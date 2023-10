Top 20 phim kinh dị hay nhất thế kỷ 21 cho ngày lễ Halloween

2. Get Out (2017)

Xuyên suốt bộ phim Get out - Trốn thoát là câu chuyện kinh dị, kì bí của chàng thanh niên da màu đa tài tên Chris. Anh cùng cô bạn gái xinh đẹp ghé thăm gia đình gia đình của cô ấy nhân dịp cuối tuần.

Xui xẻo thay, anh đã gặp phải những hiện tượng, những con người kỳ lạ. Cũng từ chuyến đi này, Chris đã vô tình khám phá ra những bí mật khủng khiếp tại ngôi làng nơi gia đình bạn gái anh sinh sống. Ngoài sức tưởng tượng của anh bởi vùng đất kỳ lạ mà anh và bạn gái đặt chân tới lại là một vùng đất quỷ dị bị ma quỷ ám.

Có thể nói, bộ phim này là một thành công rực rỡ của hãng Blumhouse khi từ khoản đầu tư vỏn vẹn 4,5 triệu USD thu về tới 253 triệu USD tiền vé.

Nhờ chất châm biếm sâu cay về nạn phân biệt chủng tộc tại Mỹ. Get Out là đột phá lớn của dòng phim kinh dị.

3. The Witch

The Witch (2015): Bộ phim kinh dị siêu nhiên có mức đầu tư chỉ 4 triệu USD tái hiện đầy chân thực cuộc sống khắc nghiệt tại New England (Mỹ) trong thế kỷ 17. Bị đẩy ra khỏi cộng đồng, một gia đình nông dân phải dọn đến rìa một khu rừng để sinh sống, không biết rằng tại đó ma quỷ đang rình rập và đe dọa họ.

The Witch (2015)

4. Hereditary (2018)

Bộ phim kinh dị, tâm lý Hereditary – Di truyền xoay quanh của đạo diễn: Ari Aster, với sự tham gia của các diễn viên: Toni Collette, Milly Shapiro, Gabriel Byrne. Xuyên suốt 127 phút của bộ phim này là bi kịch của gia đình Graham, bắt đầu từ việc người bà ngoại Ellen qua đời. Nỗi buồn này chưa nguôi thì nối tiếp đó là sự việc cô con gái út Charlie trong một lần đi đến buổi party với anh trai mình là Peter, đã ăn phải bánh đậu phộng và bị dị ứng.

Một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra trên đường Peter chở Charlie đi bệnh viện. Charlie chết ngay tại chỗ. Nỗi khổ bởi cái chết này cùng với áp lực công việc, người mẹ Annie đã phải sử dụng phương thức gọi hồn để trò chuyện với con gái mình.

Mặc dù vậy, vô hình chung việc này đã khiến cho bà, chồng bà – ông Steve và Peter đối mặt với một thế lực hắc ám thông qua việc những hiện tượng khó hiểu liên tục xảy đến với họ.

Hereditary – Di truyền

5. Candyman (2021)

Candyman - Sát nhân trong gương là bộ phim thuộc thể loại hành động, kinh dị, tâm lý của đạo diễn Nia DaCosta.

Họa sĩ Anthony McCoy vốn đang sống hạnh phúc cùng người vợ là chủ phòng tranh có sự nghiệp khá thành công. Anthony đang tìm kiếm cảm hứng sáng tác. Trong một lần tình cờ nghe câu chuyện kể về người phụ nữ tên Helen bị ma ám và điên loạn giết người tại khu chung cư Cabrini Green, anh đã quyết định đến nơi đây để tìm cảm hứng cho tác phẩm mới,

Tuy nhiên, từ khi trở về từ nơi bị ám đó, Anthony ngày càng nhận thấy những hiện tượng kỳ lạ cũng như khám phá ra được một bí ẩn khủng khiếp liên quan đến Candyman.

6. Sinister (2012)

Sinister – "Điềm Gở" là một phim kinh dị siêu nhiên rất nổi tiếng. Được xem là bộ phim kinh dị đáng sợ nhất mọi thời đại nên xem vào dịp Halloween.

Phim do Scott Derrickson đạo diễn và đồng biên kịch. Phim có sự tham gia của Ethan Hawke thủ vai chính cùng với hàng loạt các diễn viên khác như Juliet Rylance, James Ransone, Fred Thompson và Vincent D'Onofrio.

Bộ phim sẽ dẫn người xem theo chân nhân vật Ellison Oswalt (Ethan Hawke). Anh là một nhà văn chuyên viết các câu chuyện về tội phạm. Vô tình anh phát hiện ngôi nhà mới chuyển đến chứa cả một bộ sưu tập những vụ giết người tàn bạo được lưu trữ trong những cuốn băng. Và bất ngờ thay, hung thủ toàn bộ đều là trẻ em và tất cả vụ án đều có xuất phát điểm từ một thực thể siêu nhiên có tên Bughuul.

Sinister – Băng "Điềm Gở" là bộ phim kinh dị đáng sợ nhất mọi thời đại nên xem vào dịp Halloween

7. Trick ‘r Treat

Bộ phim có tên cũng chính là một trò chơi rất đặc trưng của trẻ con vào đêm Halloween. Theo đó, những đứa trẻ sẽ xách theo một cái giỏ đi đến gõ cửa từng nhà và hỏi: “Trick or treat?” (tạm dịch “lừa hay lộc”).

Nội dung phim là tổng hợp bốn câu chuyện về ngày Halloween kinh dị. Sự xuất hiện của một tay chơi trick-or-treat nhỏ tuổi bí ẩn tên Sam với chiếc mặt nạ bí ngô là điều duy nhất nối cả bốn câu chuyện này lại với nhau.

Xuyên suốt bộ phim là những nhân vật: Một nhóm những kẻ ham chơi vô tình phát hiện ra một bí mật kinh hoàng; một cô gái trẻ bị một tên quái nhân truy sát trong lễ hội của thị trấn, trên người là bộ áo choàng màu đỏ; một ông hiệu trưởng trong quá khứ là một tên sát nhân hàng loạt; một kẻ già nua sống ẩn dật nhưng luôn thích gây gổ.

Họ có điểm chung đó là đều được cậu bé bí ẩn kia ghé thăm… Những con yêu tinh, quái vật, ma cà rồng, những trò đùa ma quái của ngày lễ Halloween dường như đã không còn là những câu chuyện được kể lại. Tất cả đã trở thành sự thật, và chết chóc đang đến gần… Mọi người làm thế nào để sống sót qua đêm ghê rợn và kinh hoàng nhất của năm?

8. The Wailing

The Wailing (Tiếng than) là một tác phẩm kinh dị đến từ Hàn Quốc của đạo diễn Na Hong Jin được ra mắt vào năm 2016. Bộ phim được khán giả tại LHP Cannes liên tục vỗ tay trong suốt 6 phút khi phim vừa hạ màn.

Bộ phim kinh dị về trừ tà sở hữu nhiều tính tiết hay và bất ngờ cho người xem. Phim xoay quanh câu chuyện viên cảnh sát JongGo và người trừ tà Kwang cùng người phụ nữ bí ẩn tìm ra thủ phạm trong ngôi làng hẻo lánh. Trên thực tế, mấu chốt của phim đã được đặt trong câu nói ở đầu phim

“Vì họ sợ hãi nên mới nhìn thấy hồn ma. Chúa Jesus nói, vì sao các con lại phiền muộn? Vì sao các con lại nghi ngờ? Các con hãy nhìn bàn tay ta, bàn chân ta, vậy là các con sẽ biết đó là ta. Các con hãy sờ thử xem, ma quỷ không có xương, không có thịt, nhưng ta có, các con cũng có.”

Bộ phim này có xen lẫn yếu tố trinh thám và tôn giáo, chẳng đi theo lối đi của những bộ trừ tà khác. Kết cục của các nhân vật trong phim cũng cực kỳ thảm.

9. The Conjuring (2013)

Tiếp nối sự thành công của một số loạt phim kinh dị như Saw và Insidious, đạo diễn James Wan đã thực sự để lại tiếng vang với tác phẩm để đời The Conjuring (Ma xui quỷ khiến).

Điểm ấn tượng nhất của bộ phim này đó là bầu không khí ám ảnh, rùng rợn. Cũng chính từ bộ phim này, bộ đôi “pháp sư trừ tà” Ed và Lorraine Warren (do Patrick Wilson và Vera Farmiga thủ vai) đã trở thành biểu tượng mới của phim kinh dị hiện đại.

The Conjuring (2013)

10. Halloween (2018)

Halloween là bom tấn kinh dị được đạo diễn bởi David Gordon Green, viết kịch bản bởi Green, Jeff Fradley và Danny McBride. Halloween nhận nhiều đánh giá tích cực, phim ra mắt từ ngày 19.10.2018.

Đây là phần thứ mười một của loạt phim Halloween. Là phần hậu truyện xuất sắc nhất và kết nối trực tiếp với phần phim gốc năm 1978. Nhận được 88% “tươi” với điểm trung bình 7.6/10. Các fan của loạt phim kinh dị này có thể yên tâm với những lời khen ngợi chất lượng của phim.

Trong phần phim lần này, nhân vật phản diện Michael Myers đáng sợ trở lại. Tên sát nhân đeo mặt nạ cực kỳ vô nhân tính, hắn không chỉ giết người mà còn hủy hoại họ. Hắn đã trở lại để tìm giết cô em gái Laurie Strode

Và dù tuổi đã cao nhưng dường như “Gừng Càng Già Càng Cay” bởi cách thức, sức khỏe, nhân tính của Michael Myers vẫn không hề thay đổi mà còn hung bạo tàn ác hơn.

11. Halloween Kills (2021)

Halloween Kills – Sát Nhân Halloween Chết Người là bộ phim của đạo diễn David Gordon Green và quay phim Michael Simmonds.

Bộ phim viết tiếp câu chuyện của Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), Judy Greer (Karen) và Allyson(Andi Matichak). Họ rời khỏi ngôi nhà đang cháy và thực sự tin rằng Michael đã xong phim. Và tất nhiên, như bao bộ phim kinh dị khác, nhân vật phản diện không bao giờ thực sự “bay màu”.

Halloween Kills 2021 (Sát Nhân Halloween Chết Người)

So với phiên bản năm 2018, Halloween Kills là một bộ phim tràn ngập sự giận dữ, đen tối, bạo lực hơn rất nhiều.

Theo đó là những vụ án ghê rợn, kinh dị hơn hơn những phần trước. Sốc nhất là phân đoạn Michael Myers bước qua các nạn nhân của hắn, đáng sợ hơn bất kỳ sản phẩm Silver Shamrock nào.

Halloween Kills 2021

So với bản gốc của Carpenter, Halloween Kills mở rộng hơn và tập trung hơn vào thị trấn Haddonfield và các nhân vật đã xuất hiện trong vũ trụ Halloween kể từ năm 1978.

12. Train to Busan

Phim Chuyến tàu sinh tử - Train to Busan của Hàn Quốc là bộ phim khai thác chủ đề Zombie mới lạ.

Train to Busan - Chuyến tàu sinh tử của đạo diễn: Yeon Sang-ho là một bộ phim về đề tài Zombie đầu tiên của điện ảnh Hàn Quốc. Bộ phim đã gây nên tiếng vang lớn không những trong nước mà còn toàn thế giới.

Xuyên suốt bộ phim là hành trình một nhóm người đấu tranh để giành lấy sự sống trên chuyến tàu đi đến Busan.

Trên tàu có những người bị nhiễm virus lạ biến họ thành Zombie. Chúng tìm mọi cách để cắn xé những nạn nhân mới và biến họ cũng biến thành đồng loại như mình.

Hành trình giành lấy sự sống của những người còn sót lại trên tàu diễn ra vô cùng khốc liệt cùng những pha hành hành động gay cấn, hấp dẫn. Đồng thời, bộ phim còn ẩn chứa câu chuyện về lòng tham, sự bao dung của con người với nhau.Train to Busan đón nhận hơn 10 triệu lượt xem.

Poster phim Chuyến tàu sinh tử

13. It Follows (2014)

“It Follows” - Ác Mộng Tuổi Thiếu Niên là tác phẩm của đạo diễn David Robert Mitchell. Bộ phim này là ẩn dụ đầy sáng tạo về mối nguy hiểm của các căn bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Cô gái trẻ Jaime Height qua đêm với một anh chàng điển trai và dính phải lời nguyền đáng sợ. Cô lập tức đối mặt với hậu quả khủng khiếp: bị một con quái vật có khả năng thay hình đổi dạng tìm mọi cách để đi theo và truy sát. Để thoát khỏi nó, buộc Jay phải "lây nhiễm" nó cho ai đó khác, bằng cách mà cô đã nhận vào.

14. [REC] - 2007

Nội dung phim kể về đề tài vấn đề ách ly do một dịch bệnh kinh hoàng đã từng reo rắc sợ hãi cho rất nhiều khán giả. Bộ phim kinh dị này do Tây Ban Nha sản xuất.

Bộ phim theo chân nữ phóng viên truyền hình xinh đẹp Ángela Vidal và người cộng sự cameraman Pablo. Ángela và Pablo đang thực hiện một show truyền hình thực tế về ca trực đêm của những người lính cứu hỏa ở sở cứu hỏa Barcelona với tên gọi While You're Sleep.

Một trạm cứu hỏa địa phương ở Barcelona nhận được cuộc gọi từ một chung cư gần đó về việc có một nạn nhân mắc kẹt trong phòng mình. Bộ đôi đã theo những người lính cứu hỏa đến chung cư để ghi hình. Đến đây Ángela và mọi người nhận ra những người dân ở đây đang mắc phải một chứng bệnh kỳ lạ, họ trở nên điên loạn và nhảy bổ vào cắn bất kỳ ai xuất hiện trước họ. Và đó là một đêm kinh hoàng không ai có thể tưởng tượng được sẽ xảy đến với mình.

Sinister được bầu chọn là phim kinh dị đáng sợ nhất từ trước đến nay

15. Let Me In

Let The Right One In – Để tôi vào là của đạo diễn Tomas Alfredson một bộ phim kinh dị Thụy Điển hiếm hoi đề cập tới ma cà rồng được dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả John Ajvide Lindqvis. Không chỉ là kiệt tác với điện ảnh Thụy Điển mà còn trên thế giới. Bộ phim đã đưa người xem tiếp cận đến chủng tộc ma cà rồng với góc nhìn rất đời thường và gần gũi với con người.

Ma cà rồng không thể bước vào nhà người khác nếu không được mời. Tên phim Let The Right One In ám chỉ tập quán này của ma cà rồng. Hình ảnh “cánh cửa” ngăn cách giữa Oskar và Eli như một cánh cửa vô hình giữa những con người chúng ta. Khi không mở cửa trái tim và tâm hồn, chúng ta sẽ không thể cảm thông cho những người quanh mình. Chúng ta vô tình tổn thương nhau mãi mãi bởi những khoảng cách.

16. A Girl Walks Home Alone At Night

A Girl Walks Home Alone At Night – Cô gái về nhà một mình ban đêm là bộ phim điện ảnh Iran của nữ đạo diễn trẻ Ana Lily Amirpour. Đây là bộ phim được giới phê bình đánh giá là một trong những phim độc lập xuất sắc của năm 2015.

Bối cảnh phim là thành phố giả tưởng Bad City - một nơi vô hồn, buồn bã, rời rạc. Tại nơi đây, việc thấy xác người vào ban ngày là điều gì đó bình thường, chỉ việc lôi cái xác đấy và vứt vào một hố chôn tập thể. Bóng hình bí ẩn ban đêm khiến cả thành phố có cảm giác bị đè nặng. Người dân nơi đây không hề biết họ đang bị theo dõi bởi một cô gái ma cà rồng. Nữ diễn viên Sheila Vand thủ vai một cô gái xinh đẹp, choàng khăn trên đầu, khuôn mặt vô cảm và thường cố tình bắt chước hành động của người mà cô ta bám theo.

A girl walks home alone at night (Ana Lily Amirpour, 2014)

17. IT (2017)

Tác phẩm về cuộc chiến giữa lũ trẻ thị trấn Derry chống lại chú hề ma quái Pennywise trở thành phim kinh dị nhãn R ăn khách nhất mọi thời đại với doanh thu phòng vé 666,6 triệu USD. Bộ phim của đạo diễn Andres Muschietti vừa hài hước, vừa rùng rợn nhờ diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên nhí và Bill Skarsgard trong vai Pennywise.

IT (2017)

18. The Descent (2005)

The Descent - Quái vật dưới hang sâu là bộ phim của đạo diễn Neil Marshall. Diễn biến phim giống như nhốt khán giả vào một hang động tăm tối cùng sáu nhân vật chính, nơi có những con quái vật ăn thịt người rình rập. Vừa rùng rợn, vừa căng thẳng hồi hộp, The Descent không dành cho những người yếu tim.

The Descent (2005)

19. Ouija: Origin of Evil (2016)

Tiếp nối thành công của phần 1 vào năm 2014, dịp Halloween năm nay, hãng Universal Pictures tiếp tục dẫn dắt khán giả tới với thế giới tâm linh huyền bí đằng sau những tấm bảng cầu cơ với phim kinh dị Ouija: Origin of Evil (Trò chơi gọi hồn 2).

Ouija: Origin of Evil (Trò chơi gọi hồn 2)

Ouija: Origin of Evil - phần tiền truyện của Ouija (2014) của đạo diễn Mike Flanagan lấy bối cảnh là 50 năm trước những sự kiện trong Ouija tại Los Angeles. Xuyên suốt phim là câu chuyện về Zander (Elizabeth Reaser) – một góa phụ hành nghề bà đồng, sống cùng hai con gái là Paulina (Annalise Basso) và Doris (Lulu Wilson).

Zander sử dụng một chiếc bàn cầu cơ nhằm thu hút khách hàng. Đây được xem như một chiêu trò mới nhằm trục lợi từ những buổi gọi hồn lừa đảo, đánh vào tâm lý của những khách hàng muốn trò chuyện với người thân đã khuất.

20. Frailty (2021)

Frailty - Đồi Bại luôn nằm trong danh sách những phim kinh dị đáng xem nhất. Đây là bộ phim đầu tay của Bill Paxton. Bộ phim có sự tham gia của Matthew McConaughey, Powers Boothe và Bill Paxton. Nội dung phim xoay quanh một người góa vợ ở Texas nuôi hai đứa con trai còn nhỏ. Vốn là một người hiền lành, cho đến khi vào một ngày kia anh thức dậy trở thành một con người khác vì cho rằng được Thượng Đế giao sứ mạng đi tiêu diệt những con ác quỷ đang đội lốt người.

Cũng chính từ đây anh đã buộc hai đứa con trở thành tòng phạm đi giết những ai mà anh cho là ác quỷ.

Frailty (2021) - Bộ phim kinh điển về đề tài “những kẻ giết người hoàng loạt”

***Note

Thật không dễ để chọn lọc chỉ còn Top 20 phim kinh dị hay nhất. Dựa trên tiêu chí chất lượng, đây là những bộ phim nằm trong số những bộ phim có chất lượng tuyệt vời nhất trong vũ trụ điện ảnh kinh dị thế kỷ 21. Đặc biệt còn là những bộ phim phù hợp nhất để thưởng thức cho kỳ nghỉ Halloween.

Bắt đầu là danh sách 85 phim từ năm 2001 đến năm 2021, sau đó giảm xuống còn 50 phim. Tiếp đó, thu hẹp hơn để còn 25 phim và cuối cùng là những lựa chọn khó khăn nhất để con số còn là 20. Thêm vào đó, số lượng những bộ phim này không dựa trên sở thích cá nhân, không theo một thể loại hay bất kỳ nhượng quyền thương mại nhất định nào để đưa vào.

Mặt khác, bộ phim mới nhất thuộc phần tiếp theo của Halloween (2018) sẽ được đưa vào, vì chúng đại diện cho loạt phim Halloween kinh dị hay nhất mọi thời đại. Tuy có sự vượt bậc hơn nhưng bộ phim Halloween Kills năm nay không là một câu chuyện đứng đơn lẻ với phần trước.

Tóm lại, danh sách những bộ phim được hay nhất của thế kỷ 21 là những cái tên không chỉ cùng có chất lượng khủng khiếp mà sẽ khiến bạn sợ hãi đúng chất “Halloween cuồng nộ".

Halloween luôn là dịp để cùng gia đình và hội bạn cùng thưởng thức những bộ phim kinh dị kinh điển. Hy vọng với gợi ý phim kinh dị hay nhất thế kỷ 21 trên đây, tất cả các bạn có một ngày cuối tuần Halloween vui vẻ, thú vị và an toàn.