Vì tính ghen bóng ghen gió mà anh Nguyễn Hữu Lâm (47 tuổi) đã lập kế hoạch giết hại vợ mình, sau đó có ý định tự tử nhưng không thành.

Câu chuyện thương tâm nói trên diễn ra vào sáng ngày 20/7/2017, tại vùng quê nghèo Mỹ Lương, Yên Tâm, Yên Định (Thanh Hóa). Người vợ xấu số là chị Nguyễn Thị Vân (44 tuổi), đã bị chính chồng mình, anh Nguyễn Hữu Lâm (47 tuổi), dùng dao đâm chết.

Cụ thể, sáng ngày xảy ra vụ việc, sau khi viết mấy câu với nội dung đầy trách móc lên tường, Lâm xảy ra mâu thuẫn với vợ.

Ông liên tiếp đánh đập vào người chị Vân, sau đó dùng dao đâm một nhát chí mạng vào bụng khiến nạn nhân mất nhiều máu và tử vong khi trên đường đến bệnh viện.

Cơ quan công an đã tiến hành điều tra và lấy lời khai của thân nhân nạn nhân.

Bà Trần Thị Hường (chị dâu nạn nhân) cho biết: “Lúc đó, chúng tôi đang ngủ, nghe tiếng Vân kêu cứu thất thanh. Tôi chạy qua nhà thì thấy Vân ôm bụng máu me đầy người, cách đó một đoạn Lâm nằm bất động trên vũng máu”.

Bà Hường còn cho biết thêm về nguyên nhân: “Tính thằng Lâm hay ghen nên vợ nó thường xuyên bị nó đánh. Thằng Lâm nó cứ chọn lúc đêm khuy mọi người đi ngủ là nó chốt cửa đánh vợ. Nhiều lần chúng tôi đã can ngăn, gần đây nhất chính quyền địa phương cũng đã gọi lên giáo dục, nhắc nhở”.

Phần ông Lâm, sau khi giết hại vợ, ông dùng dao đâm vào bụng mình định tự tử. Nhưng gia đình đã kịp thời đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, hiện đang hồi phục khá tốt.

Đến ngày 22/7/2017, vụ việc đã được Công an tỉnh Thanh Hóa hoàn tất hồ sơ xử lý.

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