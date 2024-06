Theo báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, vào sáng nay (24/6), ông Đỗ Đức Phu, Chủ tịch UBND phường Văn An cho biết: "Vào đêm muộn ngày hôm qua, chị N.A (con gái bà H.) đã không qua khỏi và hiện tại thi thể nạn nhân được đưa về nhà chuẩn bị lo hậu sự".

Theo Chủ tịch phường Văn An, ngay khi chính quyền nhận được thông tin về vụ án mạng do quần chúng nhân dân báo, UBND phường cùng lực lượng công an địa phương nhanh chóng đến hiện trường để tìm hiểu xác minh; đồng thời cấp báo cho cơ quan chức năng TP. Chí Linh cùng đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương thụ lý giải quyết.