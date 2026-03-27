Trượt chân rơi vào vùng nước sâu, hai nữ sinh lớp 9 tử vong

Đời sống 27/03/2026 05:30

Tối 26/3, ông Nguyễn Hùng Anh, Chủ tịch UBND xã Tiên Phước (thành phố Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến hai nữ sinh lớp 9 tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 26/3, ông Nguyễn Hùng Anh - Chủ tịch UBND xã Tiên Phước (TP Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 nữ sinh lớp 9 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, nhóm 11 học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu (gồm 10 em lớp 9/2 và 1 em lớp 9/3) rủ nhau đến khu vực suối Trảy (thôn Tiên Phú Đông, xã Tiên Phước) chơi.

Trong lúc nắm tay nhau lội qua suối, 3 nữ sinh B.N., T.T.H.V. và M.K. bất ngờ trượt chân rơi vào vùng nước sâu.

 

Trượt chân rơi vào vùng nước sâu, hai nữ sinh lớp 9 tử vong - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau đó, các học sinh còn lại cố gắng cứu và kéo được em B.N. lên bờ. Tuy nhiên, em T.T.H.V. và em B.T.M.K. (cùng 15 tuổi, trú xã Tiên Phước) bị nước cuốn, đuối sức.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân gần đó nhanh chóng có mặt, đưa hai em lên bờ sơ cứu nhưng cả hai không qua khỏi.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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