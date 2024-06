Theo VOV đưa tin, đại diện UBND thị xã Việt Yên cho biết, Công an thị xã đang phối hợp cùng các phòng ban nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang điều tra vụ đôi nam nữ thương vong trong phòng trọ tại địa bàn My Điền 3, thị trấn Nếnh.

Hiện trường vụ án mạng làm cô gái 20 tử vong tại một phòng trọ của gia đình anh T.H.P (trú tại Mỹ Điền 3, thị trấn Nếnh, Bắc Giang). Ảnh: VOV.

Theo báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, khoảng 21h ngày 24/6, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một đôi nam nữ trên người có nhiều thương tích trong một phòng trọ của gia đình anh T.H.P (trú tại Mỹ Điền 3, thị trấn Nếnh, Bắc Giang).