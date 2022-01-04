Ra sức 'đào bới' ở cánh đồng Telangana, người dân phát hiện loạt 'vật thể' LẠ

Một chiếc chậu chứa 19 đồng bạc, năm đồng vàng và một số đồ trang sức được tìm thấy bị chôn trong một cánh đồng ở quận Yadadri Bhuvanagiri của Telangana.

19 đồng bạc, năm đồng vàng và một số đồ trang sức được tìm thấy được chôn trong một cánh đồng ở Telangana.

Một nông dân ở quận Yadadri Bhuvanagiri của Telangana đã phát hiện ra một cái chậu chứa đầy tiền vàng và bạc cùng một vài đồ trang sức trên cánh đồng. Một cuộc tranh cãi đã nổ ra giữa anh ta và anh trai về việc phân chia tài sản có giá này và cuối cùng các quan chức của sở thuế vụ đã thu giữ chiếc chậu.

Sự tồn tại của kho báu chỉ được khám phá sau cuộc tranh chấp giữa hai anh em.

Theo báo cáo, người nông dân Kannaboina Mallaiah đang chăm sóc cánh ruộng thì phát hiện một cái chậu. Khi anh ta đào nó lên và mở nó, anh ta tìm thấy 19 đồng bạc, năm đồng tiền vàng và một vài đồ trang sức. Các đồng tiền có một dòng chữ Urdu.

Tuy nhiên, anh trai của Mallaiah là Lingaiah đã biết được về kho báu nên bắt đầu đòi phân chia tài sản.

Cuộc tranh chấp đến tai các trưởng lão trong làng. Ngay sau đó, cảnh sát đã biết về vụ việc và các quan chức sở thuế vụ đã tiến hành thu giữ những vật có giá trị.

Theo indiatoday

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ra-suc-dao-boi-o-canh-dong-telangana-nguoi-dan-phat-hien-loat-vat-the-la-444024.html