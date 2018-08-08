Vinamilk 2 năm liên tiếp lọt vào top 10 công ty nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều nhất Việt Nam

Ngày 3/8, Tổng Cục thuế công bố danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017. Theo đó, Vinamilk xếp ở vị trí thứ 6 trong danh sách với tổng thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp lên tới 1.800 tỷ đồng. Đây là năm thứ hai danh sách được công bố và cũng là năm thứ hai liên tiếp Vinamilk góp mặt trong danh sách này.

Việc xác định 1.000 doanh nghiệp nộp thuế được Tổng cục thuế xác định theo những tiêu chí nghiêm ngặt. Theo đó, đối tượng xét là những doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế Thu nhập Doanh nghiệp Đối với các tập đoàn, tổng công ty thì công ty mẹ và công ty con được xếp hạng độc lập để đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp. Top 10 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập nhiều nhất năm 2017 theo công bố của Tổng Cục thuế Theo Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam, Bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam được xây dựng khách quan, minh bạch dựa trên mức độ đóng góp thực tế của doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước đối với sắc thuế thu nhập doanh nghiệp, thông qua đó, gián tiếp phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một năm. “Việc các doanh nghiệp xuất hiện trong Bảng xếp hạng 1000 rất đáng tự hào, xứng đáng vì những nỗ lực không ngừng, vì những thành tích, cống hiến đối với xã hội, với ngân sách quốc gia và sự phát triển của đất nước”, ông Nam bày tỏ.

Bên cạnh đó, Vinamilk cũng nằm trong top những doanh nghiệp đóng góp nhiều nhất cho ngân sách nhà nước nhiều năm liền. Năm 2017, doanh thu của Vinamilk đạt 51.041 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 4.200 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp chiếm gần 43%. Trụ sở Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Bằng những đóng góp và nỗ lực của mình, Vinamilk đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận từ đầu năm 2018 tới nay. Vào tháng 04/2018 vừa qua, Vinamilk lần thứ 3 liên tiếp là công ty sản xuất hàng tiêu dùng nhanh duy nhất tại Việt Nam được tạp chí Nikkei Asia review xếp vào danh sách 300 doanh nghiệp niêm yết hàng đầu Châu Á (2016 – 2018). Ngay sau đó, tháng 05/2018, tổ chức Kantar Worldpanel đã công bố Vinamilk là thương hiệu sữa được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất tại Việt Nam trong 4 năm liên tiếp từ 2014 đến nay. Vinamilk cũng vinh dự nằm trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất do Forbes Việt Nam bình chọn và là doanh nghiệp sữa duy nhất lọt vào danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017”.

Dây chuyển sản xuất sữa tại nhà máy của Vinamilk. Ngoài ra, Vinamilk cũng đã có những hoạt động đáng chú ý khác như hợp tác chiến lược để nghiên cứu sản phẩm thực phẩm chức năng với Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, khánh thành tổ hợp bò sữa Công nghệ cao Vinamilk tại Thanh Hóa, ra mắt sữa A2 - một trong những công nghệ mới nhất hiện nay của ngành sữa và mới chỉ xuất hiện tại các thị trường phát triển như Úc, New Zealand, Mỹ,… Gần đây nhất, Vinamilk đã ký kết hợp tác chiến lược với Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) với mục tiêu cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng quốc tế cho khách hàng toàn cầu và cùng phát triển thương hiệu quốc gia vươn tầm thế giới. Thông tin thêm về Vinamilk: Năm 2017, toàn ngành sữa nước của Vinamilk vẫn tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường toàn quốc với hơn 50% thị phần và sản phẩm sữa tươi Vinamilk 100% đứng đầu về cả sản lượng lẫn doanh số bán ra trong phân khúc nhóm các nhãn hiệu sữa tươi từ năm 2015 đến nay (Nielsen 08/2017). Ngoài ra, Vinamilk còn nắm giữ hơn 80% thị phần sữa chua, 80% thị phần sữa đặc, 40% thị phần trong ngành hàng sữa bột. Hệ thống bán hàng của Vinamilk tỏa rộng khắp cả nước trong cả 3 hình thức phân phối là bán buôn, bán lẻ (240.000 điểm bán lẻ) và cửa hàng phân phối trực tiếp (575 cửa hàng). Sản phẩm của Vinamilk cũng có mặt ở gần 1.500 siêu thị lớn nhỏ và gần 600 cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc và kênh thương mại điện tử www.giacmosuaviet.com.vn Về thị trường nước ngoài, từ năm 1997 đến nay, tổng kim ngạch xuất khẩu của Vinamilk đã đạt khoảng 2 tỷ USD (tương đương khoảng 45.520 tỷ đồng). Đến nay, Vinamilk đã được xuất khẩu đi 43 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những quốc gia yêu cầu rất cao về chất lượng trong sản phẩm dinh dưỡng như Nhật, Canada, Mỹ, Úc, Thái Lan...từ những nhà máy sản xuất sữa đạt tiêu chuẩn quốc tế. Mỗi năm có khoảng 8 tỷ sản phẩm của Vinamilk được sản xuất bởi 13 nhà máy trải dài khắp Việt Nam, trong đó có hai siêu nhà máy sữa bột và sữa nước tại Bình Dương được trang bị công nghệ tiên tiến nhất thế giới với hệ thống thiết bị khép kín và tự động hóa hoàn toàn từ khâu chế biến đến thành phẩm và đóng gói, bảo đảm tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhà máy sữa bột Việt Nam mỗi năm cho ra đời 54.000 tấn sữa bột, nhà máy sữa Việt Nam (Mega factory) đạt công suất 800 triệu lít sữa/năm. “ * Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: Lê Hoàng Yến, Chuyên viên Đối ngoại, Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Tel: 08 5415 5555; Email: lhyen@vinamilk.com.vn “

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