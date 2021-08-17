List phim hành động thuyết minh kịch tính đáng xem nhất

Nếu những bộ phim hành động bom tấn của thiên đường điện ảnh Hollywood nổi tiếng bởi những phân cảnh bùng nổ ấn tượng. Thì những bộ phim hành động thuyết minh của điện ảnh Hàn Quốc cũng hấp dẫn và ý nghĩa không hề kém cạnh.

Đạo diễn: Justin Lin

Năm công chiếu: dự kiến 28/5/2021

Diễn viên chính: Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges,...

Quốc gia: Mỹ

Link xem phim trên Netflix.

Nối tiếp thành công của Fast & Furious 8 là bộ phim hành động Fast & Furious 9 động mới ra mắt 2021. Bối cảnh phim là khi tay đua xe chuyên nghiệp Dominic (do Vin Diesel đóng) quyết định nghỉ hưu và bắt đầu cuộc sống êm đềm bên vợ và con trai anh.

Tuy nhiên, sự yên bình của cuộc sống gia đình Dominic chưa được bao lâu thì gặp sự phá hoại cố tình của Jacob (do John Cena).

Mọi việc trở nên thêm phần tồi tệ khi xuất hiện một thế lực thù địch là Cipher thủ vai bởi Charlize. Theo dự đoán, đây sẽ là tác phẩm được dự đoán là một trong những bom tấn ăn khách nhất. Những cuộc đua xe và pha hành động máu lửa đậm chất “Fast & Furious” đặc biệt gây ấn tượng cực mạnh với người xem.

Những cuộc đua xe và pha hành động máu lửa đậm chất “Fast & Furious” đặc biệt gây ấn tượng cực mạnh với người xem

1.2. Black Widow - Góa phụ đen (phim lẻ hay của Hollywood)

Thời lượng: 133 phút

Thể loại: Siêu anh hùng, hành động, kỳ ảo

Năm công chiếu: dự kiến ngày 7/5/2021 (Mỹ)

Đạo diễn: Cate Shortland

Diễn viên chính: Scarlett Johansson, Florence Pugh, Robert Downey Jr, Rachel Weisz,...

Quốc gia: Mỹ

Black Widow là một trong những bộ phim chiếu rạp đáng mong chờ nhất của nhà Marvel năm 2021.

Để đổi lấy viên đá linh hồn, người phụ nữ mạnh mẽ của team Avengers đã hy sinh sau sự ra đi của Iron Man.

Quay ngược lại quá khứ của Natasha, bộ phim Black Widow sẽ tái hiện những chuyến phiêu lưu của nữ chiến binh xuất sắc nhất Avengers trước khi gia nhập S.H.I.E.L.D. Cô đụng độ một trong những kẻ thù “sừng sỏ” nhất – chuyên gia copy Taskmaster trong hành trình độc lập của mình.

Đặc biệt, theo dự đoán bộ phim sẽ có sự tham gia của“Iron Man” Tony Stark.

Black Widow là một trong những bộ phim chiếu rạp đáng mong chờ nhất của nhà Marvel năm 2021

1.3. Redemption Day - Cuộc giải cứu sinh tử (2021)

Thời lượng: 100 phút

Thể loại: Hành động, giật gân

Đạo diễn: Hicham Hajji

Năm công chiếu: 15/01/2021

Diễn viên chính: Gary Dourdan, Serinda Swan, Andy Garcia,...

Điểm IMDb: 6.6/10

Quốc gia: Mỹ

Redemption Day - Cuộc giải cứu sinh tử (2021) thuộc thể loại phim lẻ chống khủng bố của Mỹ và là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Hicham Hajji.

Nhân vật chính là Brad Paxton, là một anh hùng chiến tranh bị dư chấn tâm lý nên đã quay về với cuộc sống đời thường. Kate là vợ anh, một nhà khảo cổ học nổi tiếng, đang có những khám phá tích cực về một thành phố ở Ma-rốc.

Brad Paxton thực hiện cuộc giải cứu sinh tử sau khi Kate đã bị bắt cóc bởi một nhóm khủng bố. Những nỗ lực giải cứu dường như không khả thi buộc Brad phải tự mình tìm cách xông vào hang ổ của địch để giải cứu vợ.

Redemption Day - Cuộc giải cứu sinh tử (2021) thuộc thể loại phim lẻ chống khủng bố của Mỹ và là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Hicham Hajji

1.4. Inception (2010)

Năm sản xuất: 2010

Thể loại: Hành động, khoa học viễn tưởng.

Thời lượng: 148 phút.

Đạo diễn: Christopher Nolan.

Diễn viên: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page

Điểm IMDb: 8.8.

Inception là bộ phim giả tưởng của đạo diễn Christopher Nolan đặc biệt thu hút công chúng và vẫn không ngừng hạ nhiệt dù đã qua gần 10 năm kể từ khi khởi chiếu.

Đề tài của phim khá mới lạ xoay quanh những nhân vật có khả năng xâm nhập vào tiềm thức đối tượng và đánh cắp giấc mơ của họ. Tiếp nối là những pha hành động cực kỳ gay cấn, sáng tạo, vượt qua trí tưởng tượng của người xem.

Đề tài của phim Inception khá mới lạ xoay quanh những nhân vật có khả năng xâm nhập vào tiềm thức đối tượng và đánh cắp giấc mơ của họ

1.5. The Raid: Redemption (2011)

Năm sản xuất: 2011

Thể loại: Hành động, hình sự.

Thời lượng: 101 phút.

Đạo diễn: Gareth Huw Evans

Diễn viên: Iko Uwais, Joe Taslim.

Điểm IMDb: 8.8.

Bộ phim hành động đầy kịch tính The Raid: Redemption sở hữu hàng loạt pha giao đấu máu lửa, đầy gay cấn khiến người xem phải ngạt thở.

Bối cảnh của phim đó là ở Jakarta, Indonesia. Một cuộc tấn công được tổ chức Lieutenant Wahyu triển khai nhắm vào một tòa nhà là hang ổ của Tama và băng đảng của hắn.

So với bọn băng đảng tội phạm có vũ trang và cực kỳ nguy hiểm, các sĩ quan cảnh sát phải chiến đấu với điều dược đạn dược hạn chế.

Bộ phim hành động đầy kịch tính The Raid: Redemption sở hữu hàng loạt pha giao đấu máu lửa, đầy gay cấn đến ngạt thở

1.6. Fast Five (2011)

Năm sản xuất: 2011

Thể loại: Hành động, đua xe.

Thời lượng: 101 phút.

Đạo diễn: Justin Lin.

Diễn viên: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson.

Điểm IMDb: 7.3.

Fast Five nhận được đánh giá cao của một số nhà phê bình xem đây là phần hay nhất của cả loạt phim Fast & Furious đình đám.

Với thành công của Fast Five, tên tuổi của Fast & Furious với ngôi sao Dwayne “The Rock” Johnson được vang danh tới với nhiều người hâm mộ điện ảnh hơn.

So với những tập sau này, các cảnh đua xe, hành động ở phần 5 vẫn mang tính thực tế. Khán giả sẽ không thể rời mắt khi theo dõi vụ trộm không tưởng ở Rio de Janeiro (Brazil) của gia đình nhà Toretto.

Fast Five nhận được đánh giá cao của một số nhà phê bình xem đây là phần hay nhất của cả loạt phim Fast & Furious đình đám

1.7. Edge of Tomorrow (2014)

Năm sản xuất: 2014.

Thể loại: Hành động, viễn tưởng.

Thời lượng: 106 phút.

Đạo diễn: Doug Liman.

Diễn viên: Tom Cruise, Emily Blunt.

Điểm IMDb: 7.9.

Edge of Tomorrow (2014) được biết đến một trong những cái tên nổi bật về thể loại phim hành động trong những năm qua. Diễn viên điển trai Tom Cruise cùng người đẹp Emily Blunt đã có sự diễn xuất tận tụy và đầy ăn ý. Kết hợp cùng đó là công nghệ kỹ xảo hiện đại, đẹp mắt.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện trái đất bị người ngoài hành tinh xâm chiếm đầy ly kỳ. Trong cuộc chiến này, Nhân vật William Cage (Cruise) sau khi chết đi sống lại nhiều lần đã có thêm kinh nghiệm qua và dần khám phá ra bí mật về cuộc chiến.

Nhân vật William Cage (Cruise) sau khi chết đi sống lại nhiều lần đã có thêm kinh nghiệm qua và dần khám phá ra bí mật về cuộc chiến

1.8. John Wick (2014)

Năm sản xuất: 2014.

Thể loại: Hành động.

Thời lượng: 96 phút.

Đạo diễn: Chad Stahelski.

Diễn viên: Keanu Reeves,Michael Nyqvist.

Điểm IMDb: 7.4.

Dưới con mắt tinh tế đạo diễn Chad Stahelski, bộ phim được "nhào nặn" và cực lôi cuốn với những pha hành động bạo lực và không kém phần chân thực.

Cả giới sát thủ bước vào trận chiến đẫm máu chỉ vì xuất phát muốn trả thù cho chú chó cưng từ nhân vật chính trong phim.

Diễn viên Keanu Reeves với vai chính sát thủ trong bộ phim đã có cú vươn mình đầy mạnh mẽ.

Trong John Wick (2014), cả giới sát thủ bước vào trận chiến đẫm máu chỉ vì xuất phát muốn trả thù cho chú chó cưng từ nhân vật chính trong phim.

1.9. Baby Driver (2017)

Năm sản xuất: 2017.

Thể loại: Hành động, đua xe.

Thời lượng: 115 phút.

Đạo diễn: Edgar Wright.

Diễn viên: Ansel Elgort, Kevin Spacey.

Điểm IMDb: 7.6.

Đối với những khán giả đam mê tốc độ, Baby Driver là một bộ phim sở hữu những cảnh đua xe đầy hồi hộp và giật gân hứa hẹn sẽ thỏa lòng người xem.

Tay quái xế Baby (Ansel Elgort) vốn phục vụ cho băng đảng chuyên đi cướp nhà băng. Đáng nói là anh chàng này luôn nghe nhạc khi cầm lái, hoặc ngay cả khi lâm vào hiểm cảnh.

Không chỉ gây ấn tượng với những pha hành động hấp dẫn, kịch tính. Baby Driver còn ghi điểm bởi nhạc nền phim được lựa chọn rất tinh tế, có sự hỗ trợ tuyệt vời đẩy các cảnh quay hành động thêm gay cấn đến nghẹt thở.

Đối với những khán giả đam mê tốc độ, Baby Driver là một bộ phim sở hữu những cảnh đua xe đầy hồi hộp và giật gân hứa hẹn sẽ thỏa lòng người xem

II. Những bộ phim lẻ thuyết minh hay nhất của Hàn Quốc

2.1. Chuyến Tàu Sinh Tử - bộ phim lẻ hay Hàn Quốc (2016)

Thời lượng: 121 phút

Thể loại: Kinh dị

Đạo diễn: Yeon Sang-ho

Diễn viên: Gong Yoo, Ma Dong Seok, Kim Soo Ahn

Điểm IMDB: 7.6/10

Quốc gia: Hàn Quốc

Giải thưởng tiêu biểu: Giải thưởng nghệ thuật Baeksang cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, giải thưởng nghệ thuật Baeksang cho đạo diễn mới xuất sắc nhất,giải Rồng Xanh cho kỹ thuật phim xuất sắc nhất.

Bối cảnh của phim đó là một chuyến tàu thường nhật từ Seoul đến Busan. Sự tấn công của một loại virus lạ đã khiến những con người bình thường trên chuyến tàu trong chốc lát biến thành những xác sống khát máu. Họ phải làm gì để giành giật lấy sự sống mong manh?

Được khởi chiếu vào năm 2016, đây là bộ phim hành động Hàn Quốc khuấy đảo các phòng vé toàn thế giới. Đặc biệt thành công trong việc chinh phục cả khán giả đại chúng lần các nhà phê bình. Train to Busan sở hữu kịch bản độc đáo, công nghệ quay phim hiện đại cùng sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực.

Được khởi chiếu vào năm 2016, bộ phim hành động Hàn Quốc Train to Busan sở hữu kịch bản độc đáo, công nghệ quay phim hiện đại cùng sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực

2.2. Thành Phố Tội Ác - Asura: The City of Madness (2016)

Thời lượng: 136 phút

Thể loại: Hành động, tội phạm, giật gân

Đạo diễn: Kim Sung-su

Diễn viên: Hwang Jung-min, Ju Ji-hoon, Kwak Do-won, Jung Woo-sung

Điểm IMDB: 6.6/10

Quốc gia: Hàn Quốc

Giải thưởng quan trọng: Giải Rồng Xanh cho quay phim và ánh sáng xuất sắc nhất

Asura là phim phim hành động Hàn Quốc, trinh thám, tâm lý tội phạm sở hữu những cảnh hành động hút mắt và nội dung cuốn hút đã thu hút một lượng lớn khán giả đến rạp. Khán giả sẽ được dẫn dắt để đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Nội dung phim xoay quanh một chân một điều tra viên đang bị thao túng để tiếp tay cho ngài thị trưởng thành phố làm những hành vi dơ bẩn. Hắn đối mặt với một công tố viên chính trực và cương nghị. Mọi chuyện sẽ diễn tiếp như thế nào? Lời giải đáp đầy đủ nhất sẽ có trong 136 phút phim đầy bạo lực và đen tối!

Thành Phố Tội Ác - Asura: The City of Madness (2016) là phim hành động Hàn Quốc, trinh thám, tâm lý tội phạm sở hữu những cảnh hành động hút mắt và nội dung cuốn hút

2.3. Ngoài Vòng Pháp Luật - The Outlaws (2017)

Thời lượng: 121 phút

Thể loại: Hành động, tội phạm

Đạo diễn: Kang Yoon-Sung

Diễn viên: Yoon Kye-sang, Ma Dong-seok

Điểm IMDB: 7.2/10

Quốc gia: Hàn Quốc

Giải thưởng tiêu biểu: Giải Điện ảnh Rồng Xanh cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

The Outlaws có nội dung dựa trên một câu chuyện có thật về những mâu thuẫn và ẩu đả của bang xã hội đen khét tiếng tại Seoul. Đây là bộ phim lẻ Hàn Quốc quy tụ dàn diễn viên quen mặt trong các bộ phim hành động.

Trong thời gian 10 ngày, vị sĩ quan cảnh sát chống tội phạm (Ma Dong-seok thủ vai) được ra lệnh phải giải quyết những ẩu đả và bạo loạn từ các bang xã hội đen khét tiếng. Anh sẽ làm gì để trả lại cuộc sống bình yên và êm đẹp cho người dân?

The Outlaws có nội dung dựa trên một câu chuyện có thật về những mâu thuẫn và ẩu đả của bang xã hội đen khét tiếng tại Seoul

2.4. Ác Nữ Báo Thù - The Villainess (2017)

Thời lượng: 144 phút

Thể loại: Hành động, kịch tính, giật gân

Đạo diễn: Jung Byung-gil

Diễn viên: Shin Ha-kyun, Kim Ok-bin, Sung Jun

Điểm IMDB: 6.7

Quốc gia: Hàn Quốc

Giải thưởng nổi bật: Giải Đại Chung cho Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất

Ác Nữ Báo Thù xứng đáng là phim hành động Hàn Quốc tiêu biểu không thể không kể đến của điện ảnh Hàn Quốc. Một loạt những cảnh hành động ác liệt cùng với những cú twist đầy bất ngờ trong phim đặc biệt để lại ấn tượng mạnh.

Nội dung phim xoay quanh nhân vật chính Sook-hee. Sau khi phải chứng kiến cảnh bố mẹ bị sát hại, cô được một người đàn ông nhận nuôi và huấn luyện cô thành một sát thủ máu lạnh.

Tuy nhiên, sau tất ngờ, bất ngờ thay khi Sook-hê nhận ra rằng toàn bộ cuộc đời mình chỉ là một màn kịch đã được sắp đặt từ trước.

Ác Nữ Báo Thù xứng đáng gây ấn tượng mạnh với một loạt những cảnh hành động ác liệt cùng với những cú twist đầy bất ngờ

Với tổng hợp top phim hành động thuyết minh hay nhất trên đây, hy vọng sẽ giúp bạn có những giây phút xem phim thật thư giãn nhé!