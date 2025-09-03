TP.HCM: Tạm giữ người đàn ông gây thương tích cho vợ rồi đưa đi cấp cứu

Đời sống 03/09/2025 14:14

Hiện cơ quan chức năng chưa công bố danh tính nghi phạm cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 3/9, người dân ở đường Bình Chuẩn 10, khu phố Bình Quới A, phường Thuận Giao, TPHCM (phường Bình Chuẩn, tỉnh Bình Dương cũ) nghe tiếng la hét thất thanh tại căn nhà trong khu dân cư.

Mọi người ra kiểm tra, phát hiện người phụ nữ nằm thoi thóp trước nhà, bên cạnh có 2 con dao.

Do hoảng sợ, người dân xung quanh không dám tiếp cận hỗ trợ. Sau đó, nạn nhân được chính người chồng đưa đi cấp cứu trong tình trạng có vết thương sâu ở vùng cổ.

TP.HCM: Tạm giữ người đàn ông gây thương tích cho vợ rồi đưa đi cấp cứu - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Công an đã tạm giữ người chồng để lấy lời khai. Bước đầu, người này thừa nhận hành vi gây thương tích khiến vợ nguy kịch. Một hàng xóm cho biết bên trong phòng ngủ của hai vợ chồng có nhiều vết máu.

Trước đó, trên địa bàn TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng xảy ra vụ hành hung vợ. Cụ thể, theo báo VietNamNet, vào khoảng 10h30 ngày 7/6, trong lúc chị V.T.M.L. (26 tuổi, quê Nghệ An) đang làm việc tại một quán cà phê trên đường 22 tháng 12 (phường An Phú) thì chồng cũ là Đặng Văn Hùng (29 tuổi, cùng quê) tìm tới.

Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi trước khu vực quán. Lúc này, Hùng dùng tay liên tục đấm vào mặt chị L. khiến chị này phải kêu cứu. Phát hiện sự việc, một người khác gần đó tới can ngăn nhưng Hùng vẫn tiếp tục nắm tóc, đấm túi bụi vào mặt, đầu của vợ cũ khiến nạn nhân bị chảy máu, sau đó phải bỏ chạy vào quán.

Sau khi hành hung xong, Hùng lên xe máy rời khỏi hiện trường. Chị L. được đồng nghiệp đưa tới Bệnh viện đa khoa An Phú để cấp cứu. Kết luận từ bệnh viện cho thấy, chị L. bị vết thương ở vùng má trái và cánh tay trái, phải khâu vết thương.

Tiếp đó, chị L. cũng trình báo cơ quan công an để vào cuộc xử lý. Được biết, chị L. và Hùng từng là vợ chồng, có chung với nhau 3 người con. Vào cuối tháng 4 vừa qua, hai người đã ly hôn theo bản án của TAND huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Gia Lai: Chạy xe máy qua đập tràn, cả nhà bị nước cuốn, người vợ tử vong

Gia Lai: Chạy xe máy qua đập tràn, cả nhà bị nước cuốn, người vợ tử vong

Khi đang qua đập tràn thuộc làng Dút 1 (giáp ranh xã Ia Hrung và xã Biển Hồ), anh R cùng vợ, con bị nước cuốn trôi. Lúc này, anh R đã kịp thời cứu được con. Chị W bị nước cuốn.

