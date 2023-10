TOP những bộ phim làm nên tên tuổi của nữ diễn viên xinh đẹp Kwon Nara, mới nhất 2022 !!!

Quốc tịch: Hàn Quốc

Nghề nghiệp: Vũ công, ca sĩ, diễn viên.

Được biết đến là nghệ sĩ đa năng, Kwon Nara có hoạt động trong đa dạng lĩnh vực như vũ công, ca sĩ và diễn viên. Ngay từ thời trung học, cô đã bắt đầu làm thực tập sinh và bắt đầu theo học diễn xuất từ đây.

So với vai trò là một idol và là thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng Hello Venus, Nara được biết đến nhiều hơn với vai trò là một diễn viên. Tuy nhiên, nhóm nhạc nữ của cô cũng gây được danh tiếng nhất định khi thường xuyên cho ra lò những sản phẩm âm nhạc bắt tai, thu hút người hâm mộ như Mysterious, I'm ill, Wiggle Wiggle…

Kwon Nara là một nghệ sĩ đa năng hoạt động trong nhiều lĩnh vực như ca sĩ, vũ công và diễn viên

Sự nghiệp:

09/05/2012 Nara gia nhập nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Hello Venus.

Năm 2017, Nara đảm nhận vai chính đầu tiên trong phim Đối tác đáng ngờ của đài SBS.

Năm 2018, bộ phim kinh dị My Mister của tvN do Nara đảm nhận vai chính, sau đó là bộ phim pháp lý Your Honor của đài SBS.

Năm 2019, trong bộ phim Doctor Prisoner của đài KBS, Nara có vai chính đầu tiên của đài truyền hình này.

Giữa năm 2019, Nara ký kết hợp đồng với công ty mới A-Man Project.

Năm 2020, cô đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình Itaewon Class của đài JTBC - một bộ phim gây sốt trong năm ra mắt. Đồng thời cùng năm, trong phim truyền hình hài lịch sử Đặc vụ hoàng gia với vai Hong Da-In, cô được chọn vào vai một cung nữ có vẻ đẹp sánh ngang với Hwang Jini.

Năm 2021, cô đóng vai chính trong phim Bulgasal: Immortal Souls, cùng nam diễn viên Lee Jin Uck

Thành công:

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Kwon Nara đã nhiều lần được đề cử tại các lễ trao giải truyền hình cuối năm nhờ những đóng góp của mình, trong đó, cô vinh dự dành được 2 giải thưởng :

Giải thưởng nữ diễn viên mới xuất sắc mảng phim truyền hình Hàn Quốc lần thứ 12 (2019)

Giải thưởng nữ diễn viên mới xuất sắc mảng phim truyền hình KBS (2019)

II. Tổng hợp những bộ phim để lại dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của Kwon Nara

2.1. Đối tác đáng ngờ - Suspicious Partner (2017)

Ngày phát hành: 10/05/2017

Thời lượng: 40 tập (30'/tập)

Thể loại: Tình cảm, lãng mạn, tội phạm

Đạo diễn: Park Sun-ho

Diễn viên: Kwon Nara, Ji Chang wook, Nam Ji hyun, Choi Tae Joon...

Điểm IMDb: 7.8/10

Giải thưởng: Giải Phim truyền hình SBS cho Nữ diễn xuất xuất sắc trong Phim truyền hình thứ Tư - thứ Năm cho nữ diễn viên Nam Ji Hyun

Bài hát nổi bật: 김이지 (Kim EZ) –눈맞춤

Link xem phim: Netflix

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện kể về bộ đôi công tố viên Noh Ji-wook (Ji Chang-wook) và Eun Bong-hee (Nam Ji-hyun), một thực tập sinh công tố.

Là một công tố viên tuy bên ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng thực chất bên trong Noh Ji-wook lại yếu đuối. Còn Eun Bong Hee là một cô nàng tràn trề nhiệt huyết. Sau quá trình cùng hợp tác giải quyết vụ án bí ẩn liên quan đến một tên sát nhân tâm thần ranh mãnh, giữa họ đã nảy sinh tình cảm.

Vai Cha Yoo-jung do Kwon Nara thủ vai là bạn gái cũ của Noh Ji-wook. Trong quá khứ, cô nàng công tố viên này đã mắc một sai lầm khó bỏ qua và cố gắng giành lại Noh Jin Wook bằng mọi cách dù xảy ra bất kể điều gì.

Bên cạnh kịch bản mới lạ, hài hước, sức hút của bộ phim hài lãng mạn này được tạo nên bởi nhan sắc đỉnh của chóp của dàn diễn viên trẻ và giàu thực lực.

Thành công của vai diễn Cha Yoo-jung, đã mở ra một con đường diễn xuất rộng mở cho diễn viên Kwon Nara.

Vai diễn đầu tiên đảm nhận trong phim Đối tác đáng ngờ cũng là phát súng cho sự nghiệp diễn viên của Kwon Nara

2.2. Ông chú của tôi - My Mister (2018)

Ngày phát hành: 21/03/2018

Thời lượng: 16 tập

Thể loại: Chính kịch

Đạo diễn: Kim Won-seok

Diễn viên: Kwon Nara, Lee Sun Gyun, IU,...

Điểm IMDb: 9.1/10

Giải thưởng: Giải thưởng nghệ thuật Baeksang cho Kịch bản xuất sắc Hạng mục Truyền hình (2019), Phim xuất sắc nhất Hạng mục Truyền hình (2019), Đạo diễn xuất sắc nhất (2018), Diễn viên xuất sắc mảng phim ngắn (IU), Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Park Ho-San), Diễn viên mới xuất sắc nhất (Jang Ki Yong), Biên kịch xuất sắc nhất (2018)

Bài hát nổi bật: Adult (My Mister) Sondia

Link xem phim: Netflix

Nội dung bộ phim khai thác nhiều mảng tối của cuộc sống, xoáy sâu vào cuộc sống của những người kém may mắn, chịu nhiều bất hạnh và đôi khi số phận của họ đã định là con rối trong tay kẻ khác. Hai nhân vật chính Park Dong Hoon (Lee Sun Kyun) và Lee Ji Ahn (IU) phải chật vật sống từng ngày với mồ hôi, nước mắt và chính sự ngột ngạt đang bít chặt lấy cuộc sống hai con người bất hạnh này. Có thể nói, họ chính là hình ảnh tiêu biểu cho những nạn nhân của một xã hội Hàn Quốc đầy phức tạp hiện nay.

Câu chuyện của về Park Dong Hoon - một người đàn ông trung niên hiền lành nhưng lại phải gồng gánh quá nhiều lo toan và gánh nặng trên vai và Lee Ji Ahn -một cô gái đang trốn chạy khỏi những khoảnh khắc đen tối của thời trẻ của mình. Hai con người bất hạnh và kém may mắn trong cuộc sống đã thấu hiểu, đến gần nhau và để rồi từ đồng nghiệp xa lạ họ đã giúp nhau hàn gắn những vết sẹo trong quá khứ.

Ông chú của tôi - My Mister (2018)

Trong bộ phim này Kwon Na-ra vào vai Choi Yoo-ra, là một nữ diễn viên điện ảnh có mối tình với nam chính Park Ki-hoon. Tuy đảm nhiệm vai nữ phụ nhưng cô đã để lại nhiều ấn tượng bởi nét diễn xuất chân thật, sáng tạo. Có thể nói, đây là vai diễn đã giúp Nara thành công trong việc đến gần hơn với khán giả trong và ngoài nước.

2.3. Bác Sĩ Trại Giam - Doctor Prisoner (2019)

Tên tiếng Hàn: 닥터 프리즈너

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Số tập: 32 tập (35'/tập)

Thể loại: y khoa

Đạo diễn: Hwang In-hyuk

Kịch bản: Park Gye-ok

Diễn viên: Kwon Nara, Namkoong Min, Choi Won Young, Kim Byung Chul...

Điểm IMDb: 7.6/10

Giải thưởng: Giải thưởng phim truyền hình quốc tế Seoul lần thứ 14 Phim truyền hình Hàn Quốc xuất sắc, Nữ diễn viên mới xuất sắc tại KSB Adwards và Giải thưởng phim truyền hình Hàn Quốc lần thứ 12 (Kwon Nara), Nam diễn viên xuất sắc của mảng phim ngắn (Choi Won Young), Nam diễn viên phụ xuất sắc (Kim Byung Chul), Nữ diên viên phụ xuất sắc (Kim Jung Nan), Best Couple ( Jang Hyun Sung và Kim Jung Nan)

Bài hát nổi bật: Fil (필) - Pass Away

Link xem phim: Netflix

Bác Sĩ Tù Nhân kể về Na Yi-Je (Namgung Min) là một bác sĩ phẫu thuật có kỹ năng xuất sắc và cũng là một người tốt bụng. Anh dính vào một vụ sơ suất y tế không phải do mình gây ra dẫn đến chuyện bị bệnh viện đuổi việc. Sau đó anh xin vào làm bác sĩ trong một nhà tù, ấp ủ kế hoạch nịnh hót những tay trùm kinh doanh, những người nổi tiếng, hay những ngôi sao thể thao bị giam ở đó để trả thù bệnh viện đã từng hất cẳng mình. Để làm được điều đó, anh sẽ phải loại trừ trưởng phòng y tế hiện tại của nhà tù và giành lấy vị trí đó.

“Bác sĩ trong tù” khai thác thế giới y học theo một góc nhìn mới. Không giống như những câu chuyện xoay quanh nội dung “lương y như từ mẫu” thường thấy.

Trong Bác Sĩ Tù Nhân, Kwon Na-ra vào vai Han So-geum, một nhân tài hiếm có tại khoa tâm thần của một bệnh viện lớn ở thủ đô, nhưng lại xin chuyển công tác về làm bác sĩ tình nguyện tại trung tâm y tế nhà tù.

Tên tuổi của Nara được khẳng định với giải thưởng nữ diễn viên mới xuất sắc trong phim Bác Sĩ Trại Giam

Sở dĩ cô từ bỏ công việc vốn đang rất ổn của mình là bởi muốn đi tìm nguyên nhân về sự mất tích bí ẩn của cậu em trai tại trại tạm giam này. Cũng từ đây, cô đã vô tình nhận ra những sự thật ghê rợn tồn tại ở phía sau song sắt nhà tù.

Với vai diễn nữ chính thành công này, Kwon Nara đã đem về cho mình hai giải thưởng Nữ diễn mới xuất sắc, và ngày càng thể hiện được kỹ năng diễn xuất tiến bộ của mình.

2.4. Tầng lớp Itaewon - Itaewon Class (2020)

Ngày phát hành: 31/01/2020

Thời lượng: 16 tập

Thể loại: Tình cảm, chính kịch

Đạo diễn: Kim Seong Yoon

Diễn viên: Kwon Nara, Park Seo Joon, Kim Da Mi,...

Điểm IMDb: 8.2/10

Giải thưởng: Giải thưởng Truyền hình Châu Á Phim chính kịch hay nhất lần thứ 25, Bản nhạc hay nhất của APAN Star Awards lần thứ 7, Giải thưởng Phim truyền hình quốc tế Seoul lần thứ 15, Giải Chim bạc cho loạt phim ngắn hay nhất, Nữ diễn viên xuất sắc nhất mảng truyền hình (Kim Da Mi)...

Bài hát nổi bật: 이찬솔 - 'Still Fighting It'

Link xem phim: Netflix

Tầng lớp Itaewon - Itaewon Class (2020) là bộ phim đạt được thành công về mặt thương mại và ghi danh là một trong bảy phim có tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử truyền hình cáp. Ngay từ những tập phát sóng đầu tiên, Tầng lớp Itaewon ( Itaewon Class) đã khiến nhiều khán giả châu Á đứng ngồi không yên.

Nội dung phim Itaewon Class (Tầng Lớp Itaewon) kể về những người trẻ mạnh mẽ nhưng đầy ngang bướng để bảo vệ niềm tin của bản thân, trong đó chủ yếu tái hiện lại cuộc đời của Park Sae-ro-yi (Park Seo-joon). Anh vốn đang có cuộc sống bình thường bên người cha của mình. Tuy nhiên, mọi thứ hoàn toàn đảo lộn khi anh bị đuổi khỏi trường học vì đánh Jang Geun-won (Ahn Bo-hyun) - con trai của người sáng lập tập đoàn Jangga, khi thấy hắn bắt nạt bạn mình.

Từ sau cuộc gặp gỡ ác duyên này, cha anh thì bị hại chết còn chính bản thân Park Sae-ro-yi lại phải ngồi tù vì tội mưu sát.

Sau khi ra tù, anh quyết tâm làm lại cuộc đời với mơ ước làm giàu, trở thành ông chủ của đế chế Hàn Quốc và chống lại những bất công của xã hội mang lại, chống lại những kẻ đã khiến cuộc sống của anh bị đảo lộn. Cùng với người quản lý và những nhân viên tài năng của mình, anh đã mở một quán nhậu có tên DanBam ở khu phố Tây Itaewon sầm uất và đạt được thành công.

Cùng với Kim Da Mi, vai nữ phụ của Kwon Na Ra là nhân tố lớn góp phần giúp bộ phim Tầng lớp Itaewon tăng thêm sự cuốn hút và gay cấn

Bộ phim cũng khắc họa câu chuyện tình cảm động với Oh So Ah (Kwon Nara thủ vai) - mối tình đầu hơn 10 năm của Park Sae-ro-yi. Cùng đó là mối tình tay ba giữa Park Sae Roy, Oh So Ah, Jo Yi Seo cũng khiến khán giả đặc biệt chú ý.

Cùng với Kim Da Mi, vai diễn của Kwon Na Ra là nhân tố lớn góp phần giúp bộ phim Tầng lớp Itaewon (tựa tiếng Anh: Itaewon Class) tăng thêm sự cuốn hút và gay cấn.

Kwon Na Ra vào vai Oh Soo Ah, vốn là trẻ mồ côi, xinh đẹp, giỏi giang và có lối sống ích kỷ vì bản thân. Cô mập mờ tình cảm với Park Sae Ro Yi (Park Seo Joon). Trong Itaewon Class, Kwon Nara sở hữu thần thái sang chảnh ngút ngàn và gu thời trang cao cấp. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn cá tính.

Sau những vai diễn thứ chưa mấy ấn tượng trong sự nghiệp diễn xuất trước đó, cùng với diễn Oh Soo Ah trong Itaewon Class, mỹ nhân sinh năm 1991 đã phá bỏ định kiến “bình hoa di động” và tỏa sáng trở thành một diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc.

Kwon Nara xinh đẹp, cá tính sở hữu thần thái sang chảnh ngút ngàn và gu thời trang cao cấp

2.5. Đặc Vụ Hoàng Gia - Secret royal inspector (2020)

Ngày phát hành:21/12/2020

Thời lượng: 16 tập

Thể loại: Lịch sử, hài hước, trinh thám

Đạo diễn: Kim Jung-min

Diễn viên: Kwon Nara, Kim Myung-Soo, Lee Yi-Kyung,...

Điểm IMDb: 7.2/10

Bài hát nổi bật: 엔플라잉(N.Flying) - I'll Find You

Link xem phim: Netflix

Bối cảnh của phim diễn ra vào thời đại của triều đại Joseon, xoay quanh người đứng đầu kỳ thi cấp bang Sung Yi-gyum (Kim Myung-soo). Anh làm việc trong bộ phận hành chính và nghiên cứu của văn phòng chính phủ nhưng bị bắt quả tang đang đánh bạc.

Thay vì bị tố cáo, như một sự trừng phạt, Yi-gyum được giao lại một vị trí mới là thanh tra bí mật của hoàng gia có nhiệm vụ điều tra những hành vi tham nhũng của các quan chức nhà nước.

Hong Da-in do Kwon Nara vào vai, cô đóng giả cung nữ và có vẻ đẹp sánh ngang với Hwang Jini. Hong Da-in trở thành một thành viên của đoàn tùy tùng của Đặc vụ Bí mật Hoàng gia. Với sự giúp đỡ của cô, Yi-gyum thực hiện tốt công việc mới của mình.

Trong phim truyền hình hài lịch sử Đặc vụ hoàng gia với vai Hong Da-In, cô được chọn vào vai một cung nữ có vẻ đẹp sánh ngang với Hwang Jini

Bộ phim nổi bật với kịch bản hài hước, cảnh quay đẹp mắt cùng dàn diễn viên trẻ xinh trai-đẹp gái, diễn xuất tốt. Đảm bảo mãn nhãn cả về phần nội dung và phần nhìn nhé.

2.6 Bulgasal: Linh hồn bất tử – Bulgasal: Immortal Souls (2021)

Ngày phát hành:18/12/2021

Thời lượng: 16 tập

Thể loại: Huyền huyễn, lịch sử

Đạo diễn: Jang Young Woo

Diễn viên: Kwon Nara, Lee Jin Uck,...

Điểm IMDb: 7.3/10

Link xem phim: Netflix

Bulgasal - bộ phim kịch tích có kinh phí lên tới 40 tỷ

Bộ phim khai thác đề tài về sự nguyền rủa, trường sinh được chiếu trên nền tảng Netflix. Bộ phim này gây được sự chú ý không chỉ vì nội dung kinh dị, gây tò mò, mà còn vì kinh phí đầu tư khủng. Trong phim, Kwon Nara tham gia với vai trò nữ diễn viên chính.

Nội dung phim của Kwon Nara xoay quanh Dan Hwal (Lee Jin Wook đóng), một tướng quân chuyên đi săn giết quái vật. Tuy nhiên, anh lại bị biến thành quái vật Bulgasal phải uống máu người và bất tử suốt 600 năm qua.

Còn Kwon Nara thủ vai Min Sang Won - một cô gái đã sống rất nhiều kiếp trong suốt 600 năm qua với một ký ức vẹn nguyên. Dan Hwal và Sang Won đã kết nối với nhau bởi những duyên nợ và ân oán kéo dài từ quá khứ cho đến hiện tại và mở ra những câu chuyện kịch tính cho người xem.

Trên đây là tổng hợp những bộ phim đã làm nên tên tuổi trên con đường diễn xuất của Nữ diễn viên trẻ xinh đẹp Kwon Nara. Có thể thấy, trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, Kwon Nara là một diễn viên có thực lực và đang ngày càng tiến bộ để hóa thân tròn vai trong nhiều vai diễn khác nhau. Nếu là một fan cứng của nữ diễn viên trẻ xinh đẹp và tài năng này thì chắc hẳn bạn không thể bỏ qua những gợi ý phim hay này đâu !!!