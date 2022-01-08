Vì sao phu thê thời cổ đại còn có nha hoàn thông phòng túc trực khi ngủ. Lý do thật sự rất thực tế

Ở thời cổ đại luôn tồn tại tư tưởng phong kiến nam tôn nữ ti, nói cách khác địa vị của đàn ông tương đối cao hơn, vì vậy mà họ không chỉ có tam thê tứ thiếp mà còn có nhiều nha hoàn bên cạnh hầu hạ. Thậm chí còn có nha hoàn thông phòng , có khi lúc vợ chồng đang ngủ thì nha hoàn thông phòng này còn luôn túc trực bên cạnh giường. Vì sao phải như vậy? Hôm nay chúng ta đi tìm hiểu một chút về cuộc sống của phu thê thời cổ đại nhé!

Tuy nhiên, để trở thành một nha hoàn thông phòng cũng không phải dễ. Đầu tiên phải là tâm phúc của nữ chủ nhân, như vậy mới có thể được đi theo hầu hạ bên cạnh nữ chủ nhân lúc gả đi từ nhà mẹ đẻ. Sau đó chính là luôn làm việc vì nữ chủ nhân của mình, tuyệt đối không được chủ động đi quyến rũ nam chủ nhân.

Thực tế thì nha hoàn thông phòng cũng là những cô gái xuất thân nghèo khổ. Vào thời đại đó, nếu như trong nhà có con quá nhiều thì các gia đình nghèo khổ sẽ đem con gái đến các nhà giàu có làm nha hoàn, thậm chí còn bị bọn buôn người bạn vào trong các phủ làm trâu làm ngựa. Nếu như gặp phải chủ tốt còn có thể sống tốt nhưng đại đa số các nha hoàn đều phải chịu sự hành hạ về thể xác lẫn tinh thần.

Nha hoàn thông phòng không có danh phận

Ở trong phim truyền hình, chúng ta có thể thấy rất nhiều nha hoàn thông phòng nhưng luôn không được nhắc đến rõ ràng. Tuy nhiên, người xem đều có thể biết rõ trong lòng ví dụ như trong Hồng Lâu Mộng có Bình Nhi bên cạnh Phượng Tỷ chính là nha đầu động phòng của Giả Liễn. Có điều vì quyền thế của Phượng Tỷ mà Bình Nhi chỉ có thể hầu hạ bên cạnh mà không thế thăng thành thiếp.

Trên thực tế, nói đến nha đầu thông phòng thì cấp bậc còn thấp hơn cả tiểu thiếp nhưng thân phận so với tiểu thiếp khác một trời một vực. Bởi vì nha đầu thông phòng bình thường không có danh phận gì, hơn nữa ban đêm còn phải hầu hạ chủ nhân nên phòng ngủ của nha đầu thông phòng với phòng ngủ của chủ nhân thông nhau để họ gọi liền có thể chạy đến bất cứ lúc nào.

Thực tế thì nha đầu thông phòng cũng đều vì thỏa mãn ham muốn đặc biệt của những người đàn ông thời cổ đại. Người xưa xem trọng việc nhiều con nhiều cháu để có thể để lại càng nhiều con nối dõi. Chính vì vậy mà ngoại trừ cưới vợ lớn vợ bé còn có thể giữ trong phủ thật nhiều nha hoàn thông phòng. Hơn nữa, các nha hoàn này bình thường đều là nha đầu bồi giá theo nữ chủ nhân, nếu như ngày nào đó ông chủ vui vẻ muốn sủng hạnh các nàng thì liền sẽ trở thành thiếp.

Bi kịch của nha hoàn thông phòng

Số phận của nha hoàn thông phòng rất đáng thương. Như chúng ta đã biết trước đó, họ chính là của hồi môn mang theo của nữ chủ nhân nên thường phải hầu hạ của vợ chồng của chủ. Thế nhưng phụ nữ trong thời cổ đại có tính cạnh tranh rất cao, rất thích tranh sủng nên nếu như là một người vợ mưu mô nhìn thấy chồng mình đối với nha đầu bên cạnh mình phát sinh tình cảm thì nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp ngăn cản. Phượng Tỷ và Bình Nhi trong Hồng Lâu Mộng chính là ví dụ điển hình tốt nhất.

Nếu như nha hoàn thông phòng với ông chủ phát sinh tình cảm thì hậu quả cũng không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nữ chủ nhân lưu tình thì còn ổn nhưng nếu như nữ chủ nhân nhẫn tâm thì nha hoàn thông phòng đó chỉ có một con đường chết. Đồng thời cũng đừng hi vọng ông chủ có thể bênh vực cho mình bởi đối với đàn ông thời đó mà nói thì cho dù người phụ nữ trước mắt có tốt thế nào thì cũng chỉ là nha hoàn có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Thực ra thì nha hoàn thông phòng cũng là kết quả của thời đại phong kiến, là do xã hội phong kiến không xem trọng phụ nữ, hơn nữa còn chà đạp lên quyền lợi của phụ nữ. Thế nhưng họ chỉ có thể tức giận mà không dám phản kháng, có oan ức bằng trời cũng chỉ có thể nhịn ở trong lòng.