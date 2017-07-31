Câu chuyện về người mẹ trẻ nhẫn tâm giết hại chính con trai mình rồi tự tử dưới đây đã khiến cư dân mạng vừa xót xa vừa vô cùng phẫn nộ.

Trên một diễn đàn làm mẹ, tài khoản có tên K.L. đã đăng tải những hình ảnh về lễ cầu siêu của một bé trai kháu khỉnh cùng dòng trạng thái:

“*** thể chấp nhận được.

Vợ giận chồng tự tử, giết cả con.

Kết quả: Mẹ được cứu sống, bé ra đi mãi mãi.

Mong Chúa giang tay đón lấy sinh linh bé bỏng này. Amen”.

Theo thông tin từ K.L., chỉ vì giận chồng mà người vợ đã nhẫn tâm lập kế hoạch tự tử cùng con trai. Thế nhưng, cuối cùng, người mẹ độc ác này lại được cứu sống còn bé trai đáng thương lại ra đi mãi mãi.

Sau đó, K.L. không chia sẻ thêm bất cứ thông tin gì về những người liên quan cũng như nơi xảy ra vụ việc.

Những hình ảnh thương tâm trên được đăng tải không lâu đã thu hút rất nhiều sự quan tâm chú ý từ cộng đồng mạng. Nhưng đa số mọi người đều lên án gay gắt hành động nhẫn tâm và thiếu suy nghĩ của người mẹ.

Một cư dân mạng, nick name Ngoc Huong, thảng thốt: “Thiên thần bé bỏng con đang ngủ phải không? Sao lại có loại mẹ như thế nhỉ. Xuống 8 tầng địa ngục cũng không rửa hết tội”.

Một người khác, có tên tài khoản là Luyen LN, bày tỏ: “Con trai à, kiếp sau mong con được vào tay một người mẹ yêu thương con, luôn nghĩ cho con!”

“Ngủ ngoan con nhé. Mong con sớm siêu thoát. Và gặp được người mẹ yêu thương con hơn” - Hang Nga bình luận.

Giận chồng, vợ nhảy lầu tự tử, chồng túm được tóc quyết không buông Người đàn ông trong đoạn clip dưới đây đã túm được mái tóc của vợ mình sau khi cô bất ngờ nhảy từ tòa nhà cao hơn 20m xuống với ý định tự tử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-vi-gian-chong-vo-nhan-tam-giet-con-trai-roi-tu-tu-va-cai-ket-khien-ai-cung-cam-phan-223616.html