Phát hiện trăn khổng lồ đi 'lậu vé' trên tàu cảnh sát biển

Chuyện lạ 10/11/2021 14:09

Vào ngày 8/11, cảnh sát Hồng Kông đã phát hiện một con trăn Miến Điện dài hai mét đang bám trên sà lan của họ.

Trên mạng xã hội, một đoạn video ngắn ghi lại cảnh một "bậc thầy" chuyên thu phục trăn cố gắng bắt con trăn khổng lồ (nặng 23kg) đang quấn quanh lan can bên ngoài trên boong. Con bò sát bị bắt sống và chuyển cho tổ chức động vật để xử lí. Lực lượng cho biết các sĩ quan làm nhiệm vụ trên Sà lan Cảnh sát số 4 ở Kênh Tolo đã phát hiện ra vào khoảng 12h30 trưa.

“Các sĩ quan sau đó đã gọi một "bậc thầy" về rắn đến hiện trường để bắt con trăn Miến Điện. Con rắn sau đó đã được chuyển cho một tổ chức động vật để xử lý ”, lực lượng này cho biết.

Tàu được trang bị hệ thống radar, camera ngày đêm và máy ảnh nhiệt cho phép các sĩ quan hàng hải chiến đấu chống buôn lậu và các hoạt động tội phạm khác. Trăn Miến Điện là loài rắn duy nhất được bảo vệ ở Hồng Kông theo Sắc lệnh Bảo vệ Động vật Hoang dã. Chúng có thể dài tới 6 mét và giết chết con mồi bằng cách quấn chặt đến nghẹt thở.

Một nguồn tin cảnh sát cho biết con rắn đã được chuyển cho Trang trại và Vườn quốc gia Kadoorie, nơi khởi động một dự án bảo tồn với chính phủ vào năm 2011 để tạo điều kiện cho những con trăn Miến Điện bản địa trở lại môi trường sống tự nhiên của chúng.

con tran khong lo

Dự án Bảo tồn Trăn Miến Điện nhận chăm sóc từ 130 đến 200 con rắn mỗi năm sau các cuộc chạm trán với con người, theo khu vườn. Khoảng 60% loài trăn có chiều dài ngắn hơn hai mét. Đại diện của vường bách thảo cho biết: “Hầu hết các loài rắn được tìm thấy đều khỏe mạnh và hơn 95% trăn Miến Điện có thể được thả trở lại tự nhiên trong môi trường sống thích hợp trong các công viên đồng quê".

Dự án đã ghi nhận sự gia tăng dần số lượng trăn Miến Điện nhận được, từ 146 con vào năm 2011 lên 245 con vào năm 2019. Theo Sở Nông nghiệp, Thủy sản và Bảo tồn, có hơn 108 loài lưỡng cư và bò sát ở thành phố. Bộ cho biết hầu hết các loài rắn ở Hồng Kông đều vô hại, trong khi các vết cắn liên quan đến rắn có nọc độc cao và trường hợp tử vong do rắn cắn là rất hiếm.

Phát hiện gây SỐC về loài cá mập epaulette: Đang tiến hóa để đi bộ trên cạn và bắt con mồi ở vùng nước nông

Phát hiện gây SỐC về loài cá mập epaulette: Đang tiến hóa để đi bộ trên cạn và bắt con mồi ở vùng nước nông

Phát hiện một vài loài cá mập đang dùng vây để "đi bộ" trên cạn và tiến hóa để thích nghi với môi trường trên cạn. 

Xem thêm
Từ khóa:   con trăn khổng lồ thế giới động vật clip bắt rắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 3 giờ 53 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 4 giờ 23 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 4 giờ 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 5 giờ 53 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 6 giờ 53 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 7 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người phụ nữ từ chối ly hôn, bỏ sự nghiệp để cùng chồng chống lại căn bệnh hiếm

Người phụ nữ từ chối ly hôn, bỏ sự nghiệp để cùng chồng chống lại căn bệnh hiếm