Từ cuối tuần này, 2 đợt không khí lạnh rất mạnh dồn dập tràn xuống miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Bắc Bộ sắp đón 2 đợt không khí lạnh rất mạnh.

Theo đó, dự báo từ ngày 12/11, một đợt không khí lạnh rất mạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét.

Đến ngày 16/11, khả năng có thêm một đợt gió mùa đông bắc mạnh nữa tràn xuống nước ta.

Khi đón đợt không khí lạnh đầu tiên, nền nhiệt tại các tỉnh miền Bắc giảm mạnh từ 8 - 10 độ C. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17 - 18 độ C, vùng núi có nơi từ 13 - 17 độ C. nhiệt độ cao nhất từ 18 - 22 độ C. Đây là đợt rét đầu tiên trong mùa đông năm 2023.

Trước khi đón không khí lạnh, hôm nay (10/11), miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt, có nơi 34 độ C.

Tại khu vực Trung Bộ, từ 13-17/11 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Trong nhiều ngày tới, Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trong 10 ngày tới

- Khu vực Bắc Bộ: phía Đông Bắc Bộ đêm 11/11 có mưa rải rác. Từ ngày 12-13/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ khoảng đêm 12/11 khả năng trời chuyển rét.

- Trung Bộ: từ khoảng ngày 13-17/11 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Bắc Trung Bộ từ khoảng ngày 13/11 khả năng trời chuyển rét.

- Nam Bộ: chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

