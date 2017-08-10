6 giờ sáng ngày 10/8/2017, người dân xung quanh khu phố Văn Cao (thành phố Hải Phòng) kinh hãi phát hiện xác một người đàn ông trung niên chết trong tư thế treo cổ trước căn nhà 3 tầng.

Sáng ngày 10/8/2017, tại khu vực Văn Cao – Ngô Gia Tự (địa phận Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng), người dân hoảng hốt phát hiện người đàn ông trung niên chết trong tư thế treo cổ.

Người dân cho biết, nạn nhân mang quốc tịch Hàn Quốc, chuyển đến khu phố Văn Cao – Ngô Gia Tự sống cách đây khoảng vài ngày.

Vị trí nạn nhân tử vong là căn nhà 3 tầng, nơi ông ta thuê lại và đang được tu sửa để phục vụ kinh doanh. Nạn nhân tên Choi Sang J., 54 tuổi, cưới vợ là người Việt Nam, hiện sinh sống tại Hải Phòng.

Sau đó, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đã có mặt tại hiện trường và nhận là vợ của nạn nhân. Cô cho biết, ông Choi đã bỏ nhà đi vài ngày nay vì cả hai xảy ra mẫu thuẫn. Nguyên nhân là vì nạn nhân bàn việc mở cửa hàng kinh doanh nhưng vợ không đồng ý.

Trước đó, khoảng 8 giờ tối ngày 9/9/2017, ông Choi gọi điện hẹn gặp vợ tại căn nhà thuê trên phố Văn Cao để thỏa thuận việc mở tiệm kinh doanh. Thế nhưng, người vợ chưa kịp đến thì sự việc đáng tiếc đã xảy ra.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã đến phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ để phục vụ điều tra.

Nguyên nhân cái chết của người đàn ông Hàn Quốc này đang được điều tra làm rõ.

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