Nông dân trở thành triệu phú sau khi đào trúng viên kim cương 13 carat có trị giá khoảng 5 triệu Rupee

Chuyện lạ 30/12/2021 11:16

Vận may đã chiếu sáng lên người nông dân Mulayam Singh khi ông đào được một viên Kim cương 13 carat có giá trị lên tới 5 triệu Rupee trong khi khai quật ở quận Panna thuộc Madhya Pradesh nằm ở miền trung Ấn Độ.

Nông dân trở thành triệu phú sau khi đào trúng viên kim cương 13 carat có trị giá khoảng 5 triệu Rupee - Ảnh 1
viên Kim cương 13 carat có giá trị lên tới 5 triệu Rupee (ảnh: India Today)
 

Vận may đã chiếu cố tới người nông dân Mulayam Singh vào hôm thứ hai khi ông ta đã đào được một viên Kim cương 13 carat có giá trị lên tới 5 triệu Rupee trong khi khai quật ở quận Panna thuộc tiểu bang Madhya Pradesh.

Panna nổi tiếng với các mỏ Kim cương và trong quá khứ, nhiều người đã phát hiện ra một viên đá quý ẩn trong lòng đất. Mặc dù vậy, Mulayam Singh không thể tin vào mắt mình khi ông khai đã đào được một viên Kim cương chất lượng cao có trọng lượng lên đến 13, 47 carat. Sáu viên kim cương thô nhỏ khác cũng được tìm thấy bởi các cộng sự của Singh.

Theo Anupam Singh của Văn phòng Kim cương, giá thị trường của viên Kim cương thô được ước tính là vào khoảng 5 triệu Rupee (tương đương hơn 1,5 tỷ đồng), nhưng giá thực tế sẽ được công bố tại cuộc đấu giá theo hướng dẫn của chính phủ.

Số tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ được trao cho người nông dân sau khi khấu trừ thuế.

Mulayam Singh vui mừng chia sẻ rằng ông và sáu người cộng sự sẽ chia đều số tiền thu được từ cuộc đấu giá. Ông nói thêm rằng ông sẽ dành số tiền này cho việc học của các con.

Quận Panna được ước tính có trữ lượng Kim cương khoảng 1,2 triệu carat. Chính quyền bang Madhya Pradesh đã cho thuê những miếng đất nhỏ trong khu bảo tồn Kim cương Panna cho nông dân và lao động địa phương để khai thác đá quý và ký gửi cho cơ quan nhà nước để đấu giá.

Theo indiatoday

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