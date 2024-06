Sau khi gây án mạng, đối tượng Trần Công Cường đã bỏ trốn nhưng chỉ sau vài giờ đã bị công an Đạ Huoai nhanh chóng bắt giữ.

Theo Tri thức và Cuộc sống, sáng 25/6, tin từ Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết trên địa bàn thị trấn Đạ M’ri vừa xảy ra một vụ đánh nhau khiến 1 người bị đâm tử vong vào rạng sáng cùng ngày. Trước sự việc xảy ra, Công an huyện Đạ Huoai và Công an thị trấn Đạ M’ri đã nhanh chóng tiếng hành điều tra sự việc.

Đối tượng Trần Công Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, khoảng 0 giờ 30 cùng ngày, Trần Công Cường cùng nhóm bạn xảy ra mâu thuẫn với Đinh Đức Th., 35 tuổi, ngụ xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai. Sau khi cãi vã, Th. đã lao vào đánh một số người trong nhóm của Cường.

Trong lúc đánh nhau, Cường đã dùng dao mang theo đâm Thiện một nhát khiến Th bị thương nặng và tử vong khi trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, Cường đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Đạ Huoai đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ có mặt phối hợp với Công an thị trấn Đạ M’ri phong tỏa, khám nghiệm hiện trường; đồng thời, tổ chức truy bắt nghi phạm gây ra vụ án ngay trong đêm.

Hiện, Công an huyện Đạ Huoai đang phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

