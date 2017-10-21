TP.HCM sẽ cấm công chức mặc quần jeans với áo thun đi làm, nghe nhạc hay sử dụng Facebook trong giờ làm việc

Đời sống 21/10/2017 11:50

Trong giờ làm việc, công chức thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP.HCM không được sử dụng bia rượu, đồ uống có cồn. Ngoài ra, quy định về trang phục của cán bộ công chức cũng có nhiều thay đổi.

Mới đây, Sở Nội vụ TP HCM đã trình UBND TP bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức trên địa bàn. Bộ quy tắc này đưa ra chuẩn mực xử sự chung cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố.

Không được mặc quần jeans, áo thun đi làm

Nếu bộ quy tắc này được UBND TP thông qua thì trang phục đi làm của công chức sẽ có nhiều thay đổi. Cụ thể, trang phục của nam là quần tây áo sơ mi, nữ quần dài, váy dài qua gối, áo sơ mi có tay, áo dài truyền thống hoặc comple. Ngoại trừ các trường hợp phải tham gia các hoạt động, sự kiện của đơn vị thì công chức không được mặc quần jeans, áo thun.

TP.HCM sẽ cấm công chức mặc quần jeans với áo thun đi làm, nghe nhạc hay sử dụng Facebook trong giờ làm việc - Ảnh 1
Cán bộ công chức sẽ không được mặc quần jeans, áo thun khi đi làm - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, trong giờ làm việc công chức phải có tác phong làm việc nghiêm túc, lịch sự, tôn trọng những người giao tiếp với mình. Đặc biệt công chức không được sử dụng tiếng lóng, nói tục, quát nạt hay tự ý phát ngôn, cung cấp thông tin và những tài liệu không thuộc thẩm quyền của mình.

Ngoài ra, theo quy tắc này thì công chức không được đeo tai nghe, bật nhạc, nghe nhạc, sử dụng các thiết bị giải trí cá nhân trong giờ làm việc.

Không tổ chức tiệc xa hoa

Khi gia đình phải tổ chức cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, thăng chức hay tân gia công chức cũng không được mở tiệc quá xa hoa, lãng phí. Bên cạnh đó, công chức không được can thiệp vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức ở nơi cư trú của mình một cách trái pháp luật. 

Để bảo đảm quy định này được thực hiện nghiêm túc, sở còn đề xuất thành lập tổ kiểm tra. Nếu phát hiện hành vi hoặc dấu hiệu vi phạm sẽ tiên hành kiểm tra, lập biên bản, thu thập chứng cứ, xử lý theo thẩm quyền.

Chỉ được sử dụng Facebook cho công việc 

Trong bộ quy tắc này cũng quy định, các cán bộ công chức không được truy cập các trang mạng không liên quan đến công việc trong giờ làm. Bên cạnh đó, việc thờ cúng và các hoạt động mê tín dị đoan ở nơi làm việc cũng bị cấm.

TP.HCM sẽ cấm công chức mặc quần jeans với áo thun đi làm, nghe nhạc hay sử dụng Facebook trong giờ làm việc - Ảnh 2
Cán bộ công chức không được sử dụng Facebook, các thiết bị giải trí cá nhân trong giờ làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Khi giao tiếp qua điện thoại, cán bộ công chức phải xưng rõ tên, chức danh chức vụ và cơ quan công tác của mình. Trong quá trình giao tiếp, không được tỏ thái độ thiếu lịch sự, gắt gỏng, nói trống không hay ngắt điện thoại một cách đột ngột. Theo quy tắc này, các cán bộ công chức sẽ bị xử lý khi từ chối giải quyết các yêu cầu của cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, nhiệm vụ được giao không đúng quy định.

 

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