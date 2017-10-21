Vụ nam thanh niên rạch đùi hàng loạt phụ nữ ở miền Tây: Vợ bầu nấc nghẹn không tin chồng là kẻ biến thái

Xã hội 21/10/2017 10:11

Được chồng chiều chuộng, yêu thương hết mực, cô vợ trẻ đang mang thai chết lặng khi nghe tin chồng bị bắt vì nghi là kẻ biến thái rạch đùi phụ nữ.

Liên quan đến việc nhiều phụ nữ bị rạch đùi ở huyện Lấp Vò (Đồng Tháp), cơ quan Công an huyện Lấp Vò đã tiến hành bắt tạm giữ đối tượng Hồ Huỳnh Tuấn Anh, 20 tuổi trú tại xã Hội An, Chợ Mới (An Giang) nhằm điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, Tuấn Anh vừa cưới vợ được 6 tháng, cuộc sống hôn nhân khá hạnh phúc, êm đẹp.

Trò chuyện với PV Saostar, chị Đ.T.K.Y. (17 tuổi, vợ của Tuấn Anh) tâm sự, hai vợ chồng cưới nhau do bố mẹ hai bên quen biết từ lâu nên đã mai mối. Sau 1 năm yêu nhau, Y. quyết định kết hôn vì thấy Tuấn Anh hiền lành, chăm chỉ.

Tháng 4/2017, Y. cùng Tuấn Anh tổ chức đám cưới linh đình trong sự chúc phúc của họ hàng và bà con lối xóm. Sau khi cưới, cả hai sinh sống ở nhà cha mẹ chồng. Hàng ngày Y. chỉ lo việc cơm nước chứ không làm gì nặng nhọc.

Người thân cho biết, Tuấn Anh là người chiều vợ, tối nào cũng về nhà với Y. mà không tụ tập bạn bè.

“Ngay khi biết em có thai, mặc dù là trời mưa nhưng chồng em vẫn đội mưa chạy đi khoe với mọi người với vẻ mặt vui sướng” , Y. nghẹn ngào.

Vụ nam thanh niên rạch đùi hàng loạt phụ nữ ở miền Tây: Vợ bầu nấc nghẹn không tin chồng là kẻ biến thái - Ảnh 1
Y. không thể tin nổi chồng mình lại là kẻ biến thái - Ảnh: Internet

Cô vợ trẻ cho biết thêm, từ ngày cưới nhau đến nay, cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc, chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì.

Sau khi thấy thông tin hàng loạt nữ sinh, phụ nữ bị rạch đùi, Tuấn Anh còn dặn dò Y. không nên ra ngoài một mình vào buổi tối.

Khi nghe hung tin chồng bị bắt tạm giữ vì bị nghi rạch đùi hàng loạt phụ nữ, Y. vô cùng hoảng hốt, buồn rầu và hoang mang. Cô không tin nổi chồng mình là kẻ biến thái.

Ông Nguyễn Long Tuyền - Trưởng ấp Thị 1, xã Hội An chia sẻ: “Gia đình Tuấn Anh sống ở địa phương từ lâu và luôn chấp hành tốt quy định pháp luật. Tuấn Anh hiền lành, chịu khó, chưa có điều tiếng gì ở địa phương. Anh này mới cưới vợ được mấy tháng và sống rất hạnh phúc”.

Trước đó, trong các ngày 8-11/10, nhiều nữ sinh, phụ nữ tại huyện Lấp Vò đã đến cơ quan Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) trình báo về việc bị kẻ xấu dùng vật sắt, nhọn rạch vào đùi và mông.

Cơ quan công an nhanh chóng xác minh, có 8 trường hợp, trong đó có 3 nữ sinh bị đối tượng chạy xe máy áp sát rồi dùng vật sắt, nhọn rạch vào mông và đùi gây thương tích nặng. Kẻ biến thái này thường gây án vào lúc sáng sớm hoặc trưa trên các đoạn đường vắng.

Vụ nam thanh niên rạch đùi hàng loạt phụ nữ ở miền Tây: Vợ bầu nấc nghẹn không tin chồng là kẻ biến thái - Ảnh 2
Tại cơ quan công an, Tuấn Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi rạch đùi phụ nữ của mình - Ảnh: Internet

Qua thu thập và trích xuất camera an ninh, công an xác định được đối tượng gây án là nam, độ tuổi 20 – 30, chạy xe máy Sirius màu đỏ đen.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác minh danh tính nghi can là Hồ Huỳnh Tuấn Anh, 20 tuổi trú tại trú ấp Thị 1, xã Hội An, Chợ Mới (An Giang). Sau đó, công an nhanh chóng khám xét nơi và áp giải nghi phạm về cơ quan.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi rạch đùi, mông của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tuấn Anh khai do bản thân đang buồn phiền chuyện gia đình nên làm vậy để giải tỏa tâm lý.

Nam thanh niên khai rạch đùi phụ nữ để “giải tỏa tâm lý”

Nam thanh niên khai rạch đùi phụ nữ để “giải tỏa tâm lý”

Qua điều tra ban đầu, nghi phạm khai do buồn phiền chuyện gia đình nên thực hiện hàng loạt vụ rạch đùi, mông phụ nữ tại huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) và Chợ Mới (An Giang) để giải toả tâm lý.

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