Chỉ vì muốn 'câu like', giới trẻ Việt sẵn sàng đóng kịch đánh ghen xát muối ớt vào vùng kín, dựng clip rửa chân trong xô trà đá...

Đời sống 22/07/2017 10:43

Bịa chuyện gây hoang mang dư luận chính là cách mà nhiều bạn trẻ dùng mạng xã hội hiện nay làm để gây chú ý, câu like nhằm trục lợi cá nhân.

Màn kịch đánh ghen xát muối ớt vào vùng kín tình địch

Mới đây nhất, cư dân mạng đã được một phen “hết hồn” với vụ đánh ghen xát muối ớt vào vùng kín tình địch. Nhưng, rất nhanh chóng, cư dân mạng bóc mẽ cho biết đây chỉ là một màn kịch được dựng lên để gây sự chú ý từ dư luận.

Chỉ vì muốn 'câu like', giới trẻ Việt sẵn sàng đóng kịch đánh ghen xát muối ớt vào vùng kín, dựng clip rửa chân trong xô trà đá... - Ảnh 1
Những hình ảnh đánh ghen kinh hoàng khiến dư luận hoang mang suốt thời gian qua - Ảnh: Internet

Sau khi tìm đến đánh ghen tình địch, cô vợ trẻ có tên L.C đã đăng tải hình ảnh chứng minh "chiến công" của mình cùng dòng trạng thái: "Đây là bài học cho những đứa nào đang muốn lằng nhằng với chòng tao nghe chưa?".

Những hình ảnh này đăng tải không lâu trên Facebook, dư luận đã nổi lên một cơn sóng gió, chia thành hai luồng ý kiến trái chiều, một số ủng hộ cô vợ trẻ với hành động trừng trị thẳng tay kẻ thứ ba, phần còn lại lên án đây là hành động tàn nhẫn và vô văn hóa.

Sau đó, cư dân mạng có truy lùng được danh tính của nạn nhân trong vụ đánh ghen này là cô gái trẻ tên J.N. Điều đáng chú ý là, nạn nhân tỏ ra vô cùng bất ngờ vì mình không hề giật chồng của ai cả. Cô gái trẻ đã đăng trạng thái kêu oan trên trang Facebook và nhờ công an vào cuộc để điều tra làm rõ sự tình. 

Chỉ vì muốn 'câu like', giới trẻ Việt sẵn sàng đóng kịch đánh ghen xát muối ớt vào vùng kín, dựng clip rửa chân trong xô trà đá... - Ảnh 2
Lời kêu oan của "nạn nhân bất đắc dĩ" trong vụ đánh ghen câu like này - Ảnh: Internet

Sau vài ngày tìm hiểu và theo dõi động tĩnh của những người liên quan trực tiếp đến vụ đánh ghen kinh hoàng này, cư dân mạng đã tìm ra nhiều thông tin chứng minh đây chỉ là chiêu trò câu like trên mạng xã hội

Chỉ vì muốn 'câu like', giới trẻ Việt sẵn sàng đóng kịch đánh ghen xát muối ớt vào vùng kín, dựng clip rửa chân trong xô trà đá... - Ảnh 3
Một người dùng đã vạch trần vụ việc đánh ghen này chỉ là chiêu trò câu like - Ảnh: Internet

Chỉ vì muốn 'câu like', giới trẻ Việt sẵn sàng đóng kịch đánh ghen xát muối ớt vào vùng kín, dựng clip rửa chân trong xô trà đá... - Ảnh 4
Thậm chí còn có người đã truy được hình ảnh, hai vợ chồng L.C vẫn đang hạnh phúc, êm ấm - Ảnh: Internet

Thực hư vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ, nếu đây thật sự là màn kịch dựng ra nhằm gây sự chú ý của dư luận thì đây chính là chỉ dấu phần nào cho thấy văn hóa sử dụng mạng xã hội của giới trẻ Việt Nam đang tha hóa một cách nghiêm trọng. 

Clip dựng chuyện rửa chân trong xô trà đá

Ngày 13/7/2017 vừa qua, cộng đồng mạng vô cùng hoang mang khi có một tài khoản Facebook tên A.D.A đăng tải đoạn clip cô chủ quán nước bên đường vô tư rửa chân vào xô trà đá rồi bán cho khách như bình thường. Sau khi xem đoạn clip, hầu hết mọi người đều lên án gay gắt, chỉ trích hành động xem thường sức khỏe khách hàng của cô chủ quán trà đá. 

Sau đó, một số cư dân mạng tinh ý đã phát hiện ra, đoạn clip có nhiều điểm đáng ngờ, nghi là đã qua cắt ghép và chỉnh sửa. Sau thời điểm đăng tải đoạn clip 1 ngày, tức ngày 13/7/2017, A.D.A đã đăng dòng trạng thái thanh minh trên Facebook. Cụ thể, A.D.A bày tỏ, anh muốn đưa hoàn cảnh khó khăn của cô chủ quán lên để được cộng đồng mạng giúp đỡ. Nhưng nghĩ rằng, đưa clip phản cảm lên sẽ nhận được nhiều sự quan tâm chú ý hơn là mang nội dung thương tâm. 

Chỉ vì muốn 'câu like', giới trẻ Việt sẵn sàng đóng kịch đánh ghen xát muối ớt vào vùng kín, dựng clip rửa chân trong xô trà đá... - Ảnh 5
Dòng trạng thái giải thích về đoạn clip đăng tải - Ảnh: Internet

Chỉ vì muốn 'câu like', giới trẻ Việt sẵn sàng đóng kịch đánh ghen xát muối ớt vào vùng kín, dựng clip rửa chân trong xô trà đá... - Ảnh 6
Tuy nhiên, dư luận không chấp nhận lời giải thích này, A.D.A sau đó bị "ném đá" dữ dội - Ảnh: Internet

Có thể thấy, chỉ vì muốn nổi tiếng, nhận được sự quan tâm chú ý của dư luận hoặc vì một ý muốn cá nhân nào đó mà một bộ phận giới trẻ Việt Nam đã bất chấp dựng chuyện rồi đăng tải lên mạng xã hội. Họ không lường trước được rằng, dư luận chính là con dao hai lưỡi, có thể đứng bên bạn nhưng cũng có thể khiến bạn phải trả cái giá rất đắt!

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