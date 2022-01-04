Chuyện thật như đùa: Thả diều vô tình trở thành thảm họa khi người đàn ông cố gắng bám víu dây thừng lấy lại mạng sống quý giá

Chuyện lạ 04/01/2022 07:15

Con diều bay lên nhanh chóng khiến chàng trai bật lên khỏi mặt đất trong khi giữ chặt dây diều. Chỉ trong vài giây, anh ta đã bị treo lơ lửng trên không, anh ta cố gắng bám vào cánh diều để cứu vớt mạng sống quý giá của mình.

Một trò chơi thả diều tại Point Pedro ở Jaffna, Sri Lanka vào thứ Hai, ngày 20 tháng 12, đã trở thành thảm họa cho một trong những tuyển thủ dự thi. Anh ta đã được nâng bổng lên hơn 9 mét trong không trung khi anh ta cố gắng nhảy lên trong khi giữ chặt sợi dây diều sau khi các thành viên còn lại của đội đã buông tay. Thật kỳ diệu thay, chàng trai đã đáp xuống đất an toàn và thoát khỏi cú nguy hiểm mà không hề bị thương.

Chuyện thật như đùa: Thả diều vô tình trở thành thảm họa khi người đàn ông cố gắng bám víu dây thừng lấy lại mạng sống quý giá - Ảnh 1

Chàng trai bám vào dây diều khi bay lên không trung

Thả diều là một môn thể thao được tổ chức tại Thai Pongal, được rất nhiều người yêu thích. Những con diều với nhiều kiểu sáng tạo được tạo ra với nhiều kiểu dáng và được các nhóm bạn bè và gia đình thả bay để chào mừng lễ Pongal.

Mọi người bắt đầu chuẩn bị cho sự kiện này bằng cách làm diều và thực tập các cú bay cho diều, đây cũng là một nguồn giải trí chính của họ.

Tuy nhiên, trong một sự kiện như vậy tại Point Pedro lần này, tình hình trở nên gay cấn khi một tuyển thủ thi đấu  phải bám lấy sợi dây diều để bảo toàn tính mạng trong sự cố hi hữu.

Một nhóm sáu người đàn ông đang cố gắng nâng một con diều lớn buộc vào dây thừng. Khi con diều bắt đầu bay lướt lên, cả đội từ từ thả nó ra trừ một người cố nhảy lên, giữ chặt sợi dây thừng.

Nhưng mọi thứ trở nên đáng sợ hơn khi con diều bắt đầu bay lên nhanh chóng và chỉ trong tích tắc anh ta đã ở độ cao ít nhất hơn 9 mét so với mặt đất và lơ lửng trên không.

Những người bạn của anh bắt đầu hét lên thất thanh, la hét ầm ĩ yêu cầu anh ấy bỏ tay khỏi dây trước khi con diều lớn bắt đầu bay lên ​​cao hơn. Chàng trai được camera ghi lại đang bám chặt sợi dây để bảo toàn mạng sống gần một phút trước khi buông tay và rơi xuống đất.

Thật vi diệu, sau khi rơi xuống anh ta không bị thương, đứng dậy và đi cùng bạn bè.

Theo indiatoday 

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