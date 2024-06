Nạn nhân là cô gái tên V.T.A.T. (20 tuổi, quê Lạng Sơn) được xác định có quan hệ tình cảm với người đàn ông 31 tuổi. Cả 2 được tìm thấy trong tình trạng nhiều thương tích tại phòng trọ.

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 25/6, Công an thị xã Việt Yên đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang điều tra vụ án mạng xảy ra tại thôn My Điền 3, thị trấn Nếnh.

Theo cơ quan chức năng, tối 24/6, chính quyền địa phương nhận tin báo về việc phát hiện một đôi nam nữ bất tỉnh với nhiều thương tích, tại một phòng trọ trên địa bàn.

Khi đến hiện trường, cảnh sát xác định cô gái V.T.A.T. (20 tuổi, quê Lạng Sơn) đã tử vong, còn H.H.T. (31 tuổi) được đưa đi cấp cứu.

Cô gái V.T.A.T. (20 tuổi, quê Lạng Sơn) đã tử vong, còn H.H.T. (31 tuổi) được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Báo Dân Trí.

Bước đầu, nhà chức trách nhận định hai người này có quan hệ tình cảm, nguyên nhân vụ án có thể do mâu thuẫn tình ái.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Hải Dương cũng xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng cũng do mâu thuẫn tình cảm, con rể giết chết mẹ vợ và vợ cũ rồi bỏ trốn. Như VTC News đưa tin trước đó khoảng 13h50 cùng ngày, Dương Đình Luyện (SN 1985, trú tại khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, TP Chí Linh) đi ô tô bán tải màu xanh (chưa rõ biển số) đến nhà bà L.T.H. (SN 1964, trú phường Văn An).

Tại đây, Luyện dùng hung khí đâm bà H. và con gái bà H. là chị T.T.N.A. (SN 1993, là vợ cũ của Luyện). Sau đó, Luyện lái ô tô rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an khẩn trương có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời truy bắt nghi phạm.

Bà H. và chị N.A. bị thương cũng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Khoảng 16h30 cùng ngày, bà H. tử vong. Nạn nhân N.A dù được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi và tử vong ngay sau đó.

