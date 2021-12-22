Người đàn ông đang chặt cây thì "hồn bay phách lạc" khi chứng kiến "sinh vật lạ" chui ra

Hóa ra, bên trong thân cây kia có một tổ ong bắp cày cỡ lớn. Và chính đàn ong này là chủ nhân của những tiếng vo ve ngày đêm phát ra từ cái cây.

Một người đàn ông được thuê đến chặt một cái cây lớn trong khu dân cư. Cái cây đó nằm ngay trước cửa nhà của một hộ gia đình. Vốn là một người đã có kinh nghiệm, anh liền nhanh chóng nhận lời mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Thế nhưng khi đến tận nơi, người đàn ông mới biết rằng mọi chuyện không hề đơn giản như mình nghĩ.

Theo như lời của chủ nhà, họ phải đốn cái cây lâu năm này vì nó đã chết khô từ lâu, hơn nữa bên trong có một loài sinh vật nào đó đang ký sinh. Tuy nhiên họ cũng không biết đó cụ thể là loài nào.

Nghe vậy, người đàn ông liền có chút lo lắng. Thế nhưng do đã nhận lời nên anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành chặt cây.

Tuy nhiên rất nhanh sau đó, khi người đàn ông đang đốn cây thì những sinh vật ký sinh bên trong đã nhanh chóng bay ra.

Và ngay sau khi nhìn ra đó là gì, người này đã hoảng hồn tới mức bủn rủn cả tay chân. Bởi đó chính là những con ong bắp cày.

Hóa ra, bên trong thân cây kia có một tổ ong bắp cày cỡ lớn. Và chính đàn ong này là chủ nhân của những tiếng vo ve ngày đêm phát ra từ cái cây.

Ong bắp cày vốn bị coi là một loài gây hại, có nọc độc mạnh và gây ra những vết đốt rất độc. Chúng cũng vô cùng hung hãn và hay tấn công con người trong trường hợp tổ bị xâm phạm hoặc đến mùa giao phối.

May mắn là người đàn ông có mặc đồ bảo hộ trong quá trình làm việc. Nếu không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh bị những con ong hung hãn kia tấn công vì dám phá tổ của chúng như vậy...

Bố mẹ hoảng hồn chuyển nhà gấp khi phát hiện nguyên nhân khiến con trai thường xuyên tỉnh dậy la hét lúc nửa đêm Một người đàn ông nào đó đã đột nhập được vào hệ thống camera và hằng đêm đều ngồi "nói chuyện" với bé Freddie qua camera vào lúc 2 giờ sáng khiến cậu bé sợ hãi, quấy khóc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-ong-dang-chat-cay-thi-hon-bay-phach-lac-khi-chung-kien-sinh-vat-la-chui-ra-442508.html