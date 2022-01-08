Cặp vợ chồng cùng nhau leo núi thám hiểm, sau 4 tiếng không thấy chồng đâu người vợ liền báo cảnh sát và cái kết cười ra nước mắt

Ngọn núi đó là Long Vương Sơn thuộc dãy núi Thiên Mục tại Trung Quốc. Đỉnh núi Long Vương này cao hơn mặt nước biển đến 1587 mét, dọc theo đường núi có thể nhìn thấy nhiều cây cổ thụ đã chết héo, những tảng đá gồ ghề, vừa thần bí vừa khá là nguy hiểm nhưng lại thu hút rất nhiều du khách đến thám hiểm.

Mới đây, báo chí tại Hàng Châu (Trung Quốc) đưa tin về một cặp vợ tròng trẻ đã quyết định cùng nhau làm cuộc phiêu lưu thám hiểm đến một ngọn núi nổi tiếng trên mạng. Họ tìm đường đến một nơi được cho là khá thần bí trên mạng, hồ hởi mà xuất phát nhưng cuối cùng lại xảy ra sự cố.

Một cảnh sát viên là Du Gia Dương mang theo đội cứu giúp đến chân núi Long Vương nhìn thấy cô Trịnh đã báo án. Cô trình bày rằng vào 11 giờ 25 phút sáng cùng chồng lái xe đến phía Tây núi Long Vương để chuẩn bị leo núi nhưng không ngờ leo để giữa sườn núi thì chồng cô không chịu nổi không cách nào leo lên tiếp. Cô một mình leo lên đến đỉnh núi, sau khi xuống núi không tìm thấy chồng mình, điện thoại cũng không liên lạc được. Trên núi lúc này gió lớn, nhiệt độ thấp, đường cao chót vót khó đi, thấy trời đã tối nên gọi cứu viện khẩn cấp.

Vào chiều ngày 01/01, công an Lâm An nhận được tin báo từ cô Trịnh nói rằng chồng cô bị lạc ở núi Long Vương không tìm thấy, làm phiền họ đến nhanh giúp đỡ. Được biết, cô Trịnh cùng chồng đến leo núi Long Vương nhưng sau đó xuống núi điện thoại không liên lạc được, không tìm được chồng. Nhận được tin báo, cảnh sát đã điều động đội cứu hộ cùng chó nghiệp vụ đến nơi cứu giúp tìm kiếm chồng cô Trịnh.

Du Gia Dương cùng với đội cứu hộ dựa theo thông tin cô Trịnh cung cấp xác định địa điểm hai người bị tách ra, cơ bản xác định được vị trí chỗ chồng cô đang ở. Đội cứu hộ mang theo dụng cụ hỗ trợ gồm dây, loa lập tức xuất phát vào bên trong rừng. Bên trong rừng sâu hoang dã sóng di động lúc có lúc không, liên lạc không được với ông Trịnh khiến nhân viên cứu hộ phải chia làm hai đường đi thẳng vào rừng tìm kiếm.

Núi Long Vương có địa hình rất phức tạp, nhiều nơi căn bản còn không có đường đi, rất khó di chuyển. Lực lượng cứu hộ lần lượt gọi tên ông Trịnh, cổ vũ lẫn nhau, hi vọng sẽ sớm nghe được lời hồi đáp. Sau đó nhân viên cứu hộ đã nghe được lời đáp lại: "Tôi ở đây...".

Đội cứu hộ mau chóng tìm tới nơi thấy một người đàn ông đang từ từ chống gậy leo núi. Nhân viên cứu hộ liền tới đỡ ông Trịnh đã bị lạc đường xuống núi. Con đường xuống núi còn khó hơn cả đường lên, phải cực kỳ cẩn thận. Không lâu sau, nhân viên cứu hộ đã đem ông Trịnh an toàn xuống núi. Cô Trịnh ngay khi nhìn thấy chồng mình liền kích động không ngừng cảm ơn các đồng chí cảnh sát.

Được biết rằng cặp vợ chồng họ Trịnh này năm nay đã 32 tuổi, người Hàng Châu, bình thường đều rất thích dã ngoại thám hiểm, thích đi bộ và leo núi. Gần đây nhìn thấy thông tin núi Long Vương hot trên mạng đáng để thám hiểm có phong cảnh tráng lệ liền muốn đi xem. Vì vậy mà vào đúng ngày đầu năm mới, cả hai bắt đầu từ sáng sớm thừa dịp nghỉ lễ lái xe đến leo núi Long Vương. Không ngờ rằng chồng cô Trịnh thể lực chịu không nổi không cách nào tiếp tục leo lên đỉnh còn cô Trịnh một mình từ bên trái leo lên đến đỉnh rồi xuống núi từ bên phải nên mới không thấy chồng của mình. Trong khi đó ông Trịnh đã quay trở lại chỗ bắc đầu bên trái nên mới không tìm thấy nhau.

Câu chuyện của vợ chồng họ Trịnh sau khi được đưa lên mạng đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Cư dân mạng hầu hết đều cho rằng nên tính phí cứu hộ cho cặp vợ chồng rảnh rỗi này vì đã lãng phí tài nguyên quốc gia. Nhiều người chỉ trích thể lực không đủ thì đừng leo núi, nhất là vào ngày đầu năm mới.