Giận chồng vì một cái bạt tai, vợ lẳng lặng treo cổ tự tử trong phòng ngủ

Đời sống 24/07/2017 15:44

Sau cuộc cãi vã, vì hờn giận chồng mà chị B. đã vào phòng ngủ đóng kín cửa rồi treo cổ tự tử.

Sự việc đáng buồn này xảy ra vào ngày 28/4/2017 tại huyện Thanh Chương (Nghệ An). 

Cụ thể, tối 25/4/2017, anh Trần V.H. (35 tuổi) từ nơi làm xa về nhà thăm vợ, nhưng sau đó hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn, trong lúc không kiềm chế anh H. đã đánh chị B. một bạt tai. 

Tức giận vì bị chồng đánh, chị B. đã nhốt mình vào phòng ngủ. Sau đó, khoảng 30 phút, anh H. nghe tiếng chuông điện thoại vợ kêu liên tục nhưng không thấy bắt máy nên quyết định vào xem thử. Vì cửa bị khóa trong, anh H. lập tức phá cửa xông vào thì hoảng hốt khi thấy vợ đã treo cổ tự tử. 

Ngay lúc đó, anh H. cắt dây đưa vợ đi cấp cứu nhưng chị B. đã tử vong. Sau đó, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã tiến hành kiểm nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau khi kết thúc hồ sơ vụ việc, thi thể của chị B. đã được giao cho gia đình để tổ chức hậu sự. 

Giận chồng vì một cái bạt tai, vợ lẳng lặng treo cổ tự tử trong phòng ngủ - Ảnh 1
Vì mâu thuẫn với chồng, chị B. đã treo cổ tự tử ngay trong phòng ngủ - Ảnh: Internet

Theo thông tin điều tra, chị B. là giáo viên của một trung tâm dạy nghề, còn anh H. có công việc thường xuyên đi làm xa nhà. Chị B. cùng anh H. có với nhau một đứa con 6 tuổi. 

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