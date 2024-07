Theo VietNamNet đưa tin, tối 15/7, các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đang phối hợp cùng Công an quận 12 điều tra về vụ án mạng khiến 2 người tử vong tại quán Coffee & Tea Phúc Long, nằm trên đường Lê Văn Khương, phường Thới An.

Hiện trường vụ án mạng khiến 2 người tử vong tại quán cà phê nằm trên đường Lê Văn Khương, phường Thới An. Ảnh: VietNamNet.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h tối 15/7 có nhiều khách đang ngồi tại quán Coffee & Tea Phúc Long nói trên hốt hoảng chứng kiến cảnh tượng một người đàn ông khoảng 40 tuổi, cầm dao xông vào quán.