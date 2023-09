Người đàn ông trong đoạn clip dưới đây đã túm được mái tóc của vợ mình sau khi cô bất ngờ nhảy từ tòa nhà cao hơn 20m xuống với ý định tự tử.

Một người chứng kiến vụ việc đã dùng điện thoại để quay lại toàn cảnh sự việc rồi đăng tải lên mạng xã hội. Ngay lập tức, đoạn clip đã được cộng đồng mạng chia sẻ vô cùng nhanh chóng.

Theo thông tin từ chủ nhân đoạn clip, vụ việc xảy ra tại một khu chung cư thuộc Thiểm Tây (Trung Quốc) vào ngày 5/2/2017.

Cụ thể, vì một vài nguyên nhân riêng mà hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, người vợ bất ngờ chạy lên tầng thượng của tòa nhà. Thấy vậy, chồng đuổi theo, lên đến nơi cả hai tiếp tục cãi vã to tiếng, người vợ trong lúc tức giận đã bất ngờ nhảy từ trên cao xuống. May mắn là người chồng đã nhanh tay túm được mái tóc của vợ mình, cô vợ treo lơ lửng trên không trung.

Ngay sau đó, người dân xung quanh đã gọi ngay cho cảnh sát khu vực. Lực lượng chức năng cùng người dân đã hỗ trợ đưa cô vợ trẻ thoát khỏi nguy hiểm.

Theo thông tin điều tra ban đầu, hai vợ chồng đang sống trong một căn hộ thuộc tòa nhà này.

Công an địa phương cho biết: "Khi đến nơi, chúng tôi nhìn thấy người chồng đang túm lấy đuôi tóc của vợ. Nếu chúng tôi tới chậm vài giây nữa thì anh ấy không thể giữ nổi vợ và có thể không cứu được mạng sống của cô ấy".

