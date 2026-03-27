Trượt chân rơi vào vùng nước sâu, hai nữ sinh lớp 9 tử vong

Đời sống 27/03/2026 05:30

Tối 26/3, ông Nguyễn Hùng Anh, Chủ tịch UBND xã Tiên Phước (thành phố Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến hai nữ sinh lớp 9 tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 26/3, ông Nguyễn Hùng Anh - Chủ tịch UBND xã Tiên Phước (TP Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 nữ sinh lớp 9 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, nhóm 11 học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu (gồm 10 em lớp 9/2 và 1 em lớp 9/3) rủ nhau đến khu vực suối Trảy (thôn Tiên Phú Đông, xã Tiên Phước) chơi.

Trong lúc nắm tay nhau lội qua suối, 3 nữ sinh B.N., T.T.H.V. và M.K. bất ngờ trượt chân rơi vào vùng nước sâu.

 

Trượt chân rơi vào vùng nước sâu, hai nữ sinh lớp 9 tử vong - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau đó, các học sinh còn lại cố gắng cứu và kéo được em B.N. lên bờ. Tuy nhiên, em T.T.H.V. và em B.T.M.K. (cùng 15 tuổi, trú xã Tiên Phước) bị nước cuốn, đuối sức.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân gần đó nhanh chóng có mặt, đưa hai em lên bờ sơ cứu nhưng cả hai không qua khỏi.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

NÓNG: Danh tính TikToker lừa đảo hàng trăm người bằng cách livestream bán cây hồng muội giả

NÓNG: Danh tính TikToker lừa đảo hàng trăm người bằng cách livestream bán cây hồng muội giả

Khi khách hàng có nhu cầu, Nam yêu cầu đặt trước một số tiền cụ thể. Sau đó Nam đã gửi không phải cây hồng muội như quảng cáo trên livestream, mà là những cành sầm đá.

Xem thêm
Từ khóa:   đuối nước tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Nghi vấn Bạch Lộc từ chối đóng 'Trục ngọc' vì Trương Lăng Hách

Nghi vấn Bạch Lộc từ chối đóng 'Trục ngọc' vì Trương Lăng Hách

Sao quốc tế 10 phút trước
Tử vi thứ Bảy 28/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc sâu dày, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, nợ nần chưa thể trả hết

Tử vi thứ Bảy 28/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc sâu dày, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, nợ nần chưa thể trả hết

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
NÓNG: Các hãng hàng không Việt Nam dừng khai thác, giảm tần suất nhiều đường bay

NÓNG: Các hãng hàng không Việt Nam dừng khai thác, giảm tần suất nhiều đường bay

Đời sống 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 27/3/2026, 3 con giáp Thần Tài giáng lâm, trúng số độc đắc, công việc làm đâu thắng đó, tiền đẻ ra tiền đếm hoài không hết

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 27/3/2026, 3 con giáp Thần Tài giáng lâm, trúng số độc đắc, công việc làm đâu thắng đó, tiền đẻ ra tiền đếm hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 27/3/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền vào túi khó kiểm soát, sự nghiệp thăng tiến chóng mặt, cả đời nằm duỗi ăn tiền

Đúng hôm nay, thứ Sáu 27/3/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền vào túi khó kiểm soát, sự nghiệp thăng tiến chóng mặt, cả đời nằm duỗi ăn tiền

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Trượt chân rơi vào vùng nước sâu, hai nữ sinh lớp 9 tử vong

Trượt chân rơi vào vùng nước sâu, hai nữ sinh lớp 9 tử vong

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Đừng ngó lơ loại rau này khi đi chợ: "Vị thuốc quý" giúp hồi sinh thận, bổ trợ tim cực nhạy

Đừng ngó lơ loại rau này khi đi chợ: "Vị thuốc quý" giúp hồi sinh thận, bổ trợ tim cực nhạy

Dinh dưỡng 1 giờ 10 phút trước
NÓNG: Giá xăng dầu giảm tiếp, RON 95 giảm gần 6.000 đồng/lít

NÓNG: Giá xăng dầu giảm tiếp, RON 95 giảm gần 6.000 đồng/lít

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 27/3/2026, thời tới cản không được, 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Sau hôm nay, thứ Sáu 27/3/2026, thời tới cản không được, 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/3/2026), 3 con giáp vận khí lên hương, gặp thời đổi vận, tài lộc ùa về nhà, sự nghiệp phú quý hơn người

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/3/2026), 3 con giáp vận khí lên hương, gặp thời đổi vận, tài lộc ùa về nhà, sự nghiệp phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 27/3/2026, 3 con giáp Thần Tài nhập mệnh, tài chính tăng trưởng chóng mặt, tiền bạc ngập nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 27/3/2026, 3 con giáp Thần Tài nhập mệnh, tài chính tăng trưởng chóng mặt, tiền bạc ngập nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 26/3/2026: Tăng mạnh rồi giảm sâu, vàng SJC đứng yên trên 173 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/3/2026: Tăng mạnh rồi giảm sâu, vàng SJC đứng yên trên 173 triệu đồng

Đừng ăn cải thảo tùy tiện! Đây là 3 nhóm người "đại kỵ" không nên chạm vào

Đừng ăn cải thảo tùy tiện! Đây là 3 nhóm người "đại kỵ" không nên chạm vào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Các hãng hàng không Việt Nam dừng khai thác, giảm tần suất nhiều đường bay

NÓNG: Các hãng hàng không Việt Nam dừng khai thác, giảm tần suất nhiều đường bay

NÓNG: Giá xăng dầu giảm tiếp, RON 95 giảm gần 6.000 đồng/lít

NÓNG: Giá xăng dầu giảm tiếp, RON 95 giảm gần 6.000 đồng/lít

NÓNG: Danh tính TikToker lừa đảo hàng trăm người bằng cách livestream bán cây hồng muội giả

NÓNG: Danh tính TikToker lừa đảo hàng trăm người bằng cách livestream bán cây hồng muội giả

Giải cứu nữ du khách bị kiệt sức khi leo núi Cô Tiên

Giải cứu nữ du khách bị kiệt sức khi leo núi Cô Tiên

Đặc điểm nhận dạng người đàn ông tử vong bất thường trên vỉa hè ở TP.HCM

Đặc điểm nhận dạng người đàn ông tử vong bất thường trên vỉa hè ở TP.HCM

Khẩn trương giải cứu nam thanh niên mắc kẹt trong thang máy chở hàng

Khẩn trương giải cứu nam thanh niên mắc kẹt trong thang máy chở hàng