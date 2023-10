Tổng hợp 11 bộ phim đáng xem nhất Tom Cruise mới nhất 2022 !!!

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Ngày sinh: 3/7/1962

Nghề nghiệp: Diễn viên, nhà sản xuất

Học vị: Trung học phổ thông (Chưa hoàn thành)

Năm hoạt động: 1981 đến nay

Các giải thưởng: nhận được tổng cộng 28 giải thưởng. Trong đó phải kể đến hai giải thưởng quan trọng đã trở thành bước đệm cho thành công sau này của nam diễn viên. Gồm có: "Quả cầu vàng cho hạng mục Nam diễn viên chính kịch xuất sắc nhất" và "Nam diễn viên phim ca nhạc hoặc phim hài xuất sắc nhất".

II. Top 10 phim điện ảnh hay nhất của Tom Cruise

2.1. Series phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi - Mission Impossible (từ 1996)

Các đạo diễn: J. J. Abrams, Ngô Vũ Sâm, Brad Bird, Brian De Palma, Christopher McQuarrie

Diễn viên: Tom Cruise, Henry Cavill, Ving Rhames,...

Thời lượng: 2 giờ 28 phút (Nhiệm vụ bất khả thi: Sụp đổ)

Điểm IMDb: 7.7/10

Giải thưởng: 1 đề cử giải thưởng của BAFTA, 24 chiến thắng và 39 đề cử khác.

Link xem phim: Xem phim Nhiệm vụ bất khả thi: Sụp đổ trên Netflix

Nhiệm vụ bất khả thi hay còn có tên Mission Impossible là chuỗi phim xoay quanh hành trình tổ chức IMF giải quyết các nhiệm vụ hóc búa, được xem là "không thể giải quyết", và có sức ảnh hưởng lớn đến vận mệnh của toàn nhân loại.

Điệp viên Ethan Hunt là người dẫn đầu, với những phân cảnh hành động mãn nhãn cùng cốt truyện đa dạng sáng tạo.

Trong bộ phim này, nhân vật chính duy nhất do Tom Cruise thủ vai. Series phim này có điểm đặc biệt đó là mọi phân cảnh hành động đều được đảm nhận bởi chính Tom Cruise. Thậm chí những phân cảnh có độ nguy hiểm cao đều không hề sử dụng đến sự hỗ trợ của diễn viên đóng thế.

Đây là chuỗi phim nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của khán giả. Bên cạnh những cảnh hành động gay cấn, bộ phim còn gây ấn tượng với những kỹ xảo chuyên nghiệp.

Đây là bộ phim đã thu về 2,7 tỷ USD và nhanh chóng lọt vào top 20 series phim có doanh thu cao nhất lịch sử.

Series phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi - Mission Impossible (từ 1996)

2.2. Jack Reacher: Không Quay Đầu (2016)

Đạo diễn: Edward Zwick

Diễn viên: Tom Cruise, Cobie Smulders, Aldis Hodge,...

Thời lượng: 1 giờ 58 phút

Điểm IMDb: 6.1/10

Giải thưởng: 1 giải thưởng ASCAP Film and Television Music Awards.

Link xem phim: Xem phim Jack Reacher: Không quay đầu trên Netflix

Phần tiếp theo của bộ phim Jack Reacher được sản xuất dựa trên cuốn tiểu thuyết Không Quay Đầu (Never Go Back). Được biết đây là tiểu thuyết bán chạy nhất của nhà văn Lee Child.

Bộ phim là cuộc hành trình giải cứu người cấp trên cũ đầy máu lửa của cựu thiếu tá Jack Reacher do Tom Cruise thủ vai. Thiếu tá Jack Reacher, người thực hiện hành trình đầy máu lửa giải cứu người cấp trên cũ, hiện đang bị nghi ngờ dính líu đến một âm mưu trong nội bộ của quân đội Mỹ. Anh có tính cách thích cô độc, dùng nắm đấm hơn lời nói và sẵn sàng ra tay kết liễu bất kỳ tên lưu manh nào.

Sau đó, anh lại tiếp tục trên cuộc hành trình đi tìm cô bé 15 tuổi - con trai của Jack Reacher.

Jack Reacher trở thành người hùng ngoài vòng pháp luật, anh là mối nguy hiểm cho quân đội Hoa Kỳ cần phải bị trừ khử.

Jack Reacher: Không Quay Đầu (2016)

2.3. Cuộc Chiến Luân Hồi - Edge of Tomorrow (2014)

Đạo diễn: Doug Liman

Diễn viên: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton,...

Thời lượng: 1 giờ 53 phút

Điểm IMDb: 7.9/10

Giải thưởng: phim nhận được 11 chiến thắng và 38 đề cử ở các hạng mục khác nhau.

Link xem phim: Xem phim Cuộc chiến luân hồi trên Netflix

Cuộc Chiến Luân Hồi được chuyển thể từ tiểu thuyết All You Need Is Kill (2004).

Bối cảnh của phim diễn ra khi trái đất bị một chủng tộc ngoài hành tinh xâm lược. Vốn không hề có kinh nghiệm chiến đấu, tuy nhiên đại tá William Cage buộc phải ra trận trước cuộc đổ bộ của kẻ thù. Anh bị giáng chức xuống binh nhì sau khi có cuộc cãi vã với cấp trên.

Chiến dịch tổng tấn công chủng ngoài hành tinh đang xâm lược sẽ diễn ra tại sân bay Heathrow và anh buộc phải đến đây. Cả binh đoàn nhanh chóng bị hạ gục và chiến dịch thất bại.

William Cage đã dốc hết nỗ lực để dùng một khối mìn Claymore nhằm giết chết một sinh vật ngoài hành tinh. Tuy nhiên, anh rồi cũng phải hy sinh và bị phân hủy bởi máu của nó.

Tiếp đó, Cage bỗng dưng tỉnh giấc và anh thấy bản thân đang ở sân bay Hearthrow. Lặp lại mọi chuyện y hệt như trước khi anh bị hạ gục.

Cuộc Chiến Luân Hồi - Edge of Tomorrow (2014)

2.4. Knight and Day (2010)

Đạo diễn: James Mangold

Diễn viên: Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard,...

Thời lượng: 1 giờ 49 phút

Điểm IMDb: 6.3/10

Giải thưởng: phim nhận được 3 đề cử ở các hạng mục khác nhau.

Vào năm 2010, Knight and Day là tác phẩm được phát sóng với nội dung xoay quanh hành trình chạy trốn khỏi CIA của điệp viên Roy Miller.

Trên đường đào tẩu, anh vô tình gặp được một cô thợ sửa xe tên June Havens. Cô nàng nhanh chóng trở thành người bạn đồng hành cùng anh.

Bắt đầu bộ phim là cảnh Roy Miller cùng June Heavens. Họ từ 2 con người xa lạ đã cố cuộc gặp nhau vô tình đến 2 lần tại sân bay. Sự hợp tác của họ đã khiến đặc vụ CIA John Fitzgerald phải nghi ngờ.

Mọi chuyện vẫn còn rất bình thường trên chuyến bay đó cho đến khi June vào nhà vệ sinh. Khi cô còn đang trang điểm thì Roy ở ngoài đã “quét sạch” toàn bộ người trên boong, kể cả phi công. Lý do là bởi tất cả những người này đều là do đặc vụ do John cài vào. Roy là người trực tiếp cầm lái và hạ cánh tại một cánh đồng ngô. Họ sẽ phải tiếp tục đối diện với một mối nguy hiểm khác tại đây.

2.5. Phát Súng Cuối Cùng - Jack Reacher (2012)

Đạo diễn: Christopher McQuarrie

Diễn viên: Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins,...

Thời lượng: 2 giờ 10 phút

Điểm IMDb: 7.0/10

Giải thưởng: phim nhận được 1 chiến thắng cùng 6 đề cử ở các hạng mục khác nhau.

Link xem phim: Xem phim Jack Reacher trên Netflix

Phát Súng Cuối Cùng hay Jack Reacher được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết "One Shot" của tác giả Lee Child. Xuyên suốt bộ phim là cuộc hành trình Jack Reacher, một đặc vụ lão làng điều tra về tên tội phạm nguy hiểm có tài bắn tỉa đã hạ sát 5 người vô tội không thương tiếc từ khoảng cách vô cùng xa. Thật trùng hợp, chính tên sát nhân cũng đang muốn gặp anh.

2.6. Sát thủ giết thuê - Collateral (2004)

Đạo diễn: Michael Mann

Diễn viên: Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith,...

Thời lượng: 2 giờ 00 phút

Điểm IMDb: 7.5/10

Giải thưởng: phim nhận được 2 đề cử Oscar, 23 chiến thắng cùng 70 đề cử ở các hạng mục khác nhau.

Link xem phim: Xem phim Collateral trên Netflix

Được ra mắt công chúng vào năm 2004, Sát thủ giết thuê là phim thuộc thể loại hành động Mỹ cực gay cấn, kịch tính.

Nhân vật chính là anh tài xế taxi tên Max. Vốn đang cố gắng kiếm đủ tiền cho việc kinh doanh Limousine. Khi gặp một người tên Vincent, được giới thiệu là nhân viên bất động sản và đề nghị chở gã đi lòng vòng với giá 600 đô la Mỹ, nhưng mọi chuyện lại trở nên khó nhằn hơn nhiều so với dự định.

Khi xe dừng lại tại địa điểm đầu tiên, anh chợt thấy một người từ đâu rơi xuống nóc xe của Max. Lúc này Vincent tiết lộ gã chính là một tay sát thủ khét tiếng và người đàn ông kia là một trong năm mục tiêu của hắn.

2.7. Võ Sĩ Đạo Cuối Cùng - The Last Samurai (2003)

Đạo diễn: Edward Zwick

Diễn viên: Tom Cruise, Ken Watanabe, Billy Connolly,...

Thời lượng: 2 giờ 34 phút

Điểm IMDb: 7.7/10

Giải thưởng: phim nhận được 4 đề cử Oscar, 21 chiến thắng cùng 62 đề cử ở các hạng mục khác nhau.

Link xem phim: Xem phim Võ Sĩ Đạo Cuối Cùng trên Netflix

Võ Sĩ Đạo Cuối Cùng hay The Last Samurai được phát sóng vào năm 2003. Đây là bộ phim thuộc thể loại lịch sử - chiến có bối cảnh là cuộc Minh Trị Duy Tân khi Thiên Hoàng Minh Trị quyết định cải cách đất nước, mở cửa với Phương Tây và du nhập những nét văn hóa ngoại quốc. Điều này khiến những nét văn hóa của đất nước bị mai một.

Triều đình Thiên Hoàng Minh Trị mời Đại úy Nathan Algren làm cố vấn quân sự và huấn luyện quân đội.

Vì còn trẻ người non dạ nên vị vua anh minh của Nhật Bản lúc bấy giờ dễ bị dắt mũi bởi tên tay sai triều đình nham hiểu Omura.

Dường như càng ngày những nét văn hóa truyền thống càng mai một đi bởi chính sách hội nhập của Nhà Vua. Thêm vào đó là tác động với những lời xúi dại của tên tay sai hiểm độc, khiến những Samurai chân chính khó giữ được những quyền lợi bị mất đi.

2.8. Kỷ Nguyên Rock - Rock of Ages (2012)

Đạo diễn: Adam Shankman

Diễn viên: Julianne Hough, Diego Boneta, Tom Cruise,...

Thời lượng: 2 giờ 3 phút

Điểm IMDb: 5.9/10

Giải thưởng: Phim nhận được 2 chiến thắng cùng 8 đề cử ở các hạng mục khác nhau.

Bộ phim lấy cảm hứng từ vở nhạc kịch Broadway của Chris D'Arienzo và và được đạo diễn bởi Adam Shankman. Với những màn trình diễn vô cùng xuất sắc, đây là tác phẩm Tom Cruise được giới phê bình đánh giá cao.

Bối cảnh của phim đó là thành phố Los Angeles lộng lẫy. Với giấc mộng trở thành ca sĩ vĩ đại mang theo từng giây phút, cô nàng Sherrie Christian bị "thó" mất chiếc vali và bỗng chốc trở nên trắng tay.

Vô tình anh chàng Drew Boley biết được hoàn cảnh éo le của Sherrie. Anh đang đang chuẩn bị cho một đêm diễn tiếp theo tại quán The Bourbon Room. Anh đã giúp cô trở thành bồi bàn của quán.

2.9. Sấm Nhiệt Đới - Tropic Thunder (2008)

Đạo diễn: Ben Stiller

Diễn viên: Tom Cruise, Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey Jr.,...

Thời lượng: 1 giờ 47 phút

Điểm IMDb: 7.0/10

Giải thưởng: phim nhận được 1 đề cử Oscar, 10 chiến thắng cùng 48 đề cử ở các hạng mục khác nhau.

Sấm Nhiệt Đới hay Tropic Thunder được khởi chiếu năm 2008. Bộ phim hành động hài hước của Mỹ này có nội dung kể về một đoàn làm phim về chủ đề "chiến tranh Việt Nam". Khi đạo diễn thả vào trong khu rừng nguy hiểm, để sinh tồn được, buộc các diễn viên phải sử dụng kỹ năng diễn xuất của mình.

Một bộ phim được chuyển thể từ cuốn hồi ký về Chiến tranh Việt Nam của Trung sĩ John "Four Leaf" Tayback.

Ngoại trừ anh chàng lính mới, hầu như tất cả đều đang tạo khó dễ cho đạo diễn. Điều này càng khiến tiến độ của bộ phim bị trì hoãn nặng nề.

Sai lầm của họ lên đến tột đỉnh khi có một trận bắn pháo hoa tiêu tốn hàng triệu đô la của nhà sản xuất. Giám đốc sản xuất trực tiếp gặp đạo diễn Damien Cockburn, anh đưa ra 2 lựa chọn đó là dự án sẽ bị hủy bỏ hoặc kiểm soát đám diễn viên.

Theo đó, vị đạo diễn bất lực đã quyết định thả dàn diễn viên vào một khu rừng nguy hiểm.

Nhằm mô phỏng trận đánh du kích, sẽ có các camera giấu kín và các thiết bị được lắp đặt sẵn. Các diễn viên để sinh tồn buộc phải dẹp bỏ cái tôi và lao vào một trận chiến.

2.10. Sinh ngày 4 tháng 7 - Born on The Fourth of July (1989)

Đạo diễn: Oliver Stone

Diễn viên: Tom Cruise, Bryan Larkin, Raymond J. Barry,...

Thời lượng: 2 giờ 25 phút

Điểm IMDb: 7.2/10

Giải thưởng: phim nhận được 2 chiến thắng Oscar, 13 chiến thắng cùng 26 đề cử ở các hạng mục khác nhau.

Dựa trên hồi ký của cựu quân nhân Ron Kovic, phim tiểu sử Sinh ngày 4 tháng 7 được ra mắt vào năm 1989 được chỉ đạo sản xuất bởi Oliver Stone.

Đây là bộ phim có nội dung miêu tả chân thực cuộc đời người lính Ron Kovic (Tom Cruise thủ vai). Bắt đầu từ thuở thiếu thời cho đến khi anh nhập ngũ chiến đấu.

Năm 1956, tại Massapequa, New York, Ron Kovic lúc này mới chỉ là cậu bé 10 tuổi có khao khát cháy bỏng trở thành một người lính phục vụ cho tổ quốc.

Cho đến tháng 10 năm 1967, Ron lúc bây giờ là một trung sĩ, nhận nhiệm vụ ra trận tại Việt Nam.

Trong quá trình tham chiến, cậu cùng đồng đội vì nhầm lẫn nên đã giết hại nhiều người dân. Đây là chuyện tạo nên mặc cảm tội lỗi bám khiến cậu day dứt về sau. Anh bị thương nặng và được đưa về một trạm xá tồi tàn trong một trận đánh bom.

Điều kiện cơ sở vật chất ở đây rất kém, sử dụng những dụng cụ đã cũ cho những pha phẫu thuật, bác sĩ thì thờ ơ, thuốc bị lạm dụng.Cậu bị liệt nửa người sau trận bom kia. Bỏ ngoài tai lời khuyên của bác sĩ, Ron vẫn cố gắng tập đi, nhưng và rồi anh vẫn phải gắn bó với chiếc xe lăn cả đời.

2.11 Top Gun: Maverick (2022)

Đạo diễn: Joseph Kosinski

Diễn viên: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly,...

Thời lượng: 2 giờ 13 phút

Điểm IMDb: 8.6/10

Đây là bộ phim điện ảnh mới nhất của Tom Cruise, được công chiếu vào ngày 27/05/2022.

35 năm sau siêu phẩm Top Gun đầu tiên, lại một lần nữa Tom Cruise khuấy đảo phòng vé bởi Top Gun : Phi công siêu đẳng !

Sau các buổi công chiếu đầu tiên, Top Gun: Maverick đạt điểm tươi 97% từ 88 bài phê bình theo thống kê của Rotten Tomatoes. Tác phẩm cũng nhận điểm trung bình cao, khoảng 8,6/10 từ đánh giá của các chuyên gia. Một số nhà phê bình nói phim "bắt buộc phải xem tại màn hình lớn ở rạp" và "là một trong những dự án xuất sắc trong sự nghiệp của Tom Cruise".

Trong phim, Tom Cruise tiếp tục vào vai chàng phi công Pete Mitchel như phần một phát hành 35 năm trước. Mitchel bước vào nhiệm vụ mới sau khi hội ngộ Bradley (Miles Teller) - con trai người bạn quá cố. Đây là phần tiếp nối chắc chắn khiến fan của Top Gun thích thú !

Trên đây là danh sách 11 bộ phim có sự góp mặt của nam diễn viên Tom Cruise mà bạn không nên bỏ lỡ. Mau mau "cày" hết những bộ phim Tom Cruise trên nhé!