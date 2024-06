Theo thông tin từ báo Hải Dương, vào khoảng 14h ngày 23/6, tại khu dân cư Tường, phường Văn An (TP Chí Linh), nhân dân phát hiện một người đàn ông đâm bạn gái và mẹ của bạn gái, liền báo cơ quan chức năng. Người thân, gia đình và quần chúng nhân dân đưa 2 mẹ con đi cấp cứu.

Nghi phạm D.Đ.L. - Ảnh: Báo Hải Dương

Trước đó, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 26/4, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Công an xã Sùng Phài nhận được tin báo về việc tại gia đình bà Sùng Thị Ch., (66 tuổi, ở xã Sùng Phài, TP Lai Châu) xảy ra vụ án mạng.

Vào cuộc điều tra, công an bước đầu xác định Hàng A Hồ (42 tuổi, ở cùng xã Sùng Phài) có quan hệ tình cảm với chị Giàng Thị L..

Sáng nay, khi Hồ đến nhà thì bị mẹ người yêu mắng chửi, Hồ đã chạy ra đường khống chế, cướp giật dao của người dân đi nương rồi vào nhà đâm chết bà Ch. và chị L.. Sau đó, Hồ khóa trái cửa cố thủ trong nhà, dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Sát hại hai mẹ con người tình rồi tự sát bất thành vào ngày 26/4 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường phá cửa khống chế Hồ, thu giữ dao và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

Trưởng Công an thành phố Lai Châu động viên, chia sẻ những mất mát to lớn của thân nhân bị hại - Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu Chị Sùng Thị Thái (cháu họ bà Ch.) cho biết chồng chị L. đã chết cách đây mấy năm, còn vợ Hàng A Hồ cũng bỏ đi Trung Quốc nhiều năm không về, giữa Hồ và chị L. nảy sinh mối quan hệ tình cảm hơn 2 năm nay.

Tuy nhiên, giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn và mỗi lần như vậy, Hồ dùng dao đe dọa giết cả nhà. Vì vậy, bà Ch. không muốn chị L. tiếp tục mối quan hệ với Hàng A Hồ.