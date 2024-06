Ngày 23/6, Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đang tạm giữ hình sự ông Trần Quang (49 tuổi, ngụ TP Tây Ninh) để điều tra hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 20h40 ngày 20/6, ông Quang lái xe tải mang biển số 70C-061.44 đi lùi trên tỉnh lộ 782, ấp Suối Cao B, xã Phước Đông (huyện Gò Dầu), khoảng 40m, xảy ra va chạm với xe máy do chị H.T.T. (SN 2004, ngụ thị xã Trảng Bàng) cầm lái.

Cú va chạm khiến chị T. bị thương nặng. Nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Khoảng 10 phút sau, ông Phạm Quang Hà (SN 1982, quê Hà Tĩnh) lái xe đầu kéo trên tỉnh lộ 782 hướng về thị xã Trảng Bàng tiếp tục va chạm vào xe máy của nạn nhân.

Công an huyện Gò Dầu đã đến khám nghiệm hiện trường, kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế Quang và Hà, cho kết quả âm tính. Phân tích mẫu máu của chị T. cho kết quả nồng độ cồn 160mg/100ml máu.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Công an huyện Gò Dầu xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn do ông Quang lái xe tải đi lùi xe trên tỉnh lộ 782 không đúng quy định và không bảo đảm an toàn dẫn đến tai nạn chết người.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, một sự việc tương tự xảy ra vào khoảng 22h45, tối 22/6, ô tô BKS 17C-132.48 kéo theo rơ móc 17R-00655 do N.T.M (37 tuổi, trú tại xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, Thái Bình) điều khiển đi trên đường Hùng Vương hướng đường Quang Trung.

Khi đi đến ngã tư đường Quang Trung giao với Trần Thái Tông (phường Phú Khánh, TP.Thái Bình) xảy ra va chạm với xe máy điện BKS 17MĐ9-11965 do em T.N.A điều khiển.

Vụ tai nạn khiến em A. tử vong tại chỗ. Em T.N.A mới đỗ Trường THPT Chuyên Thái Bình. Khi đi đến ngã tư đường Quang Trung giao với Trần Thái Tông do nghe tiếng còi container nên em giật mình và xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng TP Thái Bình có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành phân luồng giao thông, thực hiện công tác khám nghiệm và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng bàn giao thi thể nữ sinh xấu số cho gia đình lo hậu sự.

