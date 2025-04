Nguyễn Quốc C. là nghi can sát hại hai cô cháu tại TP Dĩ An (Bình Dương) vào ngày 17/4. Nạn nhân là bà N.T.H. (49 tuổi) và cháu gái N.T.T.M. (20 tuổi), cùng quê Đồng Tháp.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 19/4, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi người đàn ông được phát hiện tử vong dưới sông Đồng Nai. Khoảng 11h cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi dưới sông Đồng Nai đoạn gần cầu Hóa An, phường Quang Vinh (TP Biên Hòa) nên trình báo cơ quan chức năng. Công an tỉnh Đồng Nai đến khám nghiệm hiện trường, vớt thi thể nạn nhân lên bờ. Qua quần áo, hình xăm trên ngực cùng một số đặc điểm khác và nhận dạng từ người thân, công an xác định thi thể này là Nguyễn Quốc C. (36 tuổi, quê Đồng Tháp). Nguyễn Quốc C. là nghi can sát hại hai cô cháu tại TP Dĩ An (Bình Dương) vào ngày 17/4. Nạn nhân là bà N.T.H. (49 tuổi) và cháu gái N.T.T.M. (20 tuổi), cùng quê Đồng Tháp. Cầu Hóa An nơi phát hiện thi thể Nguyễn Quốc C. - Ảnh: Báo Dân trí Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, sáng 17/4, đồng nghiệp làm cùng công ty của bà H. không thấy nạn nhân đi làm như thường ngày, gọi điện nhưng không thấy nạn nhân nghe máy. Nghi có chuyện chẳng lành, đồng nghiệp đã tìm đến phòng trọ của bà H. và nhờ người dân phá cửa vào trong thì phát hiện bà H. và người cháu gái sống chung đã tử vong. Cả hai nạn nhân có dấu hiệu bị sát hại. Nhận tin báo, công an địa phương đến phong tỏa hiện trường, trích xuất camera quanh khu vực để điều tra vụ án. Xe cấp cứu đưa thi thể hai nạn nhân rời khỏi nhà trọ - Ảnh: Tuổi Trẻ Online Theo một số người dân sống gần hiện trường, trước đó có một người đàn ông làm chung công ty và sống cùng cô cháu bà H., sau đó người này bỏ đi. Mới đây, anh ta quay trở lại được vài ngày thì xảy ra vụ việc trên.