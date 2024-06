4 bị can đều 17 tuổi, cùng ở Phú Yên gồm, Võ Gia Bảo và Nguyễn Bảo Khương (trú thành phố Tuy Hòa); Hồ Ngọc Hiền (trú huyện Sơn Hòa), và Lê Hữu Tài (trú huyện Phú Hòa). Các thiếu niên trên bị khởi tố vì có liên quan đến cái chết của một bạn học ở một trường trung cấp chuyên nghiệp tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Theo báo Dân Trí đưa tin, chiều 24/6, lãnh đạo Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với 4 bị can về tội Giết người.

Theo báo Công An Nhân Dân đưa tin, kết quả điều tra bước đầu cho biết, do mâu thuẫn trong khi học môn giáo dục quốc phòng tại một trường trung cấp chuyên nghiệp ở TP Tuy Hòa, chiều 31/5, Võ Gia Bảo rủ 13 người bạn đồng niên lùng đánh Nguyễn Văn Triết (SN 2006, trú ở thôn Xuân Thạnh 2, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa); trong số đó có Hiền, Khương và Tài.

4 học viên tuổi 17 đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người. Ảnh: Báo Công An Nhân Dân.

Khi phát hiện “đối thủ” đang ngồi trên xe máy do người bạn là Hồ Thái (SN 2006, trú ở thôn Quảng Đức, xã An Thạch, huyện Tuy An) điều khiển, chạy trên đường Trần Phú, phường 5, TP Tuy Hòa, Bảo cùng cả nhóm đuổi theo chặn đường. Bảo xông tới dùng tay đấm vào mặt Triết, trong khi Khương dùng chân đạp Triết ngã từ trên xe máy xuống lề đường.