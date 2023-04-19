Buộc thế chấp ảnh 'nóng' khi vay tiền qua Facebook, thiếu nữ 20 tuổi bị tống tiền

Vinh đồng ý cho A. vay 15 triệu đồng, thế chấp căn cước công dân và giấy phép lái xe. Điều kiện làm tin là A. phải cho Vinh chụp ảnh 'nóng'.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ngày 19/4, Công an quận 12 (TP.HCM) đã lập hồ sơ đối với Nguyễn Tiến Vinh (24 tuổi, thường trú tại tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Tiến Vinh lên mạng biết chị A. (20 tuổi, sống tại quận 12) có nhu cầu vay tiền. Vinh đồng ý cho A. vay 15 triệu đồng, thế chấp căn cước công dân và giấy phép lái xe. Điều kiện làm tin là A. phải cho Vinh chụp ảnh khỏa thân. Sau đó, Vinh hẹn A. tới nhà nghỉ, chụp hình khỏa thân và hẹn sẽ chuyển tiền sau.

Tuy nhiên, sau đó Vinh không cho A. mượn tiền mà trở mặt yêu cầu chị này phải chuyển tiền cho Vinh. Vinh đe dọa sẽ tung ảnh khỏa thân của A. lên mạng nếu không thực hiện.

Do quá lo sợ và xoay xở không đủ nên A. đã trực tiếp và nhờ bạn bè chuyển tiền cho Vinh với tổng số tiền 7,3 triệu đồng.

Sau nhiều lần chuyển tiền, Vinh vẫn tiếp tục đe dọa và yêu cầu chuyển thêm, chị A đã đến cơ quan Công an trình báo.

Nguyễn Tiến Vinh tại cơ quan công an - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ban chỉ huy Công an Quận 12 đã chỉ đạo Đội CSHS điều tra, truy xét. Vinh nhanh chóng được xác định là thủ phạm nên được mời làm việc.

Công an Quận 12 kêu gọi ai là nạn nhân của Vinh hoặc bị cưỡng đoạt bằng các hành vi tương tự thì liên hệ ngay Đội CSHS, Công an Quận 12 (số điện thoại: 028.38916474) để được hỗ trợ.

Công an khuyến cáo người dân không vay tiền qua các app hay địa chỉ không đáng tin cậy, không được Nhà nước cấp phép. Đặc biệt, tuyệt đối không bất chấp vay mượn dưới hình thức thế chấp hình ảnh "nhạy cảm" của cá nhân nhằm tránh tiếp tay cho các đối tượng lợi dụng lừa đảo cưỡng đoạt tài sản và ảnh hưởng đến đời sống tinh thần, vật chất của bản thân.

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