Cảnh sát đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, sau đó họ đã tìm thấy quyển nhật ký của nạn nhân. Trong nhật ký, Charlotte đã vẽ rất nhiều bức tranh và ghi ra những lời phàn nàn từ bạn bè về thân hình, cân nặng của mình. Theo cơ quan chức năng, đây là nguyên nhân khiến tâm trạng cô bé trở nên tồi tệ và mất kiểm soát.

Thi thể cô bé Charlotte Baron, 14 tuổi, ở Greater Manchester (Anh) đã được người anh trai phát hiện ngay trong tủ quần áo .

Theo lời của mọi người xung quanh, Charlotte vốn rất hoạt bát, xinh xắn và khá nổi tiếng tại trường. Tuy nhiên, cô bé lại không thích chia sẻ cuộc sống cá nhân, cảm xúc cho người thân.

Trước khi có ý định tự tử , Charlotte đã mắc chứng tự làm đau bản thân bằng những vết cắt trên tay và chân.

Tyler - anh trai nạn nhân cho biết, 1 tuần trước khi sự việc đáng tiếc xảy ra, Charlotte không hề có bất cứ biểu hiện đáng ngờ nào.

Trong quyển nhật ký, cô bé có kể về lỗi lầm của bản thân khi uống say đến mức bất tỉnh và phải nhập viện vào dịp lễ Giáng sinh 2 năm trước.

Charlotte viết: “Hôm qua tôi đã uống say đến mức phải nhập viện cấp cứu. Tôi đã suýt chết. Tôi chỉ muốn quên hết tất cả đi và thật sự muốn chết. Chẳng hiểu vì sao họ lại cứu tôi, tôi không muốn ở lại nơi này tí nào. Tại sao không để tôi chết đi”?

Bà Veronica Kilbride – mẹ của Charlotte cho hay: “Tôi biết Charlotte đã bắt đầu tự làm tổn thương bản thân từ sau vụ tai nạn say xỉn xảy ra. Không ít lần tôi phát hiện trên cánh tay con có rất nhiều vết thương. Lúc đầu, con bé đã chối nhưng dần dần đã thừa nhận tất cả. Tôi biết, đây là thời kỳ phát triển nhạy cảm của con, có lẽ con bé mắc phải trở ngại về ngoại hình”.

Khi tình trạng cô bé tự làm đau bản thân giảm đi, bà Veronica đã phần nào an tâm mà không hề hay biết, Charlotte đang rạch từng vết lớn hơn lên đôi chân của mình.

Ngày xảy ra sự việc, Charlotte đã nhắn tin cho bạn bè: “Cái quái gì đang xảy ra với tớ vậy nè. Tớ đúng là một kẻ yếu đuối”.

Cuối cùng, cô bé đã chọn cách tự sát để giải tỏa đau khổ của bản thân. Sự ra đi đáng tiếc của Charlotte một lần nữa cảnh tỉnh các bậc cha mẹ, hãy quan tâm đến các con hơn, nhất là giai đoạn dậy thì vô cùng nhạy cảm.