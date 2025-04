Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), nghi phạm cuối cùng trong đường dây buôn ma túy, nổ súng bắn thiếu tá công an hy sinh, đã bị các trinh sát Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ, bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra, xử lý theo quy định.