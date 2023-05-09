Vật chứng bất ngờ 'biến mất' vụ đỉa ngoe nguẩy trong bình nước trường mầm non: Nhận mức hình phạt nào?

Ngày 9/3, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, làm việc với UBND huyện Lệ Thủy, các đơn vị liên quan và lãnh đạo Công ty CP nước khoáng Bang.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 11h15 ngày 28/4, tại lớp nhỡ 1, cô Hoàng Thị Xuyên giáo viên của Trường mầm non Phong Thủy mang bình nước nhãn hiệu Bang của Công ty CP nước khoáng Bang ra cho các cháu uống. Sau 15 phút, cô Xuyên đến kiểm tra bình nước và phát hiện có dị vật màu đen nghi là con đỉa còn sống nên đã gọi cô giáo Nguyễn Thị Huệ cùng lớp đến kiểm tra bình nước. Trường Mầm non Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, nơi phát hiện bình nước có đỉa bên trong - Ảnh: Báo Dân trí Đoạn clip này lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua, đã khiến nhiều người rùng mình khi một loài vật giống đỉa trong bơi trong bình nước. Đoạn clip dài khoảng 41 giây, ghi lại cảnh bình nước uống đóng chai loại 20 lít vẫn còn nguyên tem, chưa mở nắp hay xé bọc nilon.

Ngay sau khi phát hiện, nhà trường chủ động liên hệ với Công ty CP nước khoáng Bang để thông tin sự việc. Công ty cổ phần nước khoáng Bang - đơn vị sản xuất bình nước có đỉa - Ảnh: Báo Dân trí Đến 13h30 phút cùng ngày (28/4), Công ty CP nước khoáng Bang đã cử đại diện đến làm việc với nhà trường. Ngay sau đó, công ty xin phép thực hiện thu hồi bình nước 20 lít nhãn hiệu Bang có đỉa còn sống phía trong cùng toàn bộ lô bình nước uống nhãn hiệu Bang (được nhà trường nhập vào ngày 25/4/2023) và được nhà trường chấp thuận. Ngay trong ngày, công ty chủ động thực hiện tiêu hủy toàn bộ 40 bình nước trên (kể cả bình nước có đỉa còn sống phía trong).

Hình ảnh con đỉa trong bình nước - Ảnh: Báo Lao động Theo nguồn tin từ báo Lao động, tại buổi làm việc, ông Trần Hữu Hóa - Giám đốc Công ty CP nước khoáng Bang thừa nhận, có sự việc có đỉa trong bình nước còn nguyên tem do đơn vị sản xuất. Đồng thời gửi lời xin lỗi đến cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh Trường mầm non Phong Thủy cũng như toàn bộ khách hàng đã tin dùng nước uống nhãn hiệu Bang trong nhiều năm qua. Bên cạnh đó, ông Hóa cho rằng, toàn bộ quy trình sản xuất tại công ty bảo đảm theo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là trường hợp hy hữu, nghi ngờ có kẻ xấu lợi dụng sơ hở trong quá trình lưu thông của công ty, bảo quản tại kho và nơi sử dụng để cho dị vật vào qua đường van bình nước nhằm mục đích hạ uy tín của công ty. Báo cáo của Chi cục An toàn vệ thực phẩm Quảng Bình, ngay khi xuất hiện clip có đỉa trong bình nước uống trên mạng xã hội, đơn vị đã tổ chức đoàn trực tiếp đến làm việc với Trường mầm non Phong Thủy, Công ty CP nước khoáng Bang để làm rõ sự việc. Ông Phan Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Y tế nêu rõ: Sự việc có đỉa sống trong bình nước 20 lít nhãn hiệu của Công ty CP nước khoáng Bang là có thật. Tuy nhiên, việc công ty thu hồi và tiêu hủy vật chứng sẽ bị xử phạt theo Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Qua đó, yêu cầu Công ty CP nước khoáng Bang tạm thời dừng dây chuyền sản xuất bình nước đóng chai 20 lít; giao Chi cục ATVSTP tỉnh phối hợp với Phòng Y tế, Phòng Tài nguyên-Môi trường, Hiện Công an huyện Lệ Thủy tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Bất ngờ trước thông tin mới vụ phát hiện đỉa trong bình nước ở trường mầm non Thông tin mới về việc bình nước có đỉa đã không còn nên việc làm rõ nguyên nhân cũng gặp khó khăn.

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