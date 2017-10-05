TP.HCM: Vừa chia tay bạn gái, nam thanh niên tử vong bất thường trong tư thế treo cổ tại phòng trọ

Đời sống 05/10/2017 17:26

Đến phòng kiểm tra nhưng không thấy ai hồi đáp, chủ phòng trọ dùng thang gỗ trèo lên cao để nhìn qua cửa sổ thì tá hỏa phát hiện nam thanh niên đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Ngày 5/10, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết đã cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng nhằm điều tra, làm rõ nguyên nhân nam thanh niên tử vong bất thường trong phòng trọ.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 8 giờ ngày 5/10, chủ nhà trọ trong con hẻm thuộc đường số 10, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TP.HCM) thấy người thuê phòng không đi làm nên lên phòng kiểm tra nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời, cửa phòng khóa chặt. Nghi có việc không hay xảy ra, chủ nhà bắc thang gỗ trèo lên cửa sổ nhìn vào, lúc này mới hoảng hốt khi thấy nam thanh niên đã tử vong trong tư thế treo cổ. Ngay lập tức, chủ nhà đã báo tin cho công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra án mạng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng nhằm phục vụ việc điều tra.

TP.HCM: Vừa chia tay bạn gái, nam thanh niên tử vong bất thường trong tư thế treo cổ tại phòng trọ - Ảnh 1
Công an đến hiện trường lấy lời khai các nhân chứng - Ảnh: Internet

Trao đổi với PV Dân Việt, chủ nhà trọ cho hay, nạn nhân chỉ mới thuê phòng được 3 ngày nên chưa có giấy đăng ký tạm trú. Lúc mới đến thuê phòng, người này xưng tên là Quang, 25 tuổi, quê ở Sóc Trăng và cho biết vừa chia tay người yêu nên muốn ra ở riêng.

Tuy nhiên, sau khi điều tra, lực lượng chức năng nhận định, có thể nạn nhân đã khai tên giả vì chứng minh nhân dân của người này có dấu hiệu làm giả, tẩy xóa.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

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