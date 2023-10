Tổng hợp 10+ bộ phim về du hành thời gian đặc sắc và được yêu thích nhất

Nội dung phim Somewhere In Time xoay quanh chuyện tình vượt thời gian của Richard Collier (Christopher Reeve thủ vai) và Elise McKenna (Jane Seymour thủ vai). Mối tình vượt thời gian của họ đủ sức làm rung động mọi khán giả yêu điện ảnh.

Với mong muốn tìm kiếm tình yêu của mình, cô gái trong ảnh – nữ diễn viên Elise McKenna, anh du hành thời gian trở về năm 1912 nhờ vào thuật thôi miên.

Mặc dù vậy, mối tình của họ đã gặp phải sự ngăn cản quyết liệt từ Elise, quản lý của cô. Bởi lo sợ sự nghiệp của cô bị ảnh hưởng, quản lý đã quyết tìm mọi cách chia rẽ mối tình cảm động của họ.

Somewhere In Time – Ngược Dòng Thời Gian (1980)

2. Doctor Strange – Phù Thủy Tối Thượng (2016)

Ngày phát hành: Ngày 28 tháng 10 năm 2016 (Việt Nam)

Thời lượng: 115 phút

Thể loại: Khoa học - giả tưởng

Đạo diễn: Scott Derrickson

Diễn viên: Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor,..

Điểm IMDb: 7.5 /10

Bộ phim Phù Thủy Tối Thượng khai thác đề tài phù thủy phép thuật theo một hướng mới. Khán giả sẽ có cái nhìn mới mẻ về vũ trụ và không gian đa chiều.

Nhân vật chính trong phim là bác sĩ giải phẫu thần kinh Stephen Strange. Sau một tai nạn xe hơi, chức năng gan của anh bị suy giảm trầm trọng. Với mong muốn khôi phục lại chức năng gan, anh đã tìm đến vùng đất bí ẩn Kamar-Taj.

Khi đến nơi đây, anh nhanh chóng nhận ra vùng đất này không chỉ là trung tâm chữa lành mà còn là tiền tuyến trong cuộc chiến chống lại các thế lực đen tối.

3. Passengers – Người Du Hành (2016)

Ngày phát hành: Ngày 14 tháng 12 năm 2016

Thời lượng: 116 phút

Thể loại: Khoa học - viễn tưởng

Đạo diễn: Morten Tyldum

Diễn viên: Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen

Giải thưởng: Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất cho phim giả tưởng tại lễ trao giải ADG Excellence in Production Design Awards năm 2017.

Điểm IMDb: 7.0/10

Người Du Hành là câu chuyện tình vừa lãng mạn vừa không kém phần kịch tích của hai cá thể cô đơn giữa vũ trụ bao la. Đặc biệt, bộ phim để lại nhiều ấn tượng với phần hiệu ứng hình ảnh và âm thanh.

Con tàu Avalon bất ngờ va chạm với thiên thạch và gặp phải nhiều lỗi hệ thống nghiêm trọng. Có đến 5.000 hành khách và 258 thuyền viên trong các kén ngủ đông trên tàu đang trên hành trình đi đến hành tinh Homestead II.

Vốn dĩ được cài đặt phải ngủ đông đến 120 năm nhưng kỹ sư Jim Preston (do Chris Pratt đóng) đã bị đánh thức sớm hơn dự định 90 băm bởi một sự cố máy tính.

Anh chỉ có thể giao tiếp với người máy mỗi ngày. Vì quá tuyệt vọng và suy sụp khi, Jim đã quyết định đánh thức Aurora Lane (do Jennifer Lawrence đóng) là nữ nhà báo. Anh cố tình giữ kín lý do cho Aurora thức dậy.

Hầu hết thời lượng phim chỉ xoay quanh hai nhân vật chính và một nhân vật phụ. Sự thành công của Passengers phụ thuộc rất nhiều vào diễn xuất. Ở cả Chris Pratt lẫn Jennifer Lawrence, diễn biến tâm lí nhân vật đều được thể hiện một cách trọn vẹn nhất. Họ đã có sự phối hợp rất ăn ý.

4. Tiềm thức chết chóc (Donnie Darko) – 2001

Năm công chiếu: 26/10/2001

Thể loại: Kinh dị, viễn tưởng

Thời lượng: 113 phút

Điểm IMDb: 8.0/10

Đạo diễn: James Richard Kelly

Diễn viên: Jake Gyllenhaal, Jena Malone,...

Link xem phim: Tiềm thức chết chóc tại Netflix

Link nhạc phim: Tiềm thức chết chóc OST tại Spotify

Nội dung phim kinh dị Tiềm thức chết chóc xoay quanh cậu bé Donie Darko. Vào ngày 02 tháng 10 năm 1988, xuất hiện một tên nguy hiểm với vẻ ngoài kinh dị cùng đồ con thỏ đầy – Frank. Hắn nói với Donie rằng sau 28 ngày, 6 giờ, 42 phút và 12 giây nữa Trái Đất sẽ bị diệt vong. Cậu bé không ngừng bị ám ảnh về ngày tận thế. Do đó, Frank đã điều khiển cậu làm nên những hành vi vô cùng khó hiểu.

5. Định Mệnh (Predestination) – 2014

Năm công chiếu: 13/06/2014

Thể loại: Hành động, Kinh dị

Thời lượng: 97 phút

Điểm IMDb: 7.5/10

Đạo diễn: Peter and Michael Spierig

Diễn viên: Ethan Hawke, Sarah Snook,...

Link xem phim: Định mệnh tại Netflix

Bối cảnh phim kinh dị viễn tưởng Định mệnh là thế giới trong tương lai.Một cỗ máy thời gian đang được Chính phủ cố gắng phát triển nhằm mang đến nhiều lợi ích cho cuộc sống của nhân loại.

Với mong muốn ngăn chặn sự tấn công man rợ những tên khủng bố gây ảnh hưởng xấu đến tiến trình sản xuất, cỗ máy thời gian được đội đặc công sử dụng để quay về quá khứ để hành động.

6. Arrival – Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn (2016)

Ngày phát hành: Ngày 11 tháng 11 năm 2016 (Nga)

Thời lượng: 116 phút

Thể loại: Khoa học - giả tưởng

Đạo diễn: Denis Villeneuve

Diễn viên: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker

Điểm IMDb: 7.9/10

Nội dung phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn kể lại 12 phi thuyền ngoài hành tinh đáp xuống các địa điểm khác nhau trên Trái đất.

Nhà ngôn ngữ Louise Banks (do Amy Adams đóng) và nhà vật lý học Lan Donnelly (do Jeremy Renner đóng) nhận được sự yêu cầu sự giúp đỡ của quân đội Mỹ.

Qúa trình giao tiếp của họ chỉ cần có một chút hiểu lầm nhỏ cũng đủ khiến dẫn đến chiến tranh giữa người ngoài hành tinh và các quốc gia. Louise và Lan đã tìm cách để ngăn chặn tình huống này. Họ phát hiện người vũ trụ mang đến Trái Đất một món quà.

Cả kịch bản và diễn xuất của bộ phim khoa học viễn tưởng này được đánh giá cao.

7. Edge Of Tomorrow – Cuộc Chiến Luân Hồi (2014)

Ngày phát hành: Ngày 6 tháng 6 năm 2014

Thời lượng: 113 phút

Thể loại: Khoa học - viễn tưởng

Đạo diễn: Doug Liman

Diễn viên: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton

Điểm IMDb: 7.9/10

Nối tiếp ý tưởng về vòng lặp thời gian của Groundhog Day, bộ phim Cuộc Chiến Luân Hồi đã được thêm thắt với nhiều yếu tố phiêu lưu, hành động đầy kịch tính.

Nội dung phim xoay quanh nhân vật chính là thiếu tá William Cage (do Tom Cruise đóng). Người ngoài hành tinh đang xâm chiếm châu Âu. Anh buộc phải tham gia chiến dịch đổ bộ chống lại những kẻ thù này.

Trong những nỗ lực hết mình của trận chiến này, anh bỗng thấy mình trở về một ngày trước khi chết và liên tục lặp lại dòng thời gian này.

8. Interstellar – Hố Đen Tử Thần (2014)

Ngày phát hành: Ngày 26 tháng 10 năm 2014 (Hoa Kỳ)

Thời lượng: 169 phút

Thể loại: Khoa học - viễn tưởng

Đạo diễn: Christopher Nolan

Diễn viên: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain

Điểm IMDb: 8.6/10

Link xem phim: Zing TV

Xuyên suốt bộ phim là hành trình NASA khám phá một lỗ sâu liên vũ trụ hình thành gần Sao Thổ, nhờ một nền văn minh bí ẩn ngoài hành tinh. Các thiên hà khác được lần lượt dẫn sang nhờ lỗ sâu này. Đây là nơi có sự tồn tại của 3 hành tinh đủ điều kiện cho sự sống của loài người.

Phim kể về câu chuyện nhóm phi hành gia trên con tàu Endurance đang thực hiện nhiệm vụ thu thập dữ liệu trên 3 hành tinh mới để cứu nhân loại.

Interstellar – Hố Đen Tử Thần

9. About Time – Đã Đến Lúc (2013)

Ngày phát hành: Ngày 27 tháng 6 năm 2013

Thời lượng: 123 phút

Thể loại: Khoa học - giả tưởng, tình cảm

Đạo diễn: Richard Curtis

Diễn viên: Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy

Điểm IMDb: 7.8/10

Link xem phim: NETFLIX

Tim ở độ tuổi 21 đã được cha mình cho biết một năng lực đặc biệt mà những người đàn ông trong gia đình anh đều sở hữu: Du hành thời gian trở về quá khứ. Anh không thể dùng năng lực đặc biệt này để phục vụ cho tiền bạc hay danh vọng. Do đó, anh quyết định dùng nó để cải thiện cuộc sống tình cảm của riêng mình.

Anh tận dụng khả năng này để có thể đảo được lại những diễn biến sự việc trong quá khứ nhằm đến được với người mình yêu, Mary (do Rachel McAdams đóng).

About Time – Đã Đến Lúc

10. Looper – Kẻ Xuyên Không (2012)

Ngày phát hành: Ngày 6 tháng 9 năm 2012

Thời lượng: 118 phút

Thể loại: Khoa học - giả tưởng

Đạo diễn: Rian Johnson

Diễn viên: Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt, Emily Blunt

Điểm IMDb: 7.4/10

Bộ phim khoa học viễn tưởng Kẻ Xuyên Không được Mỹ và Trung Quốc hợp tác sản xuất có bối cảnh rất lý thú. Đó là thế giới năm 2044, mọi thứ đã dần mất đi trật tự vốn có bởi xung đột giữa các băng nhóm tội phạm.

Cỗ máy du hành thời gian được phát minh vào năm 2074. Tuy nhiên, nó được bọn xã hội đen tìm mua để nhằm phục vụ cho những mưu đồ tham lam, đen tối. Nhân vật chính Joe (do Joseph Gordon-Levitt đóng) sống ở năm 2044 bị bọn xã hội đen năm 2074 buộc phải dùng tay súng của anh để theo lệnh của hắn và trừ khử bất cứ ai mà chúng muốn.

11. Source Code – Mật Mã Gốc (2011)

Ngày phát hành: Ngày 1 tháng 4 năm 2011

Thời lượng: 93 phút

Thể loại: Giả tưởng

Đạo diễn: Duncan Jones

Diễn viên: Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga

Điểm IMDb: 7.5/10

Sau khi tỉnh dậy, Colter nhận ra anh nằm trong một chuyến tàu đến Chicago. Chuyến tàu này không còn giữ được phương hướng. Anh chợt kinh hoàng nhận ra rằng mình đang trong một tình huống trớ trêu khi phải ở trong thân xác của Sean Fentress, là một giáo viên mà anh hoàn toàn xa lạ.

Và còn trớ trêu hơn bởi đoàn tàu chở anh bị nổ tung, không hành khách nào sống sót. Anh tỉnh lại lần nữa và được hay rằng mình được quân đội chọn tham gia một chương trình tuyệt mật để điều tra tung tích kẻ đã đánh bom chuyến tàu cao tốc. Theo kế hoạch đưa ra, anh được đưa quay lại tại một thời điểm nhất định trước khi quả bom phát nổ.

12. The Time Traveler’s Wife – Chồng Ảo (2009)

Ngày phát hành: Ngày 14 tháng 8 năm 2009 (Hoa Kỳ)

Thời lượng: 108 phút

Thể loại: Giả tưởng, tình cảm

Đạo diễn: Robert Schwentke

Diễn viên: Eric Bana, Rachel McAdams, Ron Livingston

Điểm IMDb: 7.1/10

Nhân vật chính trong phim Chồng Ảo đó là Henry DeTamble. Người vốn bị chứng rối loạn di truyền và có khả năng du hành thời gian bất đắc dĩ.

Đây là một khả năng phiền toái đã khiến chuyện tình giữa anh và vợ gặp nhiều ảnh hưởng, ngay từ khi họ còn là những đứa trẻ.

Anh cứ liên tục biến mất, sau đó lại trở về, có khi còn bị thương tích đầy người. Không những vậy, bởi mang trong mình chứng rối loạn này, vợ chồng không thể sinh con. Bởi Henry với gen du hành thời gian sẽ di truyền cho đứa bé.

13. The Lake House – Ngôi Nhà Bên Hồ (2006)

Ngày phát hành: Ngày 16 tháng 6 năm 2006 (Canada)

Thời lượng: 99 phút

Thể loại: Tình cảm - giả tưởng

Đạo diễn: Alejandro Agresti

Diễn viên: Keanu Reeves, Sandra Bullock, Dylan Walsh

Điểm IMDb: 6.8/10

Giải thưởng: Bộ phim đã được giải Choice Liplock tại Teen Choice Awards năm 2006.

Bộ phim tình cảm giả tưởng The Lake House của hãng Warner Bros, được remake từ bộ phim Hàn Quốc Il Mare (Tình yêu kỳ lạ) ra mắt năm 2000.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình của nữ bác sĩ Kate Forrester (do Bullock đóng) và kiến trúc sư Alex Wyler (do Reeves đóng).

Kate cần chuyển đến Chicago, trước khi rời khỏi căn nhà, cô nhắn cho người chủ mới. Alex nhận được lời nhắn và viết thư hồi âm cho cô.

Họ trao đổi thư thông qua hòm thư của căn nhà bên hồ như thế trong một thời gian dài. Sau đó, Kate và Alex nhận ra mình đều sống ở ngôi nhà đó. Tuy nhiên, họ cách biệt nhau đến 2 năm: đang ở năm 2006 và Alex sống vào năm 2004.\

Sau lần hợp tác đầu tiên trong Speed (1994), đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của cặp đôi Sandra Bullock – Keanu Reeves.

14. 1113 Going On 30 – Thiếu Nữ Tuổi 30 (2004)

Ngày phát hành: Ngày 23 tháng 4 năm 2004 (Hoa Kỳ)

Thời lượng: 158 phút

Thể loại: Tâm lý - tình cảm

Đạo diễn: Gary Winick

Diễn viên: Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Judy Greer

Điểm IMDb: 6.2/10

Bối cảnh phim 1113 Going On 30 là vào những năm 1980. Nội dung phim kể về cô bé Jenna Rink (do Jennifer Garner vào vai) khi còn ở độ tuổi 13.

Vốn cô bé luôn ấp ủ mong ước sẽ bước qua giai đoạn tuổi dậy thì và trở thành một người phụ nữ 30 tuổi tinh tế và độc lập.

Tuy nhiên, đến khi hiện thực hóa được ước mơ này thì Jenna nhận ra tuổi trưởng thành như cô vẫn hằng tưởng tượng chẳng hề hoàn hảo, đầy màu hồng.

15. Back To The Future – Trở Về Tương Lai (1985)

Ngày phát hành: Ngày 3 tháng 7 năm 1985 (Hoa Kỳ)

Thời lượng: 116 phút

Thể loại: Khoa học - giả tưởng

Đạo diễn: Robert Zemeckis

Diễn viên: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson

Điểm IMDb: 8.5/10

Cậu bé Marty McFly thực hiện chuyến du hành về quá khứ quay trở lại 30 trước. Tuy nhiên, xảy ra nhiều trục trặc bất ngờ trong cỗ máy thời gian của tiến sĩ lập dị Emmett Brown. Marty nằm trong tình huống trớ trêu, cậu gặp được bố mẹ mình, bố mẹ cậu khi này là học sinh trung học bằng tuổi của cậu. Vô tình cậu lại trở thành người trong mộng của mẹ.

Cậu nhận ra phải có cách để làm thay đổi những xáo trộn dòng lịch sử do chuyến du hành gây ra do mình, giúp bố mẹ đến được với nhau.

Hi vọng những bộ phim về du hành thời gian hay, đặc sắc nhất. Hy vọng sẽ giúp bạn đọc có những giây phút giải trí thư giãn nhất.