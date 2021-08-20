Top 10 phim cá sấu hay nhất, hồi hộp, gay cấn tới từng giây

Khác so với những quái vật giả tưởng có sức mạnh 'hầm hố', cá sấu là kẻ săn mồi hung tợn, có sự hiện diện trong ngay đời thực. Đặc biệt nguy hiểm, kịch tính hơn khi cá sấu là hình tượng được đưa vào phim. Đã có rất nhiều những bộ phim lấy nó làm trung tâm của nỗi khiếp sợ. Loài động vật này sẽ được ví là động vật săn mồi, khiến mọi thứ bị tàn phá. Con người sẽ là đối tượng săn mồi trong phim.

Những bộ phim cá sấu hay nhất được chọn lọc kỹ càng từ các trang web đánh giá, chấm điểm phim đáng tin cậy.

Cuộc rượt đuổi sát nút giữa cá sấu và con người và ranh giới sự sống và cái chết tạo nên sẽ mang đến người xem cảm giác nghẹt thở.

Thời lượng: 98 phút

Thể loại: Hành động, chính kịch, kinh dị

Đạo diễn: Andrew Traucki

Diễn viên: Jessica McNamee, Luke Mitchell, Amali Golden

Điểm IMDb: 4,5/10

Bối cảnh của phim diễn ra ở phía Bắc Australia. Xuyên suốt bộ phim đó là câu chuyện về năm người bạn Cash (Sharpe), Jennifer (McNamee), Eric (Mitchell), Yolanda (Golden) và Viktor (Hoetjes).

Một hệ thống hang động xa xôi còn nguyên sơ, vẫn chưa được nhiều người khám phá. Cả nhóm quyết định sẽ khám phá những hang động nơi đây. Tuy nhiên, họ gặp phải một cơn bão lớn khi đặt chân vào hang động nơi đây. Đồng thời, nước cùng ngập sâu hơn do mưa lớn.

Nhưng vận đen chưa dừng lại ở đó, họ phát hiện ra rằng nơi đây còn có sự hiện diện của sinh vật hung dữ, đáng sợ với bộ răng sắc nhọn – cá sấu ăn thịt người khổng lồ.

Vận đen chưa dừng lại ở đó, cả nhóm phát hiện ra rằng, bên trong hang động tăm tối và ngập nước này còn có sự hiện diện của một sinh vật hung dữ, đáng sợ với bộ răng sắc nhọn – cá sấu ăn thịt người khổng.

Vị trí của con cá sấu khổng lồ được che giấu rất kỹ bởi môi trường thiếu ánh sáng nơi đây. Cùng với những pha tấn công chớp nhoáng, loài cá sấu hung dữ sẵn sàng cướp mạng sống của những ai có ý định đặt chân xuống vùng nước bên trong lãnh địa của nó.

Cùng với những pha tấn công chớp nhoáng, loài cá sấu hung dữ sẵn sàng cướp mạng sống của những ai có ý định đặt chân xuống vùng nước bên trong lãnh địa của nó

2. Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần - Crawl (2019)

Ngày phát hành: 16/08/2019

Thời lượng: 87 phút

Thể loại: Hành động, giết người, kinh dị

Đạo diễn: Alexandre Aja

Diễn viên: Kaya Scodelario, Barry Pepper, Morfydd Clark

Điểm IMDb: 6,1/10

Link xem phim : Crawl trên ứng dụng Google Play

Bố mẹ Haley sớm đã li dị, cho đến một ngày nọ, cô nàng đã nhận được một cuộc gọi từ người chị cả. Theo thông báo từ người chị, dù đã gọi hơn 20 cuộc nhưng cô vẫn không thể liên lạc được với bố của họ. Sẽ có một cơn bão ập đến, điều này khiến cô cảm thấy lo lắng cho an nguy của người bố.

Mặc cho sự can ngăn của lực lượng cảnh sát, Haley vẫn quyết định sẽ chạy xe về ngôi nhà cũ, nơi bố cô đang sinh sống.

Tại chính căn nhà này, cô đã tìm thấy người bố. Tuy nhiên, ông đang nằm bất tỉnh tại căn hầm dưới nhà, cùng những vết thương nặng trên người, một vết cắn rõ to ở phần ngực và một phần ống quyển bị gãy lòi cả xương ra ngoài.

Cô hết sức nỗ lực để đưa ông bố lên tầng. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi tại nơi đây có cá sấu khổng lồ. Cô đã đó cuộc chạm mặt với không chỉ một, mà tận 2 con cá sấu khổng lồ.

Haley đã đó cuộc chạm mặt với không chỉ một, mà tận 2 con cá sấu khổng lồ

3. Cá Sấu Triệu Đô - The Million Dollar Crocodile (2012)

Ngày phát hành: 08/06/2012

Thời lượng: 90 phút

Thể loại: Hành động, viễn tưởng, hài hước

Đạo diễn: Lisheng Lin

Diễn viên: Barbie Hsu, Tao Guo, Zhaoqi Shi

Điểm IMDb: 4,2/10

Xuyên suốt bộ phim kể về con cá sấu khổng lồ nặng 2 tấn, dài 8 mét có tên là A Mao. Sau khi chạy thoát khỏi bàn tay những thợ săn cá sấu, nó đã nuốt trôi chiếc túi xách đựng triệu đô của Ôn Yến (Từ Hy Viên đóng).

Không cam lòng trước số của cải đã mất, nên cô nàng Ôn Yến đã thuê người tìm cách bắt giết A Mao. Cũng chính từ đây, một cuộc phiêu lưu đầy hiểm nguy nhưng cũng không kém phần hài hước đã diễn ra.

Với những cảnh quay kỹ xảo đặc sắc, bộ phim dài 90 phút này đã để lại nhiều ấn tượng. Rất nhiều những phân cảnh kinh hoàng có độ chân thực được đánh giá cao. Đó là cảnh bất thình lình cá sấu khổng lồ xông ra từ những hàng chè xanh. Cô nàng Ôn Yến khiếp sợ khóc thét nhảy lên cây trốn. Cá sấu phi thẳng lên tầng hai tòa nhà, phá thủng tường, gây sát thương kinh hoàng...

Với những cảnh quay kỹ xảo đặc sắc, bộ phim Cá Sấu Triệu Đô dài 90 phút này đã để lại nhiều ấn tượng

4. Vùng Nước Tăm Tối - Black Water (2007)

Ngày phát hành: 24/08/2008

Thể loại: Hành động, phiêu lưu, chính kịch

Thời lượng: 90 phút

Đạo diễn: Andrew Traucki, David Nerlich

Diễn viên: Diana Glenn, Maeve Dermody, Andy Rodoreda

Điểm IMDb: 5.9/10

Link xem phim: Black Water trên ứng dụng Google Play

Nội dung phim kể về 3 nhân vật chính đó là Lee (Dermody) và chị cô là Grace (Glenn), cùng chồng của Grace.

Họ muốn khám phá thiên nhiên hoang dã Australia nên thực hiện chuyến du hành bằng đường bộ vòng quanh nơi đây.

Khi họ đang đi câu cá thì không may con tàu bị va phải một vật gì đó dưới nước. Những người hướng dẫn họ lần lượt biến mất, buộc họ phải chiến đấu để chống lại con cá sấu khổng lồ đang đói bụng.

So với những bộ phim kinh dị chỉ đề cao máu me, Black Water đề cao sự hồi hộp hơn là và đặc biệt sử dụng cá sấu thật chứ không phải sinh vật CGI. Bộ phim mang đến bầu không khí ngột ngạt, sợ hãi. Đối với những người hâm mộ bộ phim cá mập sát thủ kinh phí thấp, đây là lựa chọn hoàn hảo nhất định không thể bỏ qua.

So với những bộ phim kinh dị chỉ đề cao máu me, Black Water đề cao sự hồi hộp hơn là và đặc biệt sử dụng cá sấu thật

5. Cá Sấu Ăn Thịt Người - Rogue (2007)

Ngày phát hành: 08/09/2007

Thể loại: Hành động, phiêu lưu, chính kịch

Thời lượng: 99 phút

Đạo diễn: Greg McLean

Diễn viên: Michael Vartan, Radha Mitchell, Sam Worthington

Điểm IMDb: 6.2/10

Link xem phim: Rogue trên ứng dụng Google Play

Cá Sấu Ăn Thịt Người là bộ phim có nội dung được xây dựng theo câu chuyện có thật về con cá sấu khổng lồ tấn công rất nhiều thuyền đánh cá ở Úc. Nó có độ dài 5.1 mét.

Xuyên suốt bộ phim là cuộc vật lộn sinh tử giữa một nhóm du khách và một con cá sấu hung hãn chuyên ăn thịt người.

Pete là một nhà báo ưa phiêu lưu, cô gái Kate trẻ trung, nhiệt huyết. Con thuyền chở họ đã bị phá tan nát bởi loài cá sấu hung hãn. Khi trời đã chập choạng, buộc họ phải tấp vào một hòn đảo nhỏ giữa sông để tìm chỗ thoát thân. Con cá sấu tinh ranh nhận thấy và hung hãn lôi từng người xuống nước. Thủy triều ngày càng dâng nhanh, những người còn lại vẫn tiếp tục chống chọi trong vô vọng. Hòn đảo bé nhỏ đứng trước nguy cơ đe dọa bị nhấn chìm.

Xuyên suốt bộ phim là cuộc vật lộn sinh tử giữa một nhóm du khách và một con cá sấu hung hãn chuyên ăn thịt người

6. Đầm Lầy Chết - Primeval (2007)

Ngày phát hành: 13/04/2007

Thể loại: Hành động, phiêu lưu, tội phạm

Thời lượng: 100 phút

Đạo diễn: Michael Katleman

Diễn viên: Dominic Purcell, Orlando Jones, Brooke Langton

Điểm IMDb: 4.8/10

Link xem phim: Đầm Lầy Chết trên ứng dụng FPT Play

Tim Manfrey do Dominic Purcell thủ vai là một phóng viên kỳ cựu. Anh nhận được nhiệm vụ kỳ quái đó chính là phải đi đến vùng đất châu Phi để thực hiện phóng sự để điều tra quanh khu vực Burundi nhằm tìm bắt cá sấu lớn nhất và hung hãn nhất thế giới.

Nó được dân làng gọi là Gustave. Trong suốt nhiều năm, con quái vật này đã cướp đi sinh mạng của đến 300 người dân vô tội ở đầm lầy chết nơi đây. Người dân nơi đây vô cùng sợ hãi khi đứng trước nó. Không chỉ đơn giản là con cá sấu khổng lồ khát máu mà còn gây nên đội ác diệt chủng kinh khủng.

Cái đầm lầy không đáy này sẽ vẫn còn lần lượt cướp đi sinh mạng của vô số người. Khi chân tướng không được phát hiện thì dường như máu vẫn sẽ còn chảy tràn. Và những phóng viên sẽ còn phải đối mặt với nhiều hiểm nguy hơn khi càng đi sâu vào nơi đây. Thậm chí, tính mạng của họ đôi khi chỉ còn biết giao phó cho số phận.

Những gì đang diễn ra nơi đây hoàn toàn đi ngược lại với những kế hoạch chi tiết mà họ vốn đã lên sẵn trước đó.

Đầm Lầy Chết - Primeval

7. Cá Sấu Khổng Lồ: Hồ Placid - Lake Placid (1999)

Ngày phát hành: 16/07/1999

Thể loại: Kinh dị, hài, hành động

Thời lượng: 82 phút

Đạo diễn: Steve Miner

Diễn viên: Betty White, Bridget Fonda, Bill Pullman,

Điểm IMDb: 5.7/10

Link xem phim: Lake Placid trên ứng dụng Google Play

Bộ phim xoay quanh khu bảo tồn sinh thái, tại nơi đây, các nhân viên bảo vệ môi trường được cách ly hoàn toàn với nơi nghi ngờ có sự xuất hiện của loài cá sấu khổng lồ.

Tuy nhiên, đã có một nhóm tay săn cá sấu đã chẳng may phá hoại hàng rào cách ly nơi đây và khiến một nhóm bạn trẻ đang đi cắm trại gần đây gặp nguy hiểm.

Đây là bộ phim kinh dị có pha trộn yếu tố hài hước. Hứa hẹn đây sẽ là sự lựa chọn thú vị cho cuối tuần buồn chán của bạn

8. Cá Sấu Vĩ Đại - Alligator (1980)

Ngày phát hành: 14/09/1980

Thể loại: Kinh dị, giết người, khoa học viễn tưởng

Thời lượng: 91 phút

Đạo diễn: Lewis Teague

Diễn viên: Robert Forster, Robin Riker

Điểm IMDb: 6.0/10

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Cá Sấu Vĩ Đại - Alligator (1980) được chấp bút bởi biên kịch nổi tiếng John Syles. Đây là bộ phim đạo diễn Lewis Teague.

Nội dung phim là câu chuyện rùng rợn kể về một con cá sấu con tên Ramón bị trôi theo đường ống nhà vệ sinh và bắt đầu sống dưới hệ thống cống ngầm của thành phố Chicago.

Ở dưới cống này, nó ăn các sinh vật sống và sinh trưởng thành con quái thú khổng lồ dài 11 mét. Không thấy thỏa mãn với thức ăn dưới cống, nó bắt đầu lên bờ và tấn công cư dân thành phố.

Bên cạnh kịch bản đặc sắc, đây là bộ phim thu hút người xem khi quy tụ hai ngôi sao điện ảnh thời đó là Robert Forster, Henry Silva.

Alligator trở thành một trong những phim hạng B về bò sát hay nhất trong thập niên 80.

9. Cá Sấu Vĩ Đại 2 - Alligator II: The Mutation (1991)

Ngày phát hành: 05/07/1991

Thể loại: Kinh dị, khoa học viễn tưởng

Thời lượng: 94 phút

Đạo diễn: Jon Hess

Diễn viên: Joseph Bologna, Woody Brown, Harlan Arnold

Điểm IMDb: 3.8/10

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Cá Sấu Vĩ Đại 2 - Alligator II

Vô tình những hóa chất đã xả thải có chứa các chất hóa học do một tập đoàn sản xuất đã là nguồn thức ăn đặc biệt nuôi lớn loài cá sấu sống dưới cống nước. Nó ngày càng trở nên to dị thường và hung hãn tấn công, giết sạch những người ăn mày bén mảng đến miệng cống.

Thanh tra David Hodges, một cán bộ cương trực đã lần theo những vết cắn khủng khiếp của con nó và nghi ngờ đây là con quái vật rất đáng sợ. Anh có trách nhiệm trong công tác, theo dấu con cá sấu này.

Nhờ sự giúp đỡ của người vợ vốn là nhà động vật học, cùng đó là một nhóm người, sau rất nhiều những nỗ lực, anh đã truy tìm được con quái vật.

Con cá sấu này đã lần lượt giết chết những kẻ thủ ác ám lợi của công ty hóa chất nọ. Cho đến cuối cùng, con cá sấu đã bị thương nặng trong đường cống ngầm bằng một phát rốc-két. Nó đã trốn thoát về với tự nhiên.

10. Thợ săn cá sấu – The crocodile hunter: Collision course

Quốc gia: Úc

Năm phát hành: 2002

Thể loại: Phiêu lưu, Hài

Thời lượng: 98 phút

Đạo diễn: John Stainton

Diễn viên: Steve Irwin, Terri Irwin, Magda Szubanski

Đây là một trong những bộ phim hài về cá sấu hiếm hoi mà vẫn nhận được đánh giá coi từ các nhà phê bình phim.

Nội dung chính bộ phim hài Thợ săn cá sấu kể về nhân vật chính là hai nhân viên CIA. Họ cho rằng chiếc máy bay của mình bị một con cá sấu vô tình nuốt phải. Do đó, họ đã quyết tâm lên đường tìm kiếm chiếc máy bay đó.

Tuy nhiên, nhà bảo tồn tên Steve Irwin lại phản bác điều này. Theo anh, sự biến mất của chiếc máy bay là bởi những kẻ trộm. Do đó, điều cần thiết lúc này đó là phải đi ngăn cản chúng. Vốn là người rất yêu động vật, thích chăm sóc cho chúng, luôn hòa mình vào tự nhiên. Tuy nhiên, anh lại không may dính vào cuộc điều tra này.

Hy vọng với tổng hợp danh sách phim cá sấu hay nhất được chia sẻ trên đây, bạn đọc sẽ có thêm những gợi ý phim hay cho bộ sưu tập phim của mình. Sẽ còn những bài tổng hợp danh sách phim hay với nhiều thể loại khác. Nếu là người muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ hoặc yêu thích sinh vật này thì đừng bỏ qua những bộ phim này.