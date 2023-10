Top 10+ phim Cá mập hay nhất, kịch tính nhất năm 2022 !!!

Phim cá mập - hung thần đại dương thường để lại người xem ấn tượng bởi cảm giác kinh hoàng giữa thời khắc sinh tử cho người xem. Hãy tưởng tượng bạn sẽ phải đối phó ra sao khi không may một ngày kia phải đứng trước miệng của một con cá mập khổng lồ với hàm răng sắc nhọn ?!! Nỗi khiếp đảm khi con người đứng khi phải đứng trước loài động vật là bá chủ của biển cá - cá mập, luôn là niềm cảm hứng vô tận cho những nhà làm phim.

Thời lượng: 124 phút

Đạo diễn: Steven Spielberg

Diễn viên: Roy Scheider, Richard Dreyfuss, Robert Shaw...

Điểm IMDb: 8.1/10

Giải thưởng: Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất, Giải Oscar cho dựng phim xuất sắc nhất, Giải Oscar cho Âm thanh xuất sắc nhất

Một con cá mập trắng khát máu đã điên cuồng dồn dập tấn công khiến nhiều người phải kinh sợ. Với bộ phim này, người xem sẽ trải qua những giây phút hồi hộp, vô cùng đáng sợ đến nghẹt thở.

Bộ phim thành công vang dội và trở thành bom tấn mùa hè của điện ảnh Hollywood trong năm 1975. Năm 2001, nó đã được Thư viện Quốc hội Mỹ chọn để bảo quản trong Viện lưu trữ phim quốc gia, được xem là “có ý nghĩa về mặt văn hóa, lịch sử hoặc thẩm mỹ”.

Đây cũng chính là bộ phim đã đưa tên tuổi của đạo diễn Steven Spielberg từ một nghệ sĩ vô danh trở thành ngôi sao sáng của Hollywood.

Bộ phim kinh điển trong dòng phim cá mập!

2. Nước Xanh, Chết Trắng - Blue Water, White Death (1971)

Năm công chiếu: 1971

Thể loại: Giật gân, Tài liệu

Thời lượng: 99 phút

Đạo diễn: Peter Gimbel

Diễn viên: Tom Chapin, Rodney Fox, Ron Taylor...

Điểm IMDb: 7.1/10

Bộ phim tài liệu giật gân về cá mập trắng mà bạn không thể bỏ qua!

Peter Gimbel và một nhóm các nhà nhiếp ảnh, những người ra biển đã có hành trình ra biển để tìm và quay phim về cá mập trắng. Sau 9 tháng kéo dài của chuyến đi này, để đổi lấy những thước phim quay được những quái thú này ở nơi sinh sống tự nhiên của chúng, họ đã trải qua không ít những nguy hiểm rình rập.

3. Biển Xanh Sâu Thẳm - Deep Blue Sea (1999)

Năm công chiếu: 1999

Thể loại: Giật gân

Thời lượng: 105 phút

Đạo diễn: Renny Harlin

Diễn viên: Samuel L. Jackson, Saffron Burrows, LL Cool J...

Điểm IMDb: 5.9/10

Bài hát nổi bật: Kill Big Shark

Biển Xanh Sâu Thẳm - Deep Blue Sea là bộ phim khoa học viễn tưởng, kể về một thử nghiệm của các nhà khoa học khi nâng cấp bộ não cá mập trở nên thông minh hơn, nguy hiểm hơn nhiều lần.

Tuy nhiên, kết quả lại không như ý muốn, chính nghiên cứu ấy lại tạo ra một loài cá mập hung tợn, trở thành một cỗ máy giết người nguy hiểm. Những con cá mập thông minh, có những suy nghĩ giống con người nên chúng bắt đầu tấn công người canh giữ nó và tìm cách trốn thoát ra ngoài.

Mặc dù phần nội dung không được đánh giá cao nhưng những màn cắn xé đẫm máu, kịch tính trong phim lại được đánh giá rất cao và gây ám ảnh cực mạnh.

4. Hàm Cá Mập 2 - Jaws 2 (1978)

Năm công chiếu: 1978

Thể loại: Giật gân, Kinh dị

Thời lượng: 116 phút

Đạo diễn: Jeannot Szwarc

Diễn viên: Roy Scheider, Lorraine Gary, Ann Dusenberry...

Điểm IMDb: 5.8/10

Bài hát nổi bật: Jaws theme

Hàm Cá Mập 2 - Jaws 2 là bộ phim dựa trên một sự kiện có thật vào năm 1916 về cuộc tấn công của bầy cá mập hung dữ trên bờ biển New Jersey (Mỹ). 5 hành khách đi nghỉ dưỡng, tắm biển, không may bị cá mập tấn công và duy nhất chỉ có một người sống sót trở về. Bộ phim với những tình tiết rùng rợn, đáng sợ đưa khán giả từ những cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác.

5. Hung Thần Đại Dương - 47 Meters Down (2017)

Năm công chiếu: 2017

Thể loại: Kinh dị, Giật gân

Thời lượng: 89 phút

Đạo diễn: Johannes Roberts

Diễn viên: Mandy Moore, Claire Holt, Yani Gellman...

Điểm IMDb: 5.6/10

Xuyên suốt bộ phim là hành trình bị mắc kẹt trong lồng quan sát cá mập dưới đáy đại dương của hai cô gái người Mỹ khi đi nghỉ mát ở Mexico. Họ đã dốc tất cả sức lực để giữ được mạng sống mỏng manh đang bị rình rập bởi những con cá mập trắng đang trực chờ nuốt chửng họ.

Vẫn là đề tài sinh tồn giữa biển khơi, tuy nhiên ở 47 Meters Down có những nét hấp dẫn riêng. Ở dưới đáy biển sâu 47m, hai nhân vật của 47 Meters Down phải bằng mọi cách cố giữ bằng được mạng sống.

Thử thách tăng lên gấp bội bởi cơ thể của bản thân hai cô gái có giới hạn, còn loài cá mập hung tợn thì vẫn đang đợi sẵn.

Bộ phim với bối cảnh chủ yếu diễn ra ở dưới mặt nước sâu thẳm. Đạo diễn Johannes Roberts đã thành công khi mang đến những thước phim vừa chân thực, vừa đậm tính điện ảnh.

6. Cá Ăn Thịt Người - Piranha 3D (2010)

Năm công chiếu: 2010

Thể Loại: Giật gân, Kinh dị

Thời lượng: 94 phút

Đạo diễn: Alexandre Aja

Diễn viên: Kelly Brook, Elisabeth Shue, Jessica Szohr...

Điểm IMDb: 5.4/10

Một lễ hội lớn đã được tổ chức vào ngày 4/7, bên bờ hồ Victoria xinh đẹp ở Arizona. Tuy nhiên, xảy ra dưới mặt hồ này một cơn chấn động khiến hàng triệu con cá hổ Piranha giải phóng. Cảnh sát trưởng Julie Forester đã bất chấp mọi nguy hiểm để bảo vệ gia đình mình. Những người dân trong thị trấn đã cùng nhau sát cánh để tiêu diệt loài cá ăn thịt người này.

7. Bẫy Cá Mập – Bait (2010)

Năm công chiếu: 2012

Thể loại: Giật gân

Thời lượng: 93 phút

Đạo diễn: Kimble Rendall

Diễn viên: Phoebe Tonkin, Xavier Samuel, Sharni Vinson...

Bài hát nổi bật: Shark Bait

Điểm IMDb: 5.2/10

Bẫy cá mập là bộ phim lấy bối cảnh ở thành phố biển xinh đẹp ở Australia. Sau khi trải qua một đợt sóng thần dữ dội, thành phố này đã bị tàn phá vô cùng nặng nề, nước ngập tràn khắp nơi. Theo dòng nước, loài hung thần đại dương đi vào thành phố.

Một nhóm người bị mắc kẹt bên trong khu mua sắm và bị bao quanh bởi loài cá mập trắng hung tợn rình rập. Tuy rằng mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau nhưng chúng đều có điểm chung đó là từng có quá khứ sai lầm. Số phận đưa họ đến với nhau và cùng nhau chiến đấu ngoan cường để giành lại mạng sống.

Khác với những mô-típ cá mập tấn công thường thấy, Bẫy Cá mập diễn ra ở một bối cảnh hẹp hơn. Bộ phim kinh dị 3D này không chỉ hù dọa khán giả, mà còn mang đến thông điệp về sự đấu tranh sinh tồn giữa con người trong thảm họa thiên nhiên.

8. 47 Meters Down : Uncaged – Hung thần đại dương (2019)

Năm công chiếu: 2019

Thể loại: Giật gân, kinh dị

Thời lượng: 90 phút

Đạo diễn: Johannes Roberts

Diễn viên: Sistine Stallone, Sophie Nélisse, Corinne Foxx...

Điểm IMDb: 5.0/10

Bài hát nổi bật: Ascent 47 Meters Down

Bộ phim là phần 2 của Hung thần đại dương - 47 Meters Down: In the deep, nhiều người đánh giá phần này lôi cuốn hơn phần 1. Bộ phim xoay quanh 4 nhân vật cùng đi thám hiểm thành phố cổ của người Maya sâu dưới biển, thế nhưng khi đến nơi cổng thành ở đây đổ sập xuống che hết lối đi, bình dưỡng khí cũng dần cạn kiệt, không chỉ vậy bên ngoài còn có rất nhiều con cá mập khổng lồ vây quanh trực chờ.

Xuyên suốt bộ phim là không gian biển sâu ngột ngạt lôi cuốn người xem. Những cú đớp chớp nhoáng của cá mập sẽ khiến bạn giật mình. Đôi khi, khiến khán giả điên lên bởi sự kịch tính, cao trào trong phim.

Với tất cả cảnh phim được quay dưới lòng đại dương, người xem sẽ cảm nhận được sự u ám, đen tối nơi đây. Dường như mọi thứ đều mịt mù, và thật vô vọng khi muốn tìm ra cách thoát nơi đây.

9. The Meg – Cá mập siêu bạo chúa (2018)

Năm công chiếu: 10/08/2018

Thể loại: Giật gân, kinh dị

Thời lượng: 113 phút

Đạo diễn: Jon Turteltaub

Diễn viên: Jason Statham, Li Bingbing, Rainn Wilson,...

Điểm IMDb: 5.6/10

The Meg là bộ phim xoay quanh chuyến tàu thám hiểm khu vực biển sâu nhất Trái Đất của nhóm nhà khoa học đại dương. Mặc dù vậy, cả đoàn đã bị mắc kẹt dưới đáy biển sâu thẳm.

Kẻ săn mồi đầy ám ảnh – Megalodon là loài cá mập cổ đại đã tuyệt chủng từ 2 triệu năm trước, đang cố sức tấn công gây đe dọa tính mạng của họ. Tình hình vô cùng nguy cấp, nhằm giải cứu đoàn tàu, một đội chuyên gia thợ lặn được tập hợp. Đứng đầu là Jonas Taylor - nhà đại dương học người Trung Quốc cùng con gái ông là Suyin.

Mặc dù là phim cá mập nhưng sẽ không có những chi tiết máu me hay xé toạc người. Nó tạo nên ấn tượng từ những vấn đề kịch tính của câu chuyện. Đồng thời, những chi tiết giật mình, âm thanh 3D huyền bí dưới đại dương cũng góp phần tạo nên sự bí ẩn, ám ảnh.

Ngay cả đội quân đánh thuê vũ trang hạng nặng cũng phải bó tay với những con cá mập bạo chúa sống sót từ thời cổ đại này. Liệu rằng các nhà khoa học sẽ đối diện với chúng như thế nào.

The Meg có thể coi là một trong những bom tấn thật sự của dòng phim cá mập trong những năm trở lại đây. Phim có kinh phí lên đến 150 triệu đô và thu về 530 triệu đô trên toàn cầu.

The Meg – Cá mập siêu bạo chúa tạo nên ấn tượng từ những vấn đề kịch tính của câu chuyện. Đồng thời, những chi tiết giật mình, âm thanh 3D huyền bí dưới đại dương cũng góp phần tạo nên sự bí ẩn, ám ảnh

10. Shark Night – Đầm cá mập (2011)

Năm công chiếu: 02/09/2011

Thể loại: Giật gân, kinh dị

Thời lượng: 90 phút

Đạo diễn: David R. Ellis

Diễn viên: Sara Paxton, Dustin Milligan, Chris Carmack,...

Điểm IMDb: 4/10

Liên tiếp là những cảnh quay giật gân, gây sốc trong Shark Night – phim về cá mập kinh dị. Khán giả sẽ có những phút giây hồi hộp, căng thẳng tột độ.

Những cảnh quay giật gân, gây sốc trong Shark Night chắc chắn sẽ khiến các fan của dòng phim này mãn nhãn !

Câu chuyện kể về một nhóm sinh viên bắt đầu với kỳ nghỉ đầy hứa hẹn tại khu đảo hồ Louisiana, Mỹ. Rồi từ đây câu chuyện kinh hoàng bắt đầu xảy ra khi một người trong nhóm sinh viên bị cắn đứt một cánh tay khi xuống hồ bơi, và còn kinh dị hơn khi đây là khu không thể liên hệ với thế giới bên ngoài.Rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan này, cả nhóm sinh viên vô cùng hoảng sợ và muốn thoát khỏi đây nhanh chóng.

Hàng trăm con cá mập khát máu bao quanh họ. Trong hoàn cảnh không có sự hỗ trợ, tất cả rơi vào thế bị cô lập. Họ phát hiện ra rằng vốn đã một kế hoạch được sắp đặt trước để có sự xuất hiện của bầy cá mập đói ăn ngay tại khu hồ nghỉ mát này. Liên tiếp xảy ra những cuộc tấn công khiến họ lần mò ra một bí mật kinh hoàng.

Những cảnh rượt đuổi đầy máu me, căng thẳng giữa con người và những hung thần đại dương đã khiến khán giả không dám nhìn vào màn hình.

11. Vùng nước tử thần – The Shallows (2016)

Năm công chiếu: 21/06/2016

Thể loại: Giật gân, kinh dị

Thời lượng: 86 phút

Đạo diễn: Jaume Collet-Serra

Diễn viên: Blake Lively, Óscar Jaenada, Brett Cullen

Điểm IMDb: 6.3/10

The Shallows - bộ phim thể hiện khả năng sinh tồn đáng gờm của con người!

Không có nhiều diễn viên, cũng không phải một đàn cá mập thị uy, thế nhưng Vùng nước tử thần vẫn gây ấn tượng mạnh. Bộ phim được mệnh danh là “hàm cá mập thế hệ mới” khi có nhiều tình tiết tác động mạnh tới tâm lý khán giả.

Bộ phim thể hiện rõ được khả năng sinh tồn của con người khi rơi vào trong hoàn cảnh nguy hiểm. Nhân vật chính là cô nàng Nancy bị mắc kẹt ngoài biển với thủy triều ngày một dâng cao cùng một chân bị thương nặng và xung quanh xuất hiện một con cá mập trắng lượn lờ chỉ chờ ăn thịt.

12. Rặng đá ngầm - The Reef (2010)

Năm công chiếu: 13/05/2010

Thể loại: Giật gân, kinh dị

Thời lượng: 94 phút

Đạo diễn: Andrew Traucki

Diễn viên: Damian Walshe-Howling, Gyton Grantley, Adrienne Pickering,...

Điểm IMDb: 5.8/10

Rặng đá ngầm

Rặng đá ngầm là một bộ phim kinh dị của Úc. Phim do Andrew Traucki viết kịch bản và đạo diễn.

Phim nói về một nhóm người thám hiểm bị mắc kẹt tại rặng đá ngầm, tại đây mối nguy hiểm cũng đang rình rập họ khi bị săn đuổi bởi một con cá mập ăn thịt người hung dữ. Bộ phim cho người xem thấy được sự khao khát, chiến đấu để tìm được con đường sống của con người.

13. Shark Bait - Mồi cá mập (2022)

Năm công chiếu: 13/05/2022

Thể loại: Giật gân, kinh dị

Thời lượng: 87 phút

Đạo diễn: James Nunn

Diễn viên: Holly Earl, Jack Trueman, Catherine Hannay,...

Điểm IMDb: 4.3/10

Sharh bait - Bộ phim nổi bật về dòng phim cá mập những năm gần đây !

Mồi Cá Mập kể về một nhóm bạn trẻ quyết định tận hưởng ngày cuối tuần ở Mexico. Sau một đêm tiệc tùng trên bãi biển, họ quyết định trộm motor nước để tiếp tục cuộc vui và phớt lờ đi những lời cảnh báo của một ông cụ già về những nguy hiểm đang rình rập nơi biển sâu này.

Và rồi chuyện gì cần đến cũng phải đến, cuộc vui đã trở thành bi kịch kinh hoàng khi một trong hai chiếc motor nước bị chìm, một người bạn bị thương nặng, và đằng xa xa đang xuất hiện một đàn cá mập khổng lồ. Và bộ phim càng được đẩy lên cao trào khi giữa những người bạn xảy ra những khúc mắc và lừa dối.

Ngay vào lúc gần như tuyệt vọng này, liệu có sự may mắn vào đến với họ hay không? Liệu tất cả sẽ bình an quay trở về hay phải làm mồi cho đàn cá mập hung tợn này ?!!!

Với mạch phim được xây dựng mạch lạc và chặt chẽ với những phân đoạn hồi hộp thót tim cùng hiệu ứng kỹ xảo xuất sắc, đây chắc chắn là bộ phim nổi bật về dòng phim cá mập trong thời gian gần đây !!!

Hy vọng với Top 10+ phim cá mập hay và kịch tính đến thót tim trên, các fan của dòng phim cá mập sẽ chọn được cho mình bộ phim ưng ý nhất để cày vào cuối tuần này nhé !!!