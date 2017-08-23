Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ bằng dây sạc pin điện thoại: 8 lần tự tử bất thành!

Xã hội 23/08/2017 10:26

Thi thể người đàn ông chết trong tư thế treo cổ bằng dây sạc điện thoại được phát hiện trong nhà riêng tại phường Phú Hậu, TP. Huế (Thừa Thiên - Huế).

Chiều ngày 22/8/2017, ông Đặng Huỳnh Quốc – Chủ tịch UBND phường Phú Hậu, TP. Huế (Thừa Thiên – Huế) đã xác nhận thông tin về vụ việc người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 16 giờ 30 ngày 21/8/2017, người dân khu chung cư Bãi Dâu, phường Phú Hậu tá hỏa phát hiện xác người đàn ông trong tư thế treo cổ tại phòng riêng của gia đình

Nạn nhân là Phạm Huỳnh Dũng, 43 tuổi, trú tại chung cư Bãi Dâu, phường Phú Hậu, TP. Huế (Thừa Thiên – Huế). 

Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ bằng dây sạc pin điện thoại: 8 lần tự tử bất thành! - Ảnh 1
Xung quanh khu chung cư, nơi phát hiện thi thể người đàn ông treo cổ tự tử bằng dây sạc điện thoại - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong do treo cổ tự sát bằng dây sạc pin điện thoại. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường.

Hàng xóm cho biết, ông Dũng đã lập gia đình và làm nghề thợ rèn nhưng gần đây vì nghiện ma túy mà bỏ bê công việc. Trước khi xảy ra sự việc, nạn nhân từng 8 lần tự tử không thành và chuẩn bị được đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị.

Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ bằng dây sạc pin điện thoại: 8 lần tự tử bất thành! - Ảnh 2
Nạn nhân đã từng 8 lần tự tử không thành và có khả năng mắc bệnh tâm thần - Ảnh minh họa: Internet

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

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