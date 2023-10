Top 14 phim Ma cà rồng kinh điển cho các fan vampire, mới nhất 2022!

Diễn viên: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner,...

Điểm IMDb: 5/10.

Bài hát nổi bật: A thousand years.

Series The Twilight Saga được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nữ văn sĩ Stephenie Meyer , ngay từ khi ra mắt đã tạo được thành công vang dội lớn và tạo nên một "hiệu ứng" ma cà rồng lan tỏa rộng khắp trên toàn thế giới. Đối với các bạn yêu thích dòng phim vampire, sẽ là một thiếu sót cực kì lớn nếu bỏ qua bộ phim này.

Bộ phim viễn tưởng này gồm có 5 phần là: Chạng Vạng, Trăng Non, Nhật Thực cùng 2 phần của Hừng Đông. Nội dung phim tập trung vào mối quan hệ giữa một cô gái bình thường Bella Swan và một anh chàng ma cà rồng đầy bí ẩn và thu hút - Edward Cullen.

Trong phần đầu của phim, ma cà rồng của Twilight tấn công khá nhẹ nhàng. Cho đến tập cuối, nhịp độ phim tăng với nhiều trường đoạn bẻ cổ, cắn xé gay cấn khiến khán giả vô cùng hồi hộp, căng thẳng đến nghẹt thở.

Chuyện tình đầy lãng mạn của 2 nhân vật ở hai thế giới khác nhau giữa sự can thiệp của các thế lực siêu nhiên khác đã để lại dấu ấn sâu đậm cho những fan của series phim đình đám này và thu về hơn 3.340 tỷ USD trong suốt thời gian công chiếu.

2. Van Helsing (2004) - Khắc Tinh Của Ma Cà Rồng

Ngày phát hành: 7 tháng 5, 2004.

Thời lượng: 131 phút.

Đạo diễn: Stephen Sommers

Diễn viên: David Wenham, Kate Beckinsale

Điểm IMDb: 6.1/10.

Bài hát nổi bật: Dracula's Masquerade Ball.

Van Helsing được tòa thánh Vatican thuê đến Transylvania nhằm mục tiêu khét tiếng - Bá tước Dracula

Bối cảnh phim Khắc Tinh Của Ma Cà Rồng diễn ra vào cuối thế kỷ 19. Nhân vật chính Van Helsing nổi tiếng là người hùng chuyên tiêu diệt quái vật. Van Helsing được tòa thánh Vatican thuê đến Transylvania nhằm mục tiêu khét tiếng - Bá tước Dracula - thủy tổ của vampire, kẻ đang nung nấu âm mưu bá chiếm thế giới và biến nhân loại trở thành con mồi của hắn.

Để hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn này, Van cùng bạn đồng hành Carl đã bắt tay với nàng công chúa xinh đẹp và dũng cảm Anna.

Bên cạnh những pha hành động gay cấn và đẹp mắt, là một tình yêu chính nghĩa, sự can đảm chống lại các thế lực thù địch, được nảy nở trong những thời khắc nghịch cảnh.

3. 30 Day of Night (2007) - 30 Ngày Đen Tối

Ngày phát hành: 19 tháng 10, 2007.

Thời lượng: 113 phút.

Đạo diễn: David Slade

Diễn viên: Josh Hartnett, Melissa George

Điểm IMDb: 6.6/10

Bộ phim 30 days of night được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên do IDW Publishing.

Nội dung phim kể về một thị trấn nằm ở vùng cực bắc của bang Alaska, bị tách biệt với thế giới bên ngoài bởi sự lạnh lẽo về địa hình. Thậm chí có lúc nơi đây còn rơi vào bóng tối suốt 30 ngày đêm.

Một ngày nọ, đúng vào chu kỳ 30 ngày của thị trấn, khi ánh mặt trời đang dần biến mất thì hàng loạt những chuyện bí ẩn và ma quái xảy ra như: trạm điện bị cắt khiến thị trấn rơi vào cảnh mất điện, đàn chó canh cổng bị giết một cách dã man,... Một cuộc đổ bộ của kẻ săn mồi đáng sợ nhất - ma cà rồng đã tiến vào thị trấn bình yên này và gây ra hàng loạt vụ thảm sát đẫm máu.

30 Days of night, một bộ phim kinh dị về hình ảnh ma cà rồng khát máu !

Khác với nhịp phim chậm rãi lúc đầu, người xem chắc chắn sẽ bị giật mình, hoảng sợ khi thấy ma cà rồng tấn công một cách dã man và bất ngờ. Cách duy nhất để hạ chúng là chặt đầu bởi nơi đây không có ánh mặt trời. Những người còn sống sót sẽ làm như thế nào để chống lại bọn quái vật khát máu này?

4. Blade (1998) - Săn Quỷ

Ngày phát hành: 21 tháng 8, 1998.

Thời lượng: 120 phút.

Đạo diễn: David Slade

Diễn viên: Wesley Snipes, Stephen Dorff

Điểm IMDb: 7.1/10

Blade là một bộ phim kinh dị siêu anh hùng của Mỹ, dựa trên hình tượng siêu anh hùng Marvel Comics cùng tên, đây là phần đầu tiên của loạt phim Blade.

Đây là một tác phẩm hành động kết hợp với yếu tố kinh dị kể về một người đàn ông tên Blade - một người đặc biệt có nửa dòng máu của ma cà rồng.

Với lời thề bảo vệ sự bình an cho loài người, Blade quyết tâm chống lại bọn ma cà rồng đang có dã tâm bá chủ thế giới bởi vì chính mẹ anh là nạn nhân bị loài quái vật này tấn công khi còn đang mang thai anh. Đã 2 thập kỷ trôi qua, nhưng bộ phim này vẫn được khán giả bình chọn là một trong những bộ phim ấn tượng nhất trong dòng phim Vampire.

Blade - một người đặc biệt có nửa dòng máu của ma cà rồng!

5. Bram Stoker’s Dracula (1992) - Bá tước Dracula

Ngày phát hành: 13 tháng 11, 1992

Thời lượng: 128 phút

Đạo diễn: Francis Ford Coppola

Diễn viên: Gary Oldman, Winona Ryder

Điểm IMDb: 7.4/10

Bài hát nổi bật: Love Remembered

Bá tước Dracula là bộ phim mang tính biểu tượng cho dòng phim Vampire, được lấy cảm hứng từ quyển tiểu thuyết kinh dị lừng danh thế giới - Dracula của nhà văn Bram Stoker.

Cả bộ phim tái hiện về yêu hận tình thù cùng sự đấu tranh giữa cái ác và cái thiện trong thế giới của vampire. Với tài năng diễn xuất điêu luyện, nhân vật bá tước Dracula do Gary Oldman được đánh giá là hình tượng hoàn hảo nhất về thủy tổ của ma cà rồng cho đến ngày nay.

Cùng với dàn diễn viên thực lực cùng nội dung xuất sắc, bộ phim đã thu về 3 giải Oscar và nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá khác, đồng thời đứng vững ở vị trí "biểu tượng" cho dòng phim Vampire này.

6. Interview with the Vampire (1994) - Phỏng Vấn Ma Cà Rồng

Ngày phát hành: 11 tháng 11, 1994

Thời lượng: 123 phút

Đạo diễn: Neil Jordan

Diễn viên: Brad Pitt, Tom Cruise

Điểm IMDb: 7.5/10

Lestat đã biến Louis thành ma cà rồng, để rồi họ trở thành hai người bạn đồng hành bất tử

Nếu yêu thích hình tượng ma cà rồng thì chắc chắn bạn không nên bỏ qua bộ phim nổi tiếng "Interview with the Vampire" (1994). Với màn hóa thân ma cà rồng của hai đại soái ca đẹp trai, quyến rũ của điện ảnh Hollywood, là Brad Pitt và Tom Cruise.

Bộ phim kể về cuộc sống thường nhật của ma cà rồng và sự đấu tranh nội tâm giữa nhân tính và bản năng của ma cà rồng của nhân vật chính Louis.

Bên cạnh đó, bộ phim còn gửi đến một thông điệp rằng : sự sống muôn đời dường như trở nên vô nghĩa và thành một gánh nặng khi chứng kiến những người thân yêu ra đi mà ta vẫn tồn tại như thế vĩnh viễn. Như vậy thì cuộc sống bất tử có còn là sự truy cầu đáng quý nhất mà mỗi người hướng tới nữa không ?!!!

7. Underworld (2013) - Thế Giới Ngầm

Ngày phát hành: 11 tháng 11, 1994

Thời lượng: 123 phút

Đạo diễn: Len Wiseman

Diễn viên: Kate Beckinsale, Scott Speedman

Điểm IMDb: 7.0/10

Nội dung bộ phim hành động kinh dị Thế Giới Ngầm xoay quanh bí mật giữa 2 dòng họ Vampires và Lycans. Gia tộc người sói và ma cà rồng từ hàng nghìn năm trước vốn đã khắc sâu sự thù hận và xem nhau là kẻ thù "không đội trời chung".

Câu chuyện về yêu hận tình thù giữa hai sinh vật bí ẩn nhất phương Tây là người sói và ma cà rồng đã được khai thác một cách sâu sắc và khá toàn diện, nổi bật là câu chuyện của một nữ chiến binh ma cà rồng xinh đẹp - Selene, cô đang phải đấu tranh nội tâm giữa việc lựa chọn trung thành với tổ chức hay từ bỏ nhiệm vụ truy sát Michael, một người sói, đồng thời cũng là người cô yêu.

Với kỹ xảo đẹp mắt, những cảnh slow motion tinh tế kết hợp hài hòa với màn đấu súng và võ thuật đẹp mắt. Bộ phim đã xuất sắc dành được nhiều đề cử cho bộ phim kinh dị cho năm 2013 và được đông đảo khán giả ủng hộ.

Nội dung bộ phim hành động kinh dị Thế Giới Ngầm xoay quanh bí mật giữa 2 dòng họ Vampires và Lycans

8. From Dusk Till Dawn (1996) - Từ hoàng hôn tới hừng đông

Ngày phát hành: 19 tháng 1, 1996

Thời lượng: 108 phút

Đạo diễn: Robert Rodriguez

Diễn viên: Harvey Keitel, George Clooney

Điểm IMDb: 7.2/10

Bằng việc kết hợp giữa yếu tố kinh dị và hài hước, From Dusk Till Dawn được đánh giá là tác phẩm tuyệt vời trong dòng phim Vampire.

Phim mở đầu bằng cảnh rượt đuổi kịch tính của hai tên tội phạm đang cố trốn khỏi cuộc truy lùng của một đám "người" thần bí kh và vô tình chạy trốn vào một câu lạc bộ vũ nữ thoát y. Thật chẳng biết số phận dẫn lối thế nào mà họ khám phá ra bí mật là hơn nửa "người" trong quán bar này đều không phải là người.

Ngay cả người xem cũng không biết rằng đây là một bộ phim về ma cà rồng cho đến khi xem hết khoảng nửa phần đầu của phim, thậm chí trong trailer quảng cáo cũng không tiết lộ về tình tiết kinh dị này.

Chính yếu tố bất ngờ này đã làm nên sự độc đáo và mới lạ cho tác phẩm. Đây là một bộ phim ma cà rồng đáng xem vì sự diễn xuất tuyệt vời của diễn viên George Clooney, tác phẩm này đã mang đến cho ông ba giải thưởng cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong năm.

9. Fright Night (1985) - Bóng Đêm Kinh Hoàng

Ngày phát hành: 2 tháng 8, 1985

Thời lượng: 106 phút

Đạo diễn: Tom Holland

Diễn viên: Chris Sarandon, William Ragsdale

Điểm IMDb: 7.1/10

Nội dung phim Bóng đêm kinh hoàng kể về nhân vật chính là cậu Charley Brewster. Anh chàng thiếu niên này có sở thích xem phim kinh dị trong đêm khuya. Bắt đầu từ vụ việc anh là người duy nhất phát hiện ra người hàng xóm của mình - Jerry Dandridge là một con ma cà rồng đang tìm cách "săn" những người dân trong thị trấn. Tiếp đó là diễn ra hàng loạt vụ giết người với vô số cái chết kinh hoàng, vô cùng ám ảnh xảy ra trong vùng.

Charley đã nhận ra sự mờ ám đáng nghi này và nói ra suy nghĩ với mọi người. Tuy nhiên, lời cảnh báo của anh lại bị mọi người phớt lờ và còn xem anh là kẻ tâm thần. Vậy chàng trai trẻ này sẽ phải làm gì để bảo vệ sự sống cho gia đình mình cũng như người dân trong thị trấn trước tên sát nhân khát máu này ?

So với những bộ phim mang đặc điểm "truyền thống", thì phim kinh dị Fright Night có nhiều điểm mới. Đó là cách giải quyết những tình huống "ngàn cân treo sợi tóc" hết sức hiện đại: tiếp cận trực diện, dứt khoát, loại bớt những màn vòng vo, rào đón. Đồng thời, chuỗi hành động của các nhân vật được khai thác nhiều hơn với tâm lý hồi hộp, lo lắng.

10. Abraham Lincoln: Vampire Hunter - Abraham Lincoln: Thợ săn ma cà rồng

Ngày phát hành: 2 tháng 8, 1985

Thời lượng: 106 phút

Đạo diễn: Timur Bekmambetov

Diễn viên: Benjamin Walker, Rufus Sewell

Điểm IMDb: 5.9/10

Trong không gian mang đậm tính sử thi và ma mị, bộ phim "Abraham Lincoln: Vampire Hunter" được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách của nhà văn Seth Grahame-Smith, là câu chuyện lấy cảm hứng từ vị Tổng Thống Mỹ nổi tiếng - Abraham Lincoln để xây dựng hình tượng anh hùng chuyên săn lùng vampire và bảo vệ bình an cho nhân loại.

Sau khi chứng kiến người mẹ thân yêu của mình bị sát hại bởi một con ma cà rồng thì thiếu niên Abraham đã quyết tâm trở thành một tay săn vampire để báo thù cho mẹ mình.Với vũ khí đặc trưng là cây rìu bạc, Abraham đã trở thành một địch thủ đáng gờm đối với các con ma cà rồng độc ác.

Bằng cách khai thác theo phong cách cổ điển, trong phim có nhiều cảnh quay táo bạo được dàn dựng công phu với kỹ xảo 3D khá đẹp mắt, đây chắc chắn sẽ không khiến bạn thất vọng !

11. Blood (Bác Sĩ Ma Cà Rồng)

Công chiếu: 2015

Thể loại: Phim truyền hình, Lãng mạn, Kỳ ảo

Số tập: 20 tập

Diễn viên chính: Ahn Jae-hyun, Goo Hye-sun, Ji Jin-hee

Link xem phim: Blood trên ứng dụng Netflix

Bác Sĩ Ma Cà Rồng được biết đến là một trong những bộ phim tiêu biểu cho chủ đề ma cà rồng của màn ảnh Hàn. Nội dung phim xoay quanh đề tài tình yêu y khoa, câu chuyện tình cảm giữa con người và ma cà rồng.

Park Ji Sang (Ahn Jae Hyun thủ vai) là người có trái tim nhân hậu nhưng chẳng may bị nhiễm virus ma cà rồng. Anh có mong muốn trở thành một lương y đích thực, có thể chữa trị loại virus này và chống lại những ý đồ đen tối. Trên con đường tìm ra cách chống lại loại virus này, anh đã vô tình gặp và có một tình yêu thật đẹp với nữ bác sĩ xinh đẹp Yoo Ri Ta (do Goo Hye Sun đóng).

Bác Sĩ Ma Cà Rồng là câu chuyện về đề tài tình yêu y khoa giữa con người và ma cà rồng

12. Dark Shadow (Lời Nguyền Bóng Đêm)

Công chiếu: 2012

Thể loại: Hài, Kỳ ảo, Ma cà rồng

Độ dài: 113 phút

Đạo diễn: Tim Burton

Diễn viên chính: Johnny Depp, Eva Green, Michelle Pfeiffer

Phát hành: Warner Bros. Pictures

Điểm IMDb: 6.2/10

Phim kể về một cậu chủ nhỏ của gia đình Collins quyền lực - Barnabas. Là một tay chơi có hạng nhưng Barnabas lại phạm phải một sai lầm mà anh không bao giờ có thể tưởng tượng nổi - làm tan nát trái tim của Angelique Bouchard - một người hầu trong gia đình mình và cũng là một phù thủy.

Angelique phù phép giết chết cha mẹ Barnabas, nguyền rủa anh trở thành một con ma cà rồng và khiến Barnabas bị chôn sống. Hai thế kỷ sau, Barnabas tỉnh lại và sống ở thời điểm 1972, với nhiều thay đổi lớn. Anh trở lại trang viên Collinwood và thấy rằng dinh thự hoành tráng ngày nào của mình giờ chỉ còn là một ngôi nhà u ám, bị bao phủ bởi bóng đêm.

Những thành viên đời sau của gia đình Collins kỳ quặc không kém bộ dạng Barnabas lúc bấy giờ và mỗi người đều có những bí mật riêng. Sự bí ẩn càng lan tỏa khắp trang viên khi cô gái trẻ Victoria Winters tới nhận làm gia sư cho cậu bé David tự kỷ. Cùng lúc này, mụ phù thủy Angelique xuất hiện trở lại và quyết chiếm bằng được trái tim của Barnabas…

Phim mang màu sắc Gothic với tòa lâu đài cổ, hòn đảo âm u, ma cà rồng, người sói, phù thủy và không gian ma mị. Tuy bối cảnh và câu chuyện phim mang tính kinh dị nhưng từng điệu bộ, cử chỉ, dáng đi, nét mặt đến lời thoại của Johnny Depp đều toát lên vẻ “quê mùa” của Barnabas và thực sự gây cười cho khán giả.

Dark Shadows là bộ phim có đề tài ma cà rồng, mang màu sắc Gothic và với tòa lâu đài cổ, hòn đảo âm u, ma mị

13. Cô gái đi một mình trong đêm – A Girl Walks Home Alone at Night (2014)

Công chiếu: 20/01/2014

Thể loại: Kinh dị, Tâm lý

Độ dài: 101 phút

Đạo diễn: Ana Lily Amirpour

Diễn viên chính: Sheila Vand, Arash Marandi,...

Điểm IMDb: 6.9/10

A Girl Walks Home Alone at Night - với tone màu trắng đen xuyên suốt bộ phim!

Bộ phim A Girl Who Walks Alone at Night của đạo diễn Ana Lily Amirpour được giới phê bình đánh giá là một trong những phim độc lập xuất sắc của năm 2015. Phim là câu chuyện về ma cà rồng trên màn ảnh đầu tiên mượn văn hóa phương Tây để kể câu chuyện về dân tộc, xã hội hiện đại ở Trung Đông.

Với văn hóa Hồi giáo đè nặng lên người dân, A Girl Walks Home Alone at Night và những cảnh quay buồn bã, ám ảnh trên nền phim đen trắng, với hình ảnh cô nàng ma cà rồng chuyên hút máu những gã đàn ông bạo hành phụ nữ giống như một tiếng nói trong xã hội hiện đại để đòi lại sự bình đẳng cho phụ nữ.

14. Hotel Transylvania (Khách Sạn Huyền Bí)

Công chiếu: Phần 1: 2012; Phần 2: 2015; Phần 3: 2018

Thể loại: Phim hoạt hình, Ma cà rồng

Độ dài: Phần 1: 92 phút; Phần 2: 89 phút; Phần 3: 97 phút

Link xem phim: Phần 2 trên ứng dụng Netflix

Hotel Transylvania là loạt phim hoạt 3D hình ăn khách nhất thế giới. Ra mắt năm 2012, sau gần 10 năm “chinh chiến”, dàn quái vật lầy lội của hãng Sony đã thu về gần 1,365 tỷ USD cùng vô số lời khen ngợi.

Các nhân vật trong phim được xây dựng tinh tế, uyển chuyển, các tình huống hài hước và duyên dáng. Mặc dù có chủ đề huyền bí pha chút kinh dị, nhưng phim mang cái nhìn đầy ấm áp và yêu thương về tình cảm gia đình.

“Khách Sạn Huyền Bí” là bộ phim hoạt hình 3D mang chủ đề ma cà rồng được khán giả đặc biệt là các em nhỏ đã rất quen thuộc

Trên đây là tổng hợp những bộ phim ma cà rồng hay nhất mọi thời đại được cộng đồng khán giả yêu thích. Đây là những gợi ý phim hay bạn có thể cho vào bộ sưu tập phim hay nên xem của mình.