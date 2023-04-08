Video: Cận cảnh khoảnh khắc trực thăng Bell 505 gặp nạn tại Quảng Ninh làm 5 người tử vong

Đời sống 08/04/2023 13:18

Cục Hàng không Việt Nam phân loại vụ trực thăng Bell 505 số đăng ký VN-8650 gặp nạn tại vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) là tai nạn mức A (có thiệt hại về người và tàu bay).

Theo thông tin từ VOV, cục Hàng không Việt Nam vừa có thông báo liên quan đến việc điều tra vụ trực thăng Bell 505 gặp nạn tại Quảng Ninh. Theo Lãnh đạo Cục Hàng không, căn cứ vào Luật Hàng không dân dụng 2006 và Luật Hàng không dân dụng sửa đổi 2014, các văn bản hướng dẫn thi hành và phụ ước 13 của Công ước về hàng không dân dụng quốc tế (Công ước Chicago) về điều tra tai nạn máy bay, Cục Hàng không Việt Nam phân loại vụ trực thăng Bell 505 số đăng ký VN-8650 gặp nạn tại vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) là tai nạn mức A (có thiệt hại về người và tàu bay).

Do vậy, việc điều tra thực hiện theo Điều 106 Luật hàng không dân dụng Việt Nam. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất kiến nghị trình Chính phủ tiến hành công tác điều tra tai nạn các quy định trên với sự tham gia của các bộ, ban ngành liên quan và quốc gia thiết kế, quốc gia chế tạo, nhà sản xuất máy bay, sản xuất động cơ máy bay.

Cục Hàng không Việt Nam cho hay, sau khi xảy ra vụ tại nạn trên, nhà sản xuất máy bay Bell Helicopter và Ủy ban An toàn vận tải Canada đã gửi thư đến Cục Hàng không Việt Nam đề nghị hỗ trợ, cử đại diện tham gia điều tra nguyên nhân tai nạn.

Theo thông từ VnExpress, ngư dân Vũ Văn Dân là một trong những người đầu tiên tiếp cận hiện trường vụ máy bay rơi ở vùng biển gần đảo Hòn Dép, giáp ranh Quảng Ninh và Hải Phòng, ông Vũ Văn Dân, 54 tuổi, ở xã Gia Luận, huyện đảo Cát Hải, TP Hải Phòng, cùng một số ngư dân thấy chiếc trực thăng lượn nhiều vòng, phát ra tiếng "lục cục như tuột cái gì đó".

"Máy bay sau đó sượt qua một tàu đánh cá, lao xuống nước phát nổ. Mảnh vỡ bắn tứ tung. Có người nổi lên rồi chìm xuống", ông Dân kể.

Cũng câu cá ở gần đảo Hòn Dép, cách vị trí máy bay rơi xuống biển chỉ khoảng 500 m, anh Vũ Văn Trường, con trai ông Dân, thấy "máy bay lảo đảo, đâm nửa thân xuống nước thì phát nổ. Lửa bốc lên".

Video: Cận cảnh khoảnh khắc trực thăng Bell 505 gặp nạn tại Quảng Ninh làm 5 người tử vong - Ảnh 1

Vị trí trực thăng VN-8650 gặp nạn - Ảnh: VnExpress

Bố con anh Trường đã kêu gọi các ngư dân ứng cứu nạn nhân. Mất khoảng 5 phút chạy canô, họ tiếp cận, phát hiện người đàn ông mặc áo phao nổi trên mặt nước. "Chúng tôi kéo mãi mới lên được, ghé tai nghe xem ông ta còn thở không, nhưng không có tiếng gì cả. Mặt đã biến dạng" - ông Dân kể.

Nhóm ngư dân sau đó kéo tàu câu mực, rọi đèn cao áp tiếp tục tìm kiếm và vớt thêm được một nữ nạn nhân trong tình trạng tử vong, đầu tổn thương nặng. Họ tiếp tục hỗ trợ lực lượng cứu hộ cứu nạn đến 12h đêm 5/4.

Điều tra vụ rơi trực thăng Bell-505 ở Vịnh Hạ Long là tai nạn mức A - mức cao nhất

Điều tra vụ rơi trực thăng Bell-505 ở Vịnh Hạ Long là tai nạn mức A - mức cao nhất

Theo Cục HKVN, chiếc máy bay Bell 505 có số đăng ký VN-8650 trong vụ tai nạn là 1 trong 2 chiếc máy bay cùng loại do Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam đang khai thác.

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