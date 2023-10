Lần theo các dấu vết trên mạng, cán bộ trinh sát Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục phát hiện một đường dây đánh bạc cực "khủng" với quy mô lớn, đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc đến từ hàng chục tỉnh, thành trên cả nước ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam... nên đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình xin chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, bóc gỡ.

Đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc ở nhiều tỉnh, thuộc cả 3 miền thông qua trang web "92lotery.net". Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao ở Thái Bình cũng xác định được đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây là P.T.M.H (28 tuổi, trú ở tỉnh Quảng Bình). Dưới H là hàng chục đại lý được điều hành bởi các đối tượng khác nhau, trú rải rác tại 11 tỉnh, thành trên cả nước.

Thông tin thêm từ báo Lao động, sau khi phát hiện ra đường dây, từ trung tuần tháng 3/2023 đến nay, lực lượng của Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Thái Bình phối hợp cùng Công an TP Thái Bình đã đến nhiều địa phương, triệu tập nhiều đối tượng liên quan để làm rõ; qua đó bước đầu xác định đường dây bài bạc do H. cầm đầu đã tổ chức cho hơn 3.800 người cá cược trên mạng, số tiền giao dịch ước tính trên 2.600 tỷ đồng.