Cụ thể câu chuyện là vợ chồng ông Tào bị tìm thấy tại nhà tắm trong tình trạng bất tỉnh ở ngôi nhà thuê thuộc khu Dương Hành, quận Bảo Sơn, Thượng Hải. Dù đã cố hết sức cứu chữa nhưng vợ chồng anh Tào đã chết lâm sàng. Sau khi khám nghiệm tử thi, pháp y nhận định nguyên nhân gây nên tử vong của cả hai người là do hít phải khí độc Hydro Sunfua.

Chúng ta phải hiểu rõ rằng chất Hydro Sunfua là một chất khí không màu gây ngạt thở, khi ở nồng độ thấp sẽ có mùi giống như trứng thối, khi ở nồng độ cao thì mùi hôi biến mất do nó có khả năng làm tê liệt thần kinh khứu giác. Dữ liệu liên quan cho thấy khi không khí chứa 200 ppm Hyro Sunfua có thể gây ngộ độc chỉ sau 5 đến 8 phút hít phải nó. Khi trong không khí chứa từ 1000 ppm đến 1500 ppm Hydro Sunfua thì có thể gây tử vong trong thời gian ngắn. Khi ngộ độc nặng biểu hiện là ngã xuống đất và ngay lập tức ngừng thở, tử vong như bị điện giật. Theo cái nguồn tin liên quan, chất khí Hydro Sunfua nặng hơn không khí và thường tập trung ở đáy cống thoát nước kém, giếng nước thải, hố rác,... nhưng nó thường không gây ra nhiễm độc.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân nghi ngờ cả hai bị người khác giết nên gọi điện báo cảnh sát. Tuy nhiên, sau đó Sở cảnh sát Thượng Hải quyết định không lập án vì hồ sơ tố cáo cho rằng nạn nhân bị tiêm chất nguy hiểm do người nhà đệ đơn đã được thẩm tra và không cho thấy tình tiết phạm tội thật sự.

Phóng viên tìm hiểu từ gia đình nạn nhân được biết rằng gia đình họ yêu cầu chủ nhà thuê bồi thường tiền mai táng cùng tiền tổn thất cho cái chết của con họ với số tiền tổng cộng là 990 ngàn tệ (hơn 3 tỷ đồng). Lý do khiến do người nhà kiên quyết đòi bồi thường chính là biết được từ nhân viên đội phòng cháy chữa cháy quận Bảo Sơn rằng trong lúc xảy ra vụ án, khi xả nước bồn cầu trong nhà thì đo được nồng độ Hydro Sunfua tăng cao nhưng kiểm tra toàn bộ thiết bị trong nhà đều không có vấn đề. Sau đó, Hydro Sunfua được phát hiện trong hiện trường và nhà bên dưới.

Theo như đội phòng cháy chữa cháy ở quận Bảo Sơn phân tích thì nguồn gốc của Hydro Sunfua chỉ có thể do 4 yếu tố:

1. Do mưa axit tạo thành

2. Do bão gây ra

3. Do người dân cọ rửa bồn cầu tạo thành

4. Sự cố bồn cầu tắt nước làm tăng áp suất gây nổ.

Luật sư Chu Triệu Thành được gia đình nạn nhân ủy quyền tố tụng cho rằng hai yếu tố đầu tiên là do tự nhiên có thể bỏ qua. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái chết của hai nạn nhân là do tắc nước bồn cầu trong nhà dẫn đến rò rỉ khí độc gây chết người. Trước khi xảy ra vụ việc thương tâm, người thuê nhà là nạn nhân từng trình báo với chủ nhà là nhà vệ sinh trong nhà thuê này đã quá cũ, thoát nước có vấn đề nhưng tiếc là chủ nhà vẫn bỏ ngoài tai, không kịp thời sửa chữa dẫn đến thảm án.

Gia đình nạn nhân cho rằng với tư cách là người cho thuê nhà thì chủ nhà cần phải đảm bảo căn nhà cho người khác thuê an toàn, đồng thời phải có trách nhiệm tu sửa, gìn giữ và quản lý. Trong khi đó, chủ nhà cũng cho rằng mình là người bị hại, tranh luận không ngừng cho rằng chất độc không phải do từ trong nhà mình cho thuê gây ra. Người này còn cho biết họ ở đây hơn 20 nằm vẫn khỏe mạnh, trước nay chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Nạn nhân khi còn sống làm hoa quả sấy, kinh doanh trà sữa có khả năng họ đặt một thứ gì trong nhà tạo ra phản ứng gây nên chất độc. Dù cho là tai nạn hay do con người gây ra thì ngay cả cơ quan chức năng cũng khó mà làm rõ được.