Triệt xóa đường dây sản xuất 3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chất được bán ra thị trường

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 19/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối 4 đối tượng về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Người Lao Động