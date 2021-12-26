SỐC: Đám cưới tổ chức ở chuồng lợn, cô dâu ăn mặc lộng lẫy, tiếp khách mỗi chuồng 1 mâm

Được biết đám cưới này tổ chức vào hôm 27/11 vừa qua tại thành phố Chương Châu, thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Một người phụ nữ họ Lin là bạn thân của cô dâu được mời đến tham dự đám cưới này đã quay một đoạn clip về khung cảnh tổ chức đám cưới rồi đăng tải lên mạng xã hội Weibo.

Tạm quên đi hình ảnh đám cưới xa hoa, tráng lệ trong những nhà hàng sang trọng, đám cưới của Trung Quốc lại diễn ra ngay tại... chuồng lợn mới đây đã thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng với nhiều bình luận hài hước.

Không phải là một khách sạn hay hội trường hoành tráng nào cả, đám cưới của cô dâu này được tổ chức hết sức giản dị và ấm cúng ngay tại... chuồng lợn của nhà mình.

Mặc dù tổ chức ở chuồng lợn nhưng cô dâu lại rất lộng lẫy trong bộ váy cưới màu đỏ và khoác áo lông trắng, đi vòng quanh chuồng lợn để chào hỏi quan khách và nhận những lời chúc phúc từ người thân, bạn bè. Mỗi mâm tiệc được đặt trong một ô của chuồng lợn, các quan khách vô cùng hào hứng và phấn khởi tham dự đám cưới và thưởng thức bữa tiệc.

Theo lý giải từ phía cô dâu cho biết, chuồng lợn này của gia đình cô dâu mới xây dựng nhưng chưa đưa vào sử dụng. Vì vậy, gia đình cô dâu đã tận dụng nơi này làm địa điểm tổ chức đám cưới để chia tách các bàn tiệc với nhau nhằm đảm bảo giãn cách an toàn cho các vị khách khi tổ chức hôn lễ giữa lúc mùa dịch vẫn còn đang diễn biến phức tạp. Vì chuồng lợn này chưa bao giờ sử dụng nên vẫn rất mới, vô cùng sạch sẽ mà không hề bẩn thỉu hay hôi hám gì.

Sau khi những hình ảnh trên được đăng tải lên mạng xã hội, nó đã nhanh chóng gây "bão" với nhiều bình luận hài hước từ cộng đồng mạng:

"Vừa tiết kiệm lại vừa đảm bảo an toàn, gia đình cô dâu có IQ đỉnh của đỉnh".

"Địa điểm tổ chức độc nhất vô nhị mà tôi gặp từ trước đến nay".

"Nếu không nói tôi cũng không nhận ra đây là chuồng lợn đâu. Tưởng tượng sau này những con lợn sẽ được thả ở đó là thấy hài hước rồi"...