SỐC tận 'nóc': Dê sinh con với 'khuôn mặt người' ở bang Assam thuộc Đông Bắc Ấn Độ

Chú dê con khiến mọi người bàng hoàng vì ngoại hình giống người. Vụ việc được thông cáo từ làng Gangapur ở khu vực Dholai Vidhan Sabha ở Assam.

Dê con có mắt, mũi và miệng giống người. Tai của nó giống như tai của một con dê. Tuy nhiên, nó chỉ có hai chi và không có đuôi. Nó được sinh ra mà không có bất kỳ sợi lông nào trên cơ thể.

Dê con dị dạng là con của dê mẹ Shankar Das, dê mẹ này cũng đã sinh một con dê con khác bình thường và khỏe mạnh, Sentinel Assam đưa tin.

Khi tin tức về chú dê con dị dạng được lan truyền, người dân địa phương đã đổ xô đến nhà chủ của chú dê để chứng kiến.

Dê con chết ngay sau khi sinh và sau đó được chôn cất.

Trong một sự việc khác, một con dê đã sinh ra một con con với 8 chân và 2 hông ở Tây Bengal vào tháng Bảy. Dê con được sinh ra tại khu vực Kalmegha ở Bangaon thuộc quận North 24 Parganas của Tây Bengal. Dê con với tám chân và hai hông đã chết vài phút sau khi chào đời.

Vào tháng 4, một chú dê con đột biến được sinh ra với khuôn mặt giống người đã được tôn thờ như một vị thần ở Gujarat. Dê con được sinh ra ở làng Seltipada bên bờ sông Tapi ở Songadh taluka ở Gujarat.

Con dê con này có bốn chân và tai giống như một con dê, tuy nhiên, phần còn lại của các bộ phận cơ thể của nó giống như của con người. Nó có trán, mắt, miệng và các phần của bộ râu trông rất giống người. Dê con không có đuôi.

Con vật có vẻ ngoài khác thường chỉ sống sót trong 10 phút. Người dân địa phương thờ cúng con dê trước khi chôn cất, họ tin rằng nó là sự tái sinh của tổ tiên họ.

Theo timesnownews