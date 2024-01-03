Đưa thông tin sai sự thật về đền Angkor Wat, TikToker Hứa Quốc Anh bị phạt 7,5 triệu đồng

TikToker Hứa Quốc Anh bị cơ quan chức năng TPHCM xử phạt 7,5 triệu vì đăng tải clip liên quan đến đền Angkor Wat có nội dung không đúng sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực.

Dẫn theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, chiều 3/1, Sở TT-TT TPHCM cho biết, đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM làm việc với TikToker Hứa Quốc Anh liên quan đến clip về đền Angkor Wat (Campuchia) mà tài khoản này đăng tải hồi đầu tháng 11/2023. Trên cơ sở buổi làm việc, Sở TT-TT ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Hứa Quốc Anh 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo Nghị định số 15/2020 của Chính phủ.

TikToker Hứa Quốc Anh (bên phải) làm việc với cơ quan chức năng TPHCM - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống Tại buổi làm việc, Sở TT-TT cũng đề nghị TikToker Hứa Quốc Anh nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những sự việc tương tự trong tương lai và chấp hành đúng quy định pháp luật có liên quan khi sử dụng mạng internet và mạng xã hội. Cơ quan chức năng lưu ý việc sử dụng mạng internet và mạng xã hội cần có trách nhiệm, văn minh, tiến bộ, có ý nghĩa thiết thực. Các nhà sáng tạo nội dung số phải chú ý quy định pháp luật, đừng để bị xử lý vì không hiểu biết.

Theo thông tin từ VietNamNet, trước đó, ngày 4/11, Hứa Quốc Anh đã đăng tải video thời lượng 01 phút 25 giây có nội dung mô tả buổi chụp ảnh tại đền Angkor Wat (Campuchia), nhưng ghép hình ảnh quốc kỳ Thái Lan, 2 vị vua Thái Lan và lồng ghép âm thanh “Hello Thái Lan”. Khi vụ việc bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội, TikToker này đã xóa video clip trên. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Sở TT&TT cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã vào cuộc phối hợp xác minh làm rõ nội dung vi phạm. Đoạn clip của Hứa Quốc Anh gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội - Ảnh: VietNamNet Sau ồn ào, tài khoản của người này bị TikTok khóa vĩnh viễn. Hứa Quốc Anh đã lập tài khoản khác để giãi bày, xin lỗi. Song cộng đồng mạng vẫn chưa dịu cơn thịnh nộ. Trên mạng xã hội, một nhà thiết kế trẻ nổi tiếng gọi đây là hành động đáng xấu hổ và lên án: "Trục lợi văn hóa một cách vô văn hóa, báng bổ văn hóa dân tộc láng giềng để kiếm tiền cho bản thân là một hành động vô nhân!". Tối 12/11, Cơ quan bảo vệ và quản lý quần thể Angkor Wat (Apsara) đưa ra thông báo trên trang fanpage. Đơn vị này cho rằng đoạn clip ảnh hưởng đến văn hóa, di sản của Campuchia. "Ngày 23/10, Apsara đã cấm một số khách du lịch nước ngoài có ý định chụp ảnh với quần áo và một vài phụ kiện không phù hợp. Sau đó, đại diện Apsara đã kiểm tra và yêu cầu nhóm khách xóa một số hình ảnh. Cuối cùng, các thành viên trong nhóm sử dụng điện thoại di động để quay dựng hình ảnh trong và ngoài đền cho mục đích bất chính" - trích thông báo của Apsara.

Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM vào cuộc vụ TikToker Nờ Ô Nô phát ngôn phản cảm, miệt thị người khác TikToker Nờ Ô Nô bị dư luận lên án, chỉ trích mạnh mẽ vì đăng clip có lời nói xúc phạm, miệt thị người nghèo, người vô gia cư.

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