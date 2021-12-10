Vợ chồng Shannon có 1 bé trai 15 tháng tuổi tên Freddie và tập cho bé ngủ riêng trong nôi trong phòng riêng từ sớm. Bé vốn ngủ khá ngoan hằng đêm nhưng vài tháng trước lại luôn đột nhiên tỉnh dậy và quấy khóc giữa đêm. Ban đầu hai vợ chồng cô chỉ coi đó là chuyện bình thường của trẻ nhỏ.

Mới đây, cô Shannon Richardson - một bà mẹ trẻ đến từ Oxfordshire, Anh quốc đã chia sẻ trải nghiệm kinh hoàng và nguy hiểm của gia đình mình khiến nhiều người phải giật mình vì bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân.

Tuy nhiên, họ dần dần phát hiện ra một "quy luật" rất kỳ lạ, đó là cứ vào đúng 2 giờ sáng, con trai họ sẽ tỉnh dậy và la hét.

Nhận thấy có điều không đúng, vợ chồng Shannon đã kiểm tra lại camera an ninh lắp trong phòng con. Và khi tìm ra đáp án bố mẹ trẻ không khỏi run rẩy và sợ hãi.

"Đêm hôm đó chúng tôi ngồi canh camera phòng con. Tim tôi như ngừng đập khi nghe thấy tiếng nói rất trầm của đàn ông. Chúng tôi tưởng là có người đột nhập vào nhà nhưng chạy vào xem thì không có ai ở đó. Bé Freddie thì đã bị tiếng nói chuyện làm cho tỉnh dậy và khóc trong nôi", Shannon kể lại.

Sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, hai vợ chồng phát hiện chiếc camera giám sát nhà mình đã bị kẻ xấu hack.

Một người đàn ông nào đó đã đột nhập được vào hệ thống camera và hằng đêm đều ngồi "nói chuyện" với bé Freddie qua camera vào lúc 2 giờ sáng khiến cậu bé sợ hãi, quấy khóc.

Hành động kỳ dị của hacker giấu mặt khiến Shannon và Jack cực kỳ sợ hãi. Họ tin rằng kẻ này đang theo dõi bé Freddie cũng như hành tung của gia đình cô và có thể gây hại cho họ trong tương lai. Ngay sau khi phát hiện sự việc, họ đã tháo ngay mọi chiếc camera trong nhà và Shannon đem con trai về nhà mẹ đẻ ở.

"Tôi vô cùng sợ hãi và cảm thấy kinh dị vì hacker này có thể là một ai đó sống rất gần mình. Họ có thể đột nhập vào nhà tôi bất cứ lúc nào trong tương lai.

Tôi đã được tặng bộ camera lúc mang thai và luôn dùng nó kể từ khi Freddie sinh ra. Tôi không ngờ nó có thể bị hack và kẻ lạ có thể quan sát đời sống riêng tư của chúng tôi 24/7 trong suốt thời gian dài như vậy", Shannon cho biết.

Để đề phòng nguy hiểm, hiện tại cặp vợ chồng trẻ đã quyết định chuyển nhà đến nơi khác vì lo rằng mọi hành tung, ngóc ngách trong nhà mình đều đã bị kẻ xấu nắm rõ.